Gobierno Petro presentó nuevas medidas para favorecer a los trabajadores: habría cambios en el subsidio familiar y en el Sistema de Seguridad y Salud

Tres proyectos de ley buscan fortalecer la institucionalidad laboral, ampliar las garantías para las y los trabajadores y actualizar la legislación colombiana conforme a los compromisos constitucionales e internacionales del Estado - crédito Ministerio del Trabajo

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La protección laboral en Colombia centra la agenda legislativa que presentó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al Congreso de la República, el 28 de julio de 2026, con tres proyectos de ley que, según el Gobierno de Gustavo Petro, buscan cerrar vacíos históricos en esa materia.

Las iniciativas del Ejecutivo son un régimen de medidas preventivas y sancionatorias para la supervisión del subsidio familiar, en cumplimiento de la Sentencia C-298 de 2025; la ratificación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, 2006); y la ratificación del Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en el trabajo.

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Sanguino presentó el paquete como una actualización de la ley colombiana conforme a compromisos constitucionales e internacionales del Estado. También señaló que los proyectos buscan fortalecer la institucionalidad laboral y ampliar las garantías para las y los trabajadores.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que el proyecto respaldado por la Sentencia C298 protegerá los ahorros de las y los trabajadores en las cajas de compensación, además de otorgar capacidades sancionatorias a la Superintendencia de Subsidio Familiar - crédito Ministerio del Trabajo

Ante la radicación, el funcionario explicó que estos proyectos representan mucho más que una agenda legislativa. Apuntó que “son el resultado del trabajo conjunto entre equipos técnicos, entidades del Estado, organizaciones gremiales y expertos que, a través del diálogo social y el consenso, construyeron soluciones para fortalecer la protección de las y los trabajadores”.

Insistió en que “hoy damos un paso firme para cerrar vacíos históricos, brindar mayor seguridad jurídica y seguir consolidando un país donde el trabajo digno sea una garantía y no un privilegio”.

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Nuevo régimen para vigilar el subsidio familiar

Según lo presentado, el primer proyecto establece el régimen de medidas preventivas y sancionatorias de la Superintendencia del Subsidio Familiar. La iniciativa cumple con la Sentencia C-298 de 2025 de la Corte Constitucional, que declaró inexequibles (inconstitucionales) las facultades de intervención, sanción y medidas cautelares del superintendente del Subsidio Familiar. La decisión se tomó porque dichas funciones violaban los principios de reserva de ley, legalidad y el debido proceso.

El Congreso de la República será el que defina el futuro de los nuevos proyecto de ley - crédito Colprensa

La propuesta fija reglas claras para la supervisión de las cajas de compensación familiar. Además:

Fortalece el debido proceso.

Diferencia las medidas preventivas de las sanciones.

Protege los recursos del subsidio familiar de los que dependen millones de trabajadores y sus familias.

Según la cartera, la propuesta fue construida de manera concertada con la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) y la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Fedecajas). También participó la Superintendencia del Subsidio Familiar.

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Ratificación del convenio para proteger a la gente de que trabaja en el mar

El segundo proyecto ratifica el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), identificado como MLC, 2006. La medida busca fortalecer la protección de la gente de mar mediante estándares internacionales.

Dichos estándares garantizan condiciones laborales dignas, seguras y saludables para las personas que desempeñan su trabajo en el mar. El proyecto también apunta a fortalecer la competitividad del sector marítimo y portuario del país.

El Gobierno Petro busca fortalecer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - crédito Luisa González/Reuters

El Convenio 187 y la apuesta por la prevención laboral

La tercera iniciativa ratifica el Convenio 187 de la OIT sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Sin dudas, es uno de los convenios fundamentales de esa organización. Tiene el propósito de consolidar una cultura nacional de prevención. También busca fortalecer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y promover ambientes laborales más seguros para las y los trabajadores en todos los sectores productivos.

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Las tres iniciativas son resultado de meses de trabajo técnico y jurídico liderado por el Ministerio del Trabajo. En ese proceso participaron entidades especializadas, organizaciones gremiales y distintos actores del mundo laboral.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el proceso permitió estructurar proyectos concertados y enfocados en resolver necesidades del país. Con la radicación de las iniciativas, ahora el Congreso de la República debatirá este paquete legislativo.