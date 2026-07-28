Esposa de Yeison Jiménez lloró desconsolada al escuchar las canciones del artista en su más reciente homenaje

En medio del concierto homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, fue vista Sonia Restrepo derramando lágrimas seis meses después del fallecimiento de su pareja - crédito andreee_lopez_ / TikTok

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Sonia Restrepo se mostró muy afectada durante el concierto del Día de la Música Popular, que se llevó a cabo el sábado 25 de julio de 2026 y en el que se realizó un nuevo homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá. Los fanáticos, amigos y familiares se reunieron en el lugar seis meses después de su muerte, que ocurrió el 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Cabe mencionar que el evento fue organizado en la fecha en la que el cantante habría cumplido 35 años, y justo a medianoche la Banda del Aventurero salió con un pastel para cantar el tradicional Feliz cumpleaños.

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Un día después, el 27 de julio, se viralizó un video en el que se ve a la esposa del artista llorando desconsolada mientras la banda interpretaba los más grandes éxitos de su esposo. Allí también se ve a Diva Jessurum mientras la consolaba durante la conmemoración.

La esposa del cantante rompió en llanto durante el concierto que celebró el legado de Jiménez en el Movistar Arena - crédito Yeison Jiménez / Instagram

En el homenaje, los músicos, que decidieron continuar con su legado, ofrecieron un concierto con las canciones del artista para recordar el que habría sido su cumpleaños.

Su pareja asistió al recinto de eventos acompañada por familiares y amigos cercanos. En medio de la jornada, Sonia Restrepo se quebró y demostró el dolor que siente por la repentina partida de su compañero de vida y recibió apoyo de sus allegados.

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Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez

La conmemoración reunió a personas cercanas al cantante y a seguidores de sus temas musicales. En un mensaje difundido tras el fin de semana, la misma Diva Jessurum realizó una publicación del homenaje que emocionó a muchos.

“Qué hermoso es descubrir que el amor puede vencer al tiempo. Este fin de semana no fue de tristeza, fue de amor. De ese amor inmenso que sigue abrazando a Yeison cada día. Su voz continúa tocando millones de corazones, Mala de profesión es la canción número uno, el Movistar Arena se llenó para homenajearlo”, escribió.

Jessurum añadió: “Hay personas que parten demasiado pronto, pero dejan una huella tan profunda que el tiempo no logra borrarla. Yeison sigue viviendo en cada nota, en cada recuerdo y en el inmenso cariño de quienes lo siguen amando como el primer día. Porque cuando el amor es verdadero… nunca dice adiós”.

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La pareja consolidó una familia con tres hijos que era considerada una de las más estables de la farándula - crédito Yeison Jiménez / Facebook

La reacción en redes al video de Sonia Restrepo

Tras la difusión de las imágenes que se viralizaron en las plataformas digitales como TikTok, miles de fanáticos dejaron mensajes de apoyo y aliento. Varios también se refirieron al afecto que, según expresaron, Sonia Restrepo sigue mostrando por el cantante en cada uno de los eventos en su memoria.

Entre los comentarios más populares se encuentran: “El le dará la fuerza en nombre de ese amor que se tuvieron, mujer guerrera”, “Se refleja el dolor q todavía siente la pobre Sonia, al perder a su amor, a su vida, al padre de sus hijos... Quiero decirte hermosa que EL CIELO GANÓ UN ÁNGEL MAS... El aventurero te cuida con el corazón”, “Dios mío dale fortaleza, cuánto dolor no sentirá ella en su corazón y aun así tiene que ser fuerte por sus hijitos” y “Tan hermosa la señora Sonia, se nota la tristeza en su mirada”.

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Sonia Restrepo continúa en el centro de la atención en cada homenaje al artista - crédito Yeison Jiménez/Instagram

El nuevo homenaje volvió a reflejar el duelo de su entorno más cercano y el respaldo de sus seguidores a seis meses de su partida que dejó un vacío en todos aquellos que lo conocieron y los que apoyaban su carrera musical.