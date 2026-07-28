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Hugo Rodallega y David Mackalister Silva ya contemplan el retiro del fútbol: “Solo queda disfrutar”

Los capitanes de Santa Fe y Millonarios hablaron sobre el que sería el “último baile” en su carrera en el fútbol colombiano, pese a seguir siendo figuras en sus equipos

Hugo Rodallega y David Mackalister Silva
Hugo Rodallega y David Mackalister Silva son dos de los jugadores más veteranos del fútbol colombiano en 2026 - crédito Diego Ariza/Infobae
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En los últimos años, el fútbol colombiano se caracterizó por la cantidad de jugadores mayores de 35 años y con condiciones para ser figuras en sus respectivos equipos y salir campeones de la Liga BetPlay, como pasó hace poco con Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca en Junior.

Hugo Rodallega y David Mackalister Silva son dos de los futbolistas “maduros” y desde ya analizan su retiro del deporte, pues ambos dejaron claro que es una posibilidad que está cada vez más cerca.

Los dos jugadores se pronunciaron durante la presentación del nuevo balón del fútbol colombiano para los próximos dos años y que para algunos hombres como Rodallega y “Macka”, sería su “última pelota”.

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“Uno nunca sabe cuándo es el fin”

Durante la presentación de la pelota oficial del fútbol colombiano, llamada “Golty Tributo”, los capitanes de Millonarios y Santa Fe se reunieron para hablar sobre sus primeras impresiones del esférico y sobre si sería “el último balón” en su carrera.

“Lo que uno siente, hacer un recorrido tan corto de nuestras carreras, tanto tiempo, tantos momentos, tantas alegrías, tantas tristezas, todos estos calificativos que caben en un momento como estos“, fueron las palabras de David Mackalister Silva.

El volante y capitán de Millonarios fue consultado sobre la posibilidad de que viva sus últimos momentos en el fútbol profesional - crédito Diego Ariza/Infobae

El volante de 39 años afirmó que, en su posición actual, solo piensa “en todo lo que lo vamos a disfrutar. Ahí sí puedo hablar por los dos, porque estoy seguro de que a estas alturas de la vida, lo que uno más tiene que hacer es disfrutar, porque al final uno nunca sabe cuándo es el fin”.

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Por su parte, Hugo Rodallega afirmó que, por su experiencia, no piensa en el retiro, pese a sentirlo cerca, sino en ayudar en lo que pueda a Santa Fe: “Me imagino que Macka quiere seguir liderando y aportando todo lo que ha hecho durante tantos años en Millonarios y, por supuesto, en este caso yo con Santa Fe estoy en la misma sintonía”.

El goleador de Santa Fe fue preguntado sobre si ve de cerca el retiro del deporte, pues supera los 40 años y ha aportado mucho en el país - crédito Diego Ariza/Infobae

“No es pensar en un fin, es simplemente disfrutar el momento, disfrutar de la oportunidad, porque muchos jugadores también, tienen ese deseo de estar en un equipo como lo estamos nosotros y más en dos grandes con mucha historia. Tenemos esa oportunidad, todavía podemos y nos sentimos físicamente con capacidad de aportar”, señaló.

“Ya desapareció la palabra ‘Dimayorada’”

De otro lado, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, decidió hablar sobre los problemas actuales del fútbol colombiano, uno de ellos el lío por la distribución por los derechos de televisión, pero sí dijo cuál sería el legado que le quiere dejar al deporte nacional.

“Ese tributo que yo quiero dejarle al fútbol profesional colombiano y sobre todo a la liga, es que sea transparente, seria, una liga en la que hoy desapareció ya del vocablo de muchos periodistas la palabra ‘Dimayorada’, que no se vuelva a repetir porque el trabajo que hacemos hoy y lo que todos tenemos como misión es hacer las cosas de la mejor manera”, afirmó.

El presidente Carlos Mario Zuluaga llegó a Dimayor en marzo de 2025 en reemplazo de Fernando Jaramillo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El presidente Carlos Mario Zuluaga llegó a Dimayor en marzo de 2025 en reemplazo de Fernando Jaramillo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Zuluaga explicó que el objetivo es mostrar lo mejor de la entidad y los campeonatos: “Que tengan confianza en que estamos haciendo bien las cosas, que somos quizás la única empresa privada que tiene una vigilancia de todo el país y por eso estamos en boca de todo el mundo. Yo digo jocosamente que este país vive alrededor de la economía. Yo creo que hay más de cincuenta periodistas que hablan de economía a diario. Nosotros tenemos más de 7.700 periodistas deportivos acreditados”.

“Estamos todo el día en boca de todo el país. No nos preocupa eso, lo que nos preocupa es que se diga realmente y se realice lo que es la liga, que realmente busquen las noticias positivas, que no hagan noticias negativas donde no hay, que como país necesitamos hablar mejor cada día de este país; es muy rico en muchísimas cosas, pero lo más rico es en lo que somos como seres humanos, en cómo nos ven afuera. Entonces, qué bueno que el día de mañana se pueda decir que realmente tenemos un fútbol de todos, pero que todos hablamos bien de nosotros”, finalizó Zuluaga.

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