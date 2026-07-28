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Beéle, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira encabezan las nominaciones colombianas en los Premios Juventud 2026

La gala se celebrará el próximo 3 de septiembre, siendo la primera vez que se realiza en el ‘Viejo Continente’

Texto Premios Juventud 2026, Nominados colombianos. Cuatro fotos: mujer rubia brazos arriba, Shakira con micrófono, hombre en estudio musical, hombre con gorra y gafas.
Karol G, Shakira, Ovy On The Drums, y Beéle protagonizaorn las nominaciones a los Premios Juventud 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - cortesía Breakfast Live y @shakira, @karolg y @ovyonthedrums/Instagram
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Colombia acaparó las nominaciones en los Premios Juventud 2026, que el martes 28 de julio dieron a conocer los artistas que serán protagonistas de su edición número 23.

Artistas como Beéle, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Ryan Castro, Feid, Blessd y J Balvin, entre otros, estuvieron presentes en múltiples categorías del certamen que conocerá a sus ganadores el 3 de septiembre de 2026 en Marbella, España, siendo esta la primera vez que la ceremonia se celebra fuera del continente americano.

Shakira lanzó el esperado videoclip de "Algo Tú", grabado en Barranquilla en compañía de Beéle - crédito @shakira/YouTube
"Algo Tú", colaboración entre Beéle y Shakira, fue nominada a Mejor Dance Track en los Premios Juventud 2026. El barranquillero fue el colombiano con más nominaciones en esta edición - crédito @shakira/YouTube

Beéle encabeza la representación colombiana con siete nominaciones. El cantante figura en categorías como Álbum del Año por Stendhal, su proyecto conjunto con Ozuna; Mejor Urban Track por No Tiene Sentido; Mejor Dance Track por Algo Tú, con Shakira; Afrobeat Latino del Año por Enemigos, junto a Ozuna y Ovy On The Drums; Mejor Mezcla Urbana por Ta’ Bien, al lado de Nicky Jam; Mejor Álbum Urbano, también por Stendhal; y Mejor Canción Pop/Rhythmic por Yo Y Tú, una colaboración con Ovy On The Drums y Quevedo.

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Karol G y Ovy On The Drums le siguen con seis nominaciones cada uno. La paisa compite en Artista Premios Juventud Femenina, Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano por Tropicoqueta —que recientemente inició su gira internacional en estadios de Estados Unidos—, Canción Girl Power por Amiga Mía con Greeicy, y Mejor Dance Track y Mejor Canción Dembow por Un Gatito Me Llamó.

'Tropicoqueta0 de Karol G compite en la categoría Mejor Álbum del Año en los Premios Juventud 2026 - crédito @karolg/Instagram
'Tropicoqueta0 de Karol G compite en la categoría Mejor Álbum del Año en los Premios Juventud 2026 - crédito @karolg/Instagram

Ovy On The Drums, por su parte, está compitiendo como Productor del Año y suma menciones en Mejor Mezcla Urbana —por 5 Estrellas con Myke Towers y por Portate Bonito con Anuel AA y Blessd—, Afrobeat Latino del Año, Mejor Urban Track y Mejor Canción Pop/Rhythmic.

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Manuel Turizo también acumula seis nominaciones. El de Montería está presente en Álbum del Año por Apambichao, Tropical Mix por el mismo álbum junto a Maluma, Mejor Álbum Pop, Mejor Canción Pop/Urbano por Menos El Cora con Ryan Castro, Mejor Colaboración Música Mexicana por La Del Proceso con Grupo Frontera, y Mejor Canción Pop/Rhythmic por Inglés En Miami con Rawayana.

Shakira acumula seis nominaciones que reflejan su actividad en varios frentes musicales durante el último año. La barranquillera compite en Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Dance Track por Algo Tú junto a Beéle, Girl Power por Choka Choka con Anitta, Colaboración OMG por Dai Dai con el artista nigeriano Burna Boy, Mejor Canción Pop por Bésame al lado de Alejandro Sanz, y Mejor Tour por su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada
Shakira obtuvo seis nominaciones, incluyenda una por "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 - crédito ShakiraxBurnaBoy/Imagen suministrada

Otros artistas colombianos con presencia en la lista son Ryan Castro, nominado en Afrobeat Latino del Año por Chévere con Aria Vega y La Villa con Kapo y Gangsta, además de Mejor Canción Pop/Urbano; Feid, con una mención en Mejor Urban Track por Se Lo Juro Mor; Blessd, en Mejor Urban Track por Amista con Ovy On The Drums y en Mejor Mezcla Urbana por Portate Bonito; J Balvin, en Mejor Tema En Cumbia por Celosa con Ke Personajes, en Mejor Mezcla Urbana por Tonto con Ryan Castro y DJ Snake, y en Mejor Canción Urbano Rhythmic por Si Te Vas con Jay Wheeler; y Juan Duque, en la categoría La Nueva Generación Masculina y en Afrobeat Latino del Año por Botecito con Hamilton.

Carin León y Rauw Alejandro, los favoritos en los Premios Juventud 2026

Carin León en el escenario, vistiendo un sombrero vaquero beige, chaqueta de gamuza marrón, camiseta clara y collar, con una barba oscura. Público desenfocado al fondo
Carin León sumó nueve nominaciones en los Premios Juventud 2026, siendo el principal candidato de la velada - crédito Carin Leon/Instagram

El mexicano Carin León lidera el total de nominaciones con nueve, la cifra más alta de esta edición. Compite en Artista Premios Juventud Masculino, Álbum del Año por Palabra De To’s (Seca) —disco que llegó al número 10 en el ranking Top Regional Mexican Albums de Billboard en 2024 y ganó el Latin Grammy 2025 al mejor álbum de música mexicana contemporánea—, Mi Track Favorito por Me Está Doliendo junto a Alejandro Fernández, Mejor Tour por su gira De Sonora Para El Mundo, Mejor Canción Pop Rock por Vivir Sin Aire con Maná, La Mezcla Perfecta por A Medio Vivir con Ricky Martin, Mejor Colaboración OMG por We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil con Bon Jovi, y Mejor Fusión Música Mexicana por Déjame Dormir con Codiciado.

Tras León, Kany García y Rauw Alejandro completan el podio de nominados con siete menciones cada uno. La cantautora puertorriqueña compite en Artista Premios Juventud Femenina, Álbum del Año por Puerta Abierta, Girl Power por Huir con Lia Kali, Mejor Canción Pop por Tierra Mía, Mejor Álbum Pop, Mejor Canción Pop Balada por Huir y Tropical Mix por Amor Bonito con Juan Luis Guerra 4.40. Rauw Alejandro, por su parte, figura en Artista Premios Juventud Masculino, Álbum del Año por Cosa Nuestra, Mi Track Favorito por Carita Linda, Mejor Tour por su gira Cosa Nuestra World Tour, Mejor Dance Track por Dando Vueltas, Mejor Urban Track por Buenos Términos y Mejor Mezcla Urbana por Forni con Los Ballers y Clarent.

Con seis nominaciones, el grupo también incluye a Eladio Carrión, Farruko, Quevedo, Romeo Santos y Xavi. La lista total abarca 338 artistas distribuidos en 50 categorías que reconocen músicos, producciones televisivas, plataformas de streaming y creadores digitales. Los ganadores se conocerán el 3 de septiembre en la gala que se emitirá a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

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