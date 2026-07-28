Mauricio Gómez Amín habló con los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay en la posesión de Keiko Fujimori en Perú

El designado ministro de Comercio Mauricio Gómez Amín se tomó postales con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa y Paraguay, Santiago Peña - crédito @MauricioGomezCO/X

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La delegación colombiana que viajó a Perú para la posesión de la líder de derecha Keiko Fujimori, que se llevó a cabo el martes 28 de julio de 2026, usó su primera escala en la región para enviar una clara señal política y económica a sus socios: el Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene la intención no solo de recomponer los vínculos políticos, sino restablecer el comercio bilateral.

Así lo reiteró el designado ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, que en sus redes sociales compartió postales de sus encuentros con los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Paraguay, Santiago Peña. Además, sostuvo que la indicación del gobernante electo es “seguir fortaleciendo los lazos de cooperación y construyendo alianzas” que impulsen el desarrollo de la región.

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En su perfil de X, el designado ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, compartió sus encuentros con los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay - crédito @MauricioGomezCO/X

Aunque De la Espriella no asistió a la ceremonia en Lima y permaneció en Colombia por compromisos de empalme regional, la representación quedó en manos no solo de Gómez Amín, también del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el canciller designado, Omar Bula Escobar, que se encargaron de tender puentes con las demás delegaciones y, de esta manera, recuperar lo que consideran fue un cuatrienio perdido.

“Por instrucción de nuestro presidente electo, Abelardo de la Espriella, seguimos fortaleciendo los lazos de cooperación y construyendo alianzas que impulsen el comercio, la inversión y el desarrollo de nuestra región”, afirmó Gómez Amín en su perfil de X, acompañado de las ‘selfies’ con Milei, Noboa y Peña, tres de los gobernantes que mostraron su satisfacción por la victoria del líder derecha en la segunda vuelta.

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Para Gómez Amín, la reactivación económica requiere una agenda fiscal que estabilice la economía y abra nuevas rutas de crecimiento para el sector productivo. Para ello, será fundamental reducir la intermediación innecesaria y facilitar el diálogo directo, con una confianza que demanda una colaboración local e internacional más sólida, tanto en el plano interno como en el contexto internacional.

El vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo, sostuvo un encuentro bilateral con la mandataria electa del Perú, Keiko Fujimori - crédito @jrestrp/X

Gobierno de Abelardo de la Espriella busca impulsar el comercio regional: el encuentro entre Restrepo y Fujimori

Gómez Amín, que tras su renuncia al Senado se la jugó de frente por la campaña de De la Espriella, espera impulsar a partir de estas breves reuniones la instalación de una agenda de cooperación, inversión y desarrollo regional, que sea el inicio de la política exterior del nuevo gobierno. En especial, cuando las relaciones del presidente Gustavo Petro con estos países han sido distantes, todo por motivos ideológicos.

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La comitiva no fue solo protocolaria. Durante su paso por Lima, el vicepresidente Restrepo sostuvo un encuentro directo con la anfitriona Fujimori y, asimismo, con autoridades de su gabinete para restablecer la relación bilateral tras casi cuatro años de distanciamiento institucional. En la agenda se incluyeron temas como comercio, integración energética, seguridad fronteriza y el próximo nombramiento de embajadores.

Diferentes presidentes de derecha de la región, entre ellos el argentino Javier Milei, acudieron a la posesión de la presidenta del Perú, Keiko Fujimori - crédito suministrada a Infobae

“Vamos a arrancar una nueva etapa en América Latina, donde hay más identidad en principios y valores esenciales, en la defensa de la democracia, de las instituciones, de la iniciativa privada, del valor de las libertades”, expresó Restrepo tras su reunión con Fujimori, que dejó una hoja de trabajo con cuatro ejes, entre ellos, reactivar el comercio bilateral y la relación diplomática, con el nombramiento de embajadores.

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Según el funcionario, la presencia colombiana en suelo peruano reafirma el compromiso de la entrante administración de fortalecer el vínculo histórico entre ambos países, justo en una fecha especial para los peruanos, cuando se conmemora los 205 años de la independencia. “Dos naciones que comparten desafíos, oportunidades y una visión de crecimiento regional”, expresó el vicepresidente en este balance.