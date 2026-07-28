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Colombia Mayor: fechas y proceso para reclamar el pago del sexto ciclo en julio y agosto 2026

Por primera vez, quienes registraron cuenta bancaria o depósito electrónico cobrarán sin ir a puntos de pago mediante el Gestor de Información Financiera

El sexto ciclo de transferencias de Colombia Mayor comenzará el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto de 2026 para beneficiar a tres millones de personas mayores - crédito Prosperidad Social
El sexto ciclo de transferencias de Colombia Mayor comenzará el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto de 2026 para beneficiar a tres millones de personas mayores - crédito Prosperidad Social
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La entrega del sexto ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor comenzará el miércoles 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto de 2026, beneficiando a tres millones de personas mayores en todo el país.

Así lo anunció Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, quien precisó que la operación estará a cargo de SuperGiros y SuRed, con una inversión total de 686.206 millones de pesos destinada a garantizar la protección y el bienestar económico de la población adulta mayor vulnerable en Colombia.

Para este ciclo, por primera vez, 4.098 participantes que completaron exitosamente el registro de su cuenta bancaria o depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera recibirán el incentivo de manera directa en su producto financiero. La modalidad anticipa el acceso a los recursos y elimina la necesidad de desplazarse a puntos de pago, facilitando la disposición segura y oportuna del dinero según las necesidades de cada beneficiario.

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Prosperidad Social pidió registrar o actualizar la cuenta bancaria en el Gestor de Información Financiera para recibir las transferencias de Colombia Mayor de forma ágil y segura - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social pidió registrar o actualizar la cuenta bancaria en el Gestor de Información Financiera para recibir las transferencias de Colombia Mayor de forma ágil y segura - crédito Prosperidad Social

La entrega de incentivos a través de cuentas bancarias o depósitos electrónicos representa una inversión de 1.118.980.000 pesos y forma parte de la estrategia de modernización y bancarización del programa. Prosperidad Social invitó a quienes aún no han registrado su cuenta o depósito electrónico a realizar el proceso en la página web oficial, donde el Gestor de Información Financiera permite registrar, consultar y actualizar los datos para recibir las transferencias de manera más ágil y segura.

Recomendaciones para el registro del producto financiero

Durante las primeras validaciones, Prosperidad Social identificó errores frecuentes en el registro de productos financieros, como la carga de documentos incorrectos o datos inconsistentes, lo que ha impedido la aprobación de algunos procesos. Para evitar rechazos y garantizar la correcta consignación de los recursos, la entidad recomienda a los participantes:

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Prosperidad Social detectó errores en el registro de productos financieros, como documentos incorrectos y datos inconsistentes, que frenaron la aprobación de algunos pagos - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social detectó errores en el registro de productos financieros, como documentos incorrectos y datos inconsistentes, que frenaron la aprobación de algunos pagos - crédito Prosperidad Social
  • Adjuntar únicamente la certificación bancaria o de titularidad del producto financiero.
  • Verificar que la certificación sea legible, completa y corresponda al titular que realiza el registro.
  • Asegurarse de que la entidad financiera registrada coincida con la certificación adjunta.
  • En el caso de Nequi, seleccionar depósito electrónico e ingresar el número de producto que inicia con 870, no el número del celular.
  • Revisar cuidadosamente todos los datos antes de guardar la información.
  • No cargar capturas de pantalla, extractos, recibos ni otros documentos diferentes a la certificación bancaria.
  • Descargar la certificación únicamente desde canales oficiales de la entidad financiera.

Para acceder al Gestor de Información Financiera, los usuarios deben ingresar a la página principal de Prosperidad Social y buscar el enlace en el menú Programas, o utilizar el botón flotante que dirige directamente al aplicativo.

Requisitos y criterios de inscripción

El programa Colombia Mayor está dirigido a personas mayores que cumplan los siguientes requisitos:

  • Ser colombiano.
  • Haber residido durante los últimos diez años en el país.
  • Tener mínimo tres años menos de la edad para pensionarse (54 años para mujeres y 59 para hombres).
  • Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir, según la clasificación de Sisbén IV (grupos A y B y C hasta el subgrupo C1).
Prosperidad Social informó que SuperGiros y SuRed operarán los pagos de Colombia Mayor con una inversión de 686.206 millones de pesos - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social informó que SuperGiros y SuRed operarán los pagos de Colombia Mayor con una inversión de 686.206 millones de pesos - crédito Prosperidad Social

La priorización de los inscritos se basa en factores como la edad del aspirante, el puntaje Sisbén, la existencia de discapacidad física o mental, la situación de dependencia o soledad, la pérdida de subsidios anteriores por pensión o traslado, y la fecha de solicitud de inscripción en el municipio correspondiente.

Entre los criterios de priorización destacan:

  • Edad avanzada.
  • Condición de minusvalía o discapacidad.
  • Personas a cargo del aspirante.
  • Adultos mayores que viven solos y no dependen económicamente de nadie.
  • Haber perdido el subsidio por edad o por traslado de municipio.
  • Fecha de solicitud de inscripción.

Finalmente, Prosperidad Social reiteró la importancia de mantener actualizada la información bancaria y de seguir las recomendaciones para evitar contratiempos durante la entrega de los incentivos. La entidad señaló que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

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