Sofía Avendaño arremetió contra presentador de ‘Dímelo King’ por comentario transfóbico en pleno programa: “Estás figurando por hablar mal de una trans”

Sofía se fue en contra del presentador de Dímelo King por comentarios en contra de las mujeres trans - crédito @yomecalenton @sofiamodel__/ Instagram

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La modelo trans Sofía Avendaño, conocida por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, volvió a ser tendencia nacional luego de protagonizar una confrontación en directo con Yome el Calentón, panelista del programa Tamo en vivo, del artista Dímelo King.

El origen del conflicto surgió después de que Yome fuera señalado de lanzar comentarios transfóbicos durante una emisión, sugiriendo que las mujeres trans “siempre serán mujeres que, por el hecho de hacer la transición, piensan que ya pueden irse en contra de todos”. Estas palabras generaron molestia e indignación, llevando a Avendaño a responderle en vivo al día siguiente.

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El debate, que rápidamente se viralizó en redes sociales, puso sobre la mesa la responsabilidad de los medios y el impacto de los discursos discriminatorios en espacios públicos. Avendaño, referente de la comunidad trans en Colombia, fue directa desde el inicio de la conversación.

“Porque acá el tema no es de que nosotras las mujeres trans, como tú lo dijiste, que fue lo que a mí me molestó del clip que me mandaron todos los fans, que lo que tú dijiste es que nosotras buscábamos figurar. Si tú ves bien todo lo que está pasando en esta polémica, el que buscó y se vio así figurar fuiste tú, porque de un tema trans es que estás viral”.

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Avendaño cuestionó que personas ajenas a la comunidad LGBTQ+ opinen sobre la experiencia trans y enfatizó que nunca ha pretendido ser catalogada como mujer biológica - crédito captura de pantalla Dímelo King / YouTube

La modelo paisa cuestionó por qué personas ajenas a la comunidad Lgbtq+ opinan sobre la experiencia trans y aclaró que nunca ha pretendido ser catalogada como una mujer biológica. “Yo nunca pretendo ser una mujer biológica ni catalogada como una. Siempre he dejado muy en claro que las mujeres trans siempre cogemos de referente las mujeres biológicas, porque en mi caso, hablando por mí personalmente, son mi motivo de inspiración. A mí no me inspiró volverme trans una trans, a mí me inspiró volverme trans las mujeres, porque no me sentía identificada en el género que yo nací”.

Durante el intercambio, Avendaño enfatizó que las mujeres trans no buscan “quitarle el puesto a una mujer biológica” ni tienen como objetivo figurar, como insinuó el panelista: “Ni tampoco figurar. Obviamente, cada uno somos un ser”.

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La tensión aumentó cuando Yome asoció la comunidad trans y gay con conductas “aberrantes”, afirmación que fue rechazada de inmediato por Avendaño, quien recordó que tales conductas también existen en otros grupos - crédito captura de pantalla Dímelo King / YouTube

Cuando Yome intentó justificarse diciendo que lo llamaban transfóbico, Sofía insistió en la importancia de entender la identidad trans. “Porque cuando tú estás hablando de lo que te estoy explicando, estás vulnerando una identidad. Nosotras nos definimos mujeres trans, no porque queramos que nos digan que somos mujeres biológicas”.

Avendaño expuso con claridad que la diferencia entre mujeres trans y biológicas no se define por los productos de belleza, ropa o prótesis: “¿Existen brasieres para trans y brasieres para mujeres biológicas? No, ¿cierto? ¿Extensiones de cabello para mujeres trans y mujeres biológicas? No. Ambas, trans, biológicas, usamos el mismo rímel, las mismas extensiones y las mismas formas de copa. Y las prótesis no son prótesis para trans y prótesis para biológicas. Así que, por ende, ambas estamos representando un mismo género que se denomina femenino”.

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El panelista intentó argumentar que el género femenino solo corresponde a quienes menstrúan o pueden tener hijos, a lo que Sofía respondió contundente: “Entonces, a las mujeres que son estériles y les quitan el útero, les debo llamar travestis y que son hombres, porque son igual que yo. Entonces, una mujer con eso, pues me la puedo llamar travesti, porque según tus palabras, entonces sería ya lo mismo que yo, una travesti más”.

Avendaño argumentó que los productos de belleza y accesorios no distinguen entre mujeres trans y biológicas, ya que ambas representan el género femenino - crédito @sofiamodel__/Threads

La discusión se tornó más tensa cuando Yome afirmó que ciertos comportamientos “aberrantes” son característicos de la comunidad trans y gay, asociándolos con la prostitución. Rápidamente, Avendaño rebatió: “No, no, no, señor. Usted no puede decir que somos aberrantes cuando también hay comunidades heterosexuales aberrantes. También hay acciones aberrantes en gente comunidad heterosexual, son unos hombres que aberrante. Entonces, ¿para qué decirle aberrante hablando de un tema que no tiene que ver? Conozco hombres heterosexuales aberrantes, entonces no nos digas aberrantes a nosotras. No”.

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En un giro inesperado, Yome reveló que tiene un hermano trans, a lo que Sofía respondió: “Si usted era una persona que se considera inteligente, deberías de respetar y tratarlo como quisieras”. Sin embargo, el panelista continuó usando términos despectivos al referirse a su familiar, lo que profundizó el malestar en el set y entre la audiencia.

En medio del debate, Yome reveló tener un hermano trans pero continuó usando términos despectivos, lo que generó mayor incomodidad en el estudio y entre los televidentes - crédito captura de pantalla Dímelo King / YouTube

El episodio abrió un debate en redes sobre la discriminación y la representación de las mujeres trans en los medios, con muchos usuarios apoyando la postura de Avendaño y exigiendo mayor sensibilidad y formación a quienes ocupan espacios de opinión.