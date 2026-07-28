Carlos Suárez, asesor de Abelardo de la Espriella, propuso finalizar enfrentamiento con Álvaro Uribe tras ataques al Centro Democrático: “La majestad presidencial no se toca”

Carlos Suárez publicó un mensaje que buscaba hacer las pases con Álvaro Uribe - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Colprensa

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Carlos Suárez, estratega digital de la campaña de Abelardo de la Espriella, optó por cerrar la disputa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras semanas de controversia y pidió priorizar la unidad nacional y el respeto por la investidura del presidente electo. El asesor, uno de los más cercanos al mandatario electo, hizo el anuncio en un pronunciamiento publicado en su cuenta de X.

Suárez sostuvo que su trayectoria como abogado lo llevó a adoptar como principio la defensa de lo que denomina la “majestad presidencial”, “sin importar quién ocupe la Casa de Nariño”. “Así actué en las épocas en que Álvaro Uribe fue presidente y, ahora, cuando el señor presidente es mi amigo Abelardo de la Espriella, no puedo sino afianzar mi mantra: ‘La majestad presidencial no se toca’”, expresó.

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El estratega digital afirmó que es fundamental trabajar de manera conjunta en pro del avance del país - crédito @carlossuarezr/X

Al referirse al cruce con Uribe Vélez, reconoció que el exmandatario considera haber sido objeto de agravios, pero dijo que él sintió que fue usado como “el florero de Llorente” para atacar la investidura del presidente electo. “La unidad de la Patria está por encima de todo. Ni la majestad presidencial ni la expresidencial deben ponerse en juego en enfrentamientos inanes cuando Colombia reclama que trabajemos por reconstruir la patria”, señaló.

El estratega político presentó su formación jurídica como el origen de la posición que hoy defiende. “El ejercicio del derecho me dio todo: la libertad intelectual y la independencia empresarial necesarias para decir lo que pienso y actuar en conciencia”, sostuvo.

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Según expuso, esa etapa le permitió conocer “el país real: el de las regiones y la desconexión entre el poder ejercido desde el bogocentrismo y la realidad ciudadana”. En el mismo pasaje, recordó su carrera con gratitud y dijo que hoy puede presentarse como “exabogado”.

Carlos Suárez sostuvo que era momento de dar por finalizados los ataques entre miembros de la bancada de Gobierno - crédito @carlossuarezr/X

Sobre su trayectoria, señaló que tuvo “participación estratégica en procesos de trascendencia nacional” y que en ese contexto enfrentó una “aparente dicotomía profesional, personal y política”. En hecho, dijo que resolvió ese dilema apelando a “un bien superior para la Patria” representado por la protección de la investidura del jefe de Estado.

Suárez sostuvo que actuó con el mismo criterio cuando Uribe era presidente y ahora, “cuando el señor Presidente es mi amigo Abelardo De La Espriella”. En ese punto condensó su postura en una frase que presentó como un principio permanente: “La majestad presidencial no se toca”.

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Ese pasaje fue el que conectó su recuerdo del gobierno de Uribe con la actual coyuntura. Para el estratega, el “máximo honor con el que el pueblo unge a su líder” debe preservarse “por encima de cualquier posición política, ideológica o interés particular o de grupo”.

En la parte final del mensaje agradeció el respaldo de “miles de compatriotas, de defensores de la Patria y del Presidente electo” y les pidió concentrar “todas nuestras fuerzas” para que “el Tigre logre la reconstrucción de Colombia y convertirla en la Patria Milagro”.

Carlos Suárez: el hombre detrás de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Suárez afirmó que desde 2020 el abogado sonaba como un posible presidenciable - crédito Visuales IA

La mayoría de aspectos que fueron tendencia y fortalecieron la campaña de Abelardo de la Espriella estuvieron a cargo de Carlos Suárez, que en diálogo con Caracol Radio habló sobre la simbología que utilizaron para estar presentes en las mentes de los colombianos.

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Durante la conversación, Suárez mencionó que su vocación por la comunicación lo hizo fundar una firma en 2015, con la que comenzó a recibir mensajes sobre la posibilidad de que un outsider fuera presidente del país.

“Desde el 2020 el pueblo nos pedía que Abelardo fuera presidente. Aunque no lo veían venir, en el mundo digital ya se estaba hablando de él”, declaró Suárez sobre la importancia del mundo digital para la política y las comunicaciones del siglo XXI.

El analista recordó que antes de comenzar con la campaña hicieron estudios cualitativos y cuantitativos sobre qué tipo de líder estaba buscando el pueblo colombiano, lo que marcó las bases de la estrategia política.

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