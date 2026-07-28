Colombia Mayor: fechas y proceso para reclamar el pago del sexto ciclo en julio y agosto 2026

La entrega del sexto ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor comenzará el miércoles 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto de 2026, beneficiando a tres millones de personas mayores en todo el país.
Así lo anunció Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, quien precisó que la operación estará a cargo de SuperGiros y SuRed, con una inversión total de 686.206 millones de pesos destinada a garantizar la protección y el bienestar económico de la población adulta mayor vulnerable en Colombia.
Para este ciclo, por primera vez, 4.098 participantes que completaron exitosamente el registro de su cuenta bancaria o depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera recibirán el incentivo de manera directa en su producto financiero. La modalidad anticipa el acceso a los recursos y elimina la necesidad de desplazarse a puntos de pago, facilitando la disposición segura y oportuna del dinero según las necesidades de cada beneficiario.
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La entrega de incentivos a través de cuentas bancarias o depósitos electrónicos representa una inversión de 1.118.980.000 pesos y forma parte de la estrategia de modernización y bancarización del programa. Prosperidad Social invitó a quienes aún no han registrado su cuenta o depósito electrónico a realizar el proceso en la página web oficial, donde el Gestor de Información Financiera permite registrar, consultar y actualizar los datos para recibir las transferencias de manera más ágil y segura.
Recomendaciones para el registro del producto financiero
Durante las primeras validaciones, Prosperidad Social identificó errores frecuentes en el registro de productos financieros, como la carga de documentos incorrectos o datos inconsistentes, lo que ha impedido la aprobación de algunos procesos. Para evitar rechazos y garantizar la correcta consignación de los recursos, la entidad recomienda a los participantes:
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- Adjuntar únicamente la certificación bancaria o de titularidad del producto financiero.
- Verificar que la certificación sea legible, completa y corresponda al titular que realiza el registro.
- Asegurarse de que la entidad financiera registrada coincida con la certificación adjunta.
- En el caso de Nequi, seleccionar depósito electrónico e ingresar el número de producto que inicia con 870, no el número del celular.
- Revisar cuidadosamente todos los datos antes de guardar la información.
- No cargar capturas de pantalla, extractos, recibos ni otros documentos diferentes a la certificación bancaria.
- Descargar la certificación únicamente desde canales oficiales de la entidad financiera.
Para acceder al Gestor de Información Financiera, los usuarios deben ingresar a la página principal de Prosperidad Social y buscar el enlace en el menú Programas, o utilizar el botón flotante que dirige directamente al aplicativo.
Requisitos y criterios de inscripción
El programa Colombia Mayor está dirigido a personas mayores que cumplan los siguientes requisitos:
- Ser colombiano.
- Haber residido durante los últimos diez años en el país.
- Tener mínimo tres años menos de la edad para pensionarse (54 años para mujeres y 59 para hombres).
- Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir, según la clasificación de Sisbén IV (grupos A y B y C hasta el subgrupo C1).
La priorización de los inscritos se basa en factores como la edad del aspirante, el puntaje Sisbén, la existencia de discapacidad física o mental, la situación de dependencia o soledad, la pérdida de subsidios anteriores por pensión o traslado, y la fecha de solicitud de inscripción en el municipio correspondiente.
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Entre los criterios de priorización destacan:
- Edad avanzada.
- Condición de minusvalía o discapacidad.
- Personas a cargo del aspirante.
- Adultos mayores que viven solos y no dependen económicamente de nadie.
- Haber perdido el subsidio por edad o por traslado de municipio.
- Fecha de solicitud de inscripción.
Finalmente, Prosperidad Social reiteró la importancia de mantener actualizada la información bancaria y de seguir las recomendaciones para evitar contratiempos durante la entrega de los incentivos. La entidad señaló que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.
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