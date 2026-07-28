Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: hora y dónde ver el partido de vuelta de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana

Medellín quiere dar el golpe en Río de Janeiro-crédito Conmebol

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Los playoffs de la Copa Sudamericana comienzan a definirse, y el primer en salir a la acción en la búsqueda de los octavos de final de la “Gran Conquista” será Independiente Medellín.

En el juego de ida, tanto el “Gigante de Colina” como el “Poderoso de la Montaña” no se hicieron daño, por lo que en el estadio Sao Januário (Río de Janeiro), el equipo dirigido por Amaranto Perea espera instalarse dentro de los 16 mejores equipos de la competencia.

Medellín y Vasco da Gama vienen de empatar 2-2 en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

El partido se jugará el 29 de julio de 2026 en el estadio Sao Januário de Río de Janeiro a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus en su plan Premium.

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El árbitro del partido será el argentino Maximiliano Ramírez, y en el VAR estará acompañado por Héctor Paletta.

Cómo llegan ambos equipos al duelo e historial reciente

Vasco da Gama

Vasco da Gama cuenta con varios colombianos en su plantilla-crédito Mauro Pimentel/AFP

El equipo de Río de Janeiro viene de sumar un nuevo empate el 25 de julio de 2026 tras jugar ante Mirassol FC como local en el estadio Sao Januario.

El primer gol del partido llegó por medio de Igor Formiga al minuto 30 para el cuadro visitante, pero al 80, el volante Johan Rojas empató las acciones.

A continuación, así viene el cuadro de Río de Janeiro en sus últimas cinco presentaciones:

25 de julio de 2026 - Serie A de Brasil: Vasco da Gama 1-1 Mirassol

22 de julio de 2026 - Copa Sudamericana: Independiente Medellín 2-2 Vasco da Gama

16 de julio de 2026 - Serie A de Brasil: Vitória 1-0 Vasco da Gama

31 de mayo de 2026 - Serie A de Brasil: Vasco da Gama 0-1 Atlético Mineiro

27 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: Vasco da Gama 3-0 Barracas Central (Argentina)

Medellín

El "Poderoso de la montaña" viene de una alegría importante en el estadio Ditaires-crédito David Jaramillo/Colprensa

Por su parte, Independiente Medellín tuvo un debut sufrido el 25 de julio de 2026 por la Liga BetPlay al derrotar por 3-2 al Deportivo Pasto ya que en dos ocasiones el cuadro “Volcánico” le empató el partido.

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El defensor Jhan Mena abrió las acciones de juego al minuto 4, pero Santiago Córdoba empató el juego al minuto 30.

Luego el defensor Hayen Palacios volvería a colocar al equipo dirigido por Luis Amaranto Perea en ventaja al minuto 36, y el atacante Joyden Micolta empataría el partido al 44.

Para la segunda mitad, el atacante John Montaño colocó el 3-2 final.

25 de julio de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto

22 de julio de 2026 - Copa Sudamericana: Independiente Medellín 2-2 Vasco da Gama

2 de junio de 2026 - Copa Colombia: Independiente Medellín 2-1 Cúcuta Deportivo

29 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Leones 1-1 Independiente Medellín

26 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: Estudiantes de la Plata 1-0 Independiente Medellín

En lo que se refiere al juego de ida que disputaron en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 22 de julio de 2026, empataron a dos goles.

El primer gol llegó para el “Poderoso de la Montaña” por medio de John Montaño al 45+4 de juego, pero un autogol de Joaquín Varela empató las acciones al 46.

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Nuevamente el delantero John Montaño al minuto 72 adelantaría al rojo de Antioquia, pero al 86, a cuatro minutos de finalizar el tiempo reglamentario, el delantero Claudio Spinelli colocó el empate final para Vasco da Gama.

Así van los resultados de ida de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana se jugará en Barranquilla-crédito César Olmedo/REUTERS

28 de julio de 2026

Tigre (Argentina) vs. Nacional (Uruguay)

Estadio: José della Giovanna de Buenos Aires

Árbitro: Flavio de Souza (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video

Ida: Nacional (Uruguay) 0-3 Tigre (Argentina) con los goles de Jalil Elías al minuto 28, Ignacio Russo al 45+4 y Elías Cabrera al 90 par Tigre, salió expulsado Bruno Zuculini al 50

Santos (Brasil) vs. Universidad Central (Venezuela)

Estadio: Urbano Caldeira de Villa Belmiro de São Paulo

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)

VAR: Ulises Mereles (Paraguay)

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO, Amazon Prime Video, Paramount Plus

Ida: Universidad Central (Venezuela) 1-4 Santos (Brasil) con goles de Gabriel Bontempo al minuto 35, Gabriel Menino al minuto 57, Thaciano al 67 y Rony al 84 para Santos, Maicol Ruiz al 87 para UCV

29 de julio de 2026

Cienciano (Perú) vs. Lanús (Argentina)

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)

VAR: Mauricio Pérez (Colombia)

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Ida: Lanús (Argentina) 2-0 Cienciano (Perú) con los goles Franco Nahuel Watson al 35 y Ramiro Carrera al 90+5 para Lanús, expulsado Lucas Besozzi al 62

Bragantino (Brasil) vs. Sporting Cristal (Perú)

Estadio: Nabi Abi Chedid de Bragança Paulista, São Paulo

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO, Amazon Prime Video, Paramount Plus

incidencias de la ida: Fernando Santos salió expulsado al 90+1 y van empatados sin goles

30 de julio de 2026

Grêmio (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia)

Estadio: Arena do Grêmio de Porto Alegre

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Ida: Bolívar (Bolivia) 3-2 Grêmio (Brasil) con goles de Martín Cauterucccio al minuto 2, Robson Mateus al minuto 18 y Dairon Asprilla al minuto 58 para Bolívar, Matías Villasanti al minuto 16 y Tetê al 23 empató dos veces para Grêmio

O’Higgins (Chile) vs. Boca Juniors (Argentina)

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: El Teniente de Rancagua

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Ida: Boca Juniors (Argentina) 1-0 O’Higgins (Chile) con gol de Miguel Merentiel al minuto 44

Caracas FC (Venezuela) vs. Independiente Santa Fe (Colombia)

Estadio: Metropolitano de Lara

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

VAR: Pablo Goncalves (Brasil)

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO, Amazon Prime Video, Paramount Plus

Ida: Independiente Santa Fe (Colombia) 2-0 Caracas FC con los goles de Hugo Rodallega al minuto 30 y de Franco Fagúndez al 84