Colombia Mayor: fechas y proceso para reclamar el pago del sexto ciclo en julio y agosto 2026

El sexto ciclo de transferencias de Colombia Mayor comenzará el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto de 2026 para beneficiar a tres millones de personas mayores - crédito Prosperidad Social

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La entrega del sexto ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor comenzará el miércoles 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto de 2026, beneficiando a tres millones de personas mayores en todo el país.

Así lo anunció Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, quien precisó que la operación estará a cargo de SuperGiros y SuRed, con una inversión total de 686.206 millones de pesos destinada a garantizar la protección y el bienestar económico de la población adulta mayor vulnerable en Colombia.

Para este ciclo, por primera vez, 4.098 participantes que completaron exitosamente el registro de su cuenta bancaria o depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera recibirán el incentivo de manera directa en su producto financiero. La modalidad anticipa el acceso a los recursos y elimina la necesidad de desplazarse a puntos de pago, facilitando la disposición segura y oportuna del dinero según las necesidades de cada beneficiario.

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Prosperidad Social pidió registrar o actualizar la cuenta bancaria en el Gestor de Información Financiera para recibir las transferencias de Colombia Mayor de forma ágil y segura - crédito Prosperidad Social

La entrega de incentivos a través de cuentas bancarias o depósitos electrónicos representa una inversión de 1.118.980.000 pesos y forma parte de la estrategia de modernización y bancarización del programa. Prosperidad Social invitó a quienes aún no han registrado su cuenta o depósito electrónico a realizar el proceso en la página web oficial, donde el Gestor de Información Financiera permite registrar, consultar y actualizar los datos para recibir las transferencias de manera más ágil y segura.

Recomendaciones para el registro del producto financiero

Durante las primeras validaciones, Prosperidad Social identificó errores frecuentes en el registro de productos financieros, como la carga de documentos incorrectos o datos inconsistentes, lo que ha impedido la aprobación de algunos procesos. Para evitar rechazos y garantizar la correcta consignación de los recursos, la entidad recomienda a los participantes:

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Prosperidad Social detectó errores en el registro de productos financieros, como documentos incorrectos y datos inconsistentes, que frenaron la aprobación de algunos pagos - crédito Prosperidad Social

Adjuntar únicamente la certificación bancaria o de titularidad del producto financiero.

Verificar que la certificación sea legible, completa y corresponda al titular que realiza el registro.

Asegurarse de que la entidad financiera registrada coincida con la certificación adjunta.

En el caso de Nequi, seleccionar depósito electrónico e ingresar el número de producto que inicia con 870, no el número del celular.

Revisar cuidadosamente todos los datos antes de guardar la información.

No cargar capturas de pantalla, extractos, recibos ni otros documentos diferentes a la certificación bancaria.

Descargar la certificación únicamente desde canales oficiales de la entidad financiera.

Para acceder al Gestor de Información Financiera, los usuarios deben ingresar a la página principal de Prosperidad Social y buscar el enlace en el menú Programas, o utilizar el botón flotante que dirige directamente al aplicativo.

Requisitos y criterios de inscripción

El programa Colombia Mayor está dirigido a personas mayores que cumplan los siguientes requisitos:

Ser colombiano.

Haber residido durante los últimos diez años en el país.

Tener mínimo tres años menos de la edad para pensionarse (54 años para mujeres y 59 para hombres).

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir, según la clasificación de Sisbén IV (grupos A y B y C hasta el subgrupo C1).

Prosperidad Social informó que SuperGiros y SuRed operarán los pagos de Colombia Mayor con una inversión de 686.206 millones de pesos - crédito Prosperidad Social

La priorización de los inscritos se basa en factores como la edad del aspirante, el puntaje Sisbén, la existencia de discapacidad física o mental, la situación de dependencia o soledad, la pérdida de subsidios anteriores por pensión o traslado, y la fecha de solicitud de inscripción en el municipio correspondiente.

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Entre los criterios de priorización destacan:

Edad avanzada.

Condición de minusvalía o discapacidad.

Personas a cargo del aspirante.

Adultos mayores que viven solos y no dependen económicamente de nadie.

Haber perdido el subsidio por edad o por traslado de municipio.

Fecha de solicitud de inscripción.

Finalmente, Prosperidad Social reiteró la importancia de mantener actualizada la información bancaria y de seguir las recomendaciones para evitar contratiempos durante la entrega de los incentivos. La entidad señaló que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.