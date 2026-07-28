Alejandro Éder informó que los cultivos de coca y la producción de cocaína ya llegan “a las faldas de Cali”: “Es absurdo”

Hay más de 260.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia, según un informe de la Unodc - crédito Luisa González/Reuters

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En conversación con la revista Semana, el alcalde de Cali (Valle del Cauca), Alejandro Éder, señaló al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que está próximo a finalizar su mandato, de haber empeorado el flagelo del narcotráfico debido a la falta de implementación de una política efectiva de lucha contra la comercialización ilícita de estupefacientes y contra los cultivos de uso ilícito.

De acuerdo con el mandatario local, el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Valle del Cauca, en los alrededores de la capital del departamento, es evidente. “La seguridad en el campo alrededor de Cali es especialmente preocupante porque, por falta de una política clara del Gobierno saliente, las siembras de coca y la producción de cocaína ya llega a las faldas de Cali. Eso es absurdo”, detalló al medio de comunicación citado.

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El alcalde informó que, a solo 15 kilómetros de Unicentro y a 15 kilómetros de la Universidad del Valle hay un lugar en donde se está produciendo cocaína. Advirtió que esta actividad ilícita está generando graves afectaciones en el medio ambiente, en las fuentes hídricas y en el tejido social. Además, está provocando más hechos de violencia.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, aseguró que la ciudad necesita 1.000 policías adicionales - crédito Colprensa/John Paz

En consecuencia, envió un mensaje al mandatario electo, que se posesionará el 7 de agosto de 2026, en el que enlistó las necesidades que tiene Cali en materia de seguridad. Según precisó, la ciudad necesita de por lo menos 1.000 policías adicionales para fortalecer el pie de fuerza y garantizar mayor protección a la ciudadanía.

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Asimismo, aseguró que se deben devolver las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares, con el objetivo de que puedan enfrentar a los grupos armados que utilizan drones cargados con explosivos para cometer actos de terrorismo.

“Es el colmo que hayan desfinanciado la Fuerza Aérea de Colombia (ahora Fuerza Aeroespacial Colombiana), que tengamos el 70% de las aeronaves de militares en tierra, mientras que estos delincuentes andan con drones en distintas poblaciones rurales del Cauca y del Valle del Cauca”, indicó.

Alejandro Éder aseguró que al Gobierno de Gustavo Petro le faltó ejecutar un plan claro para combatir el narcotráfico - crédito Carlos Ortega/EFE

Las autoridades de Cali tienen otra meta: capturar y dar de baja a todos los criminales que han estado detrás de atentados cometidos en Cali, Valle del Cauca y Cauca, durante el último año y medio. “Inclusive, ya sabemos dónde están. Solo hace falta la voluntad y la orden desde el Gobierno nacional para capturarlos”, señaló al informativo citado.

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Cultivos de hoja de coca en Colombia ya superan las 260.000 hectáreas

El crecimiento de los cultivos de hoja de coca es una realidad que afecta al país en general. De acuerdo con el informe Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en 2024 se detectaron 261.000 hectáreas de coca cultivadas en el territorio nacional, lo que representa un crecimiento del 3,5% con respecto a 2023 (253.000 hectáreas).

Pero la problemática también traspasa las fronteras de Colombia. En el documento se indica que, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025, se incrementó el consumo de cocaína a nivel global. El mercado alrededor de esa sustancia ilícita alcanzó 25 millones de consumidores en 2023.

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No obstante, el país contribuye enormemente a la problemática por su rol de productor. Pues, junto con Perú y Brasil, fue catalogado como uno de los países principales de salida de cargamentos de cocaína a nivel mundial entre 2020 y 2023.

“En Colombia se han consolidado puntos estratégicos para el tráfico de cocaína a través del océano Pacífico. En particular, se destacan las rutas ubicadas en Tumaco (Nariño) y el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca). Los grupos criminales demuestran una continua capacidad de adaptación ante el control estatal y la cooperación internacional, implementando modalidades híbridas de envío”, precisa el informe de la Unodc.

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