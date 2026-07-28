Agarrón en el Congreso: mientras Juvinao tildó de “capricho” trasladar la posesión a Cali, Borda pidió “salir del bogocentrismo”

Cathy Juvinao se opuso a la idea de trasladar la ceremonia de posesión presidencial en Cali - crédito Cámara de Representantes/YouTube

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El Congreso de la República lleva a cabo el debate alrededor de la proposición que busca trasladar la sede de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, hacia Cali (Valle del Cauca), luego de que se descartara la opción inicial de realizar el acto en Cauca.

Y es que el Senado de la República había aprobado el 22 de julio una solicitud para realizar la ceremonia en Cauca; sin embargo, el equipo del presidente electo desistió de esa ubicación debido a las alertas ambientales por la actividad del volcán Puracé, por lo que propuso a la capital del Valle del Cauca como nueva alternativa, lo cual se encuentra en discusión.

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La iniciativa de llevar el acto protocolario fuera de la capital del país, en el Capitolio Nacional, desencadenó un enfrentamiento en el recinto legislativo, centrado en el uso de los recursos públicos y la representación institucional en los territorios.

Cathy Juvinao y Carol Borda protagonizaron un duro intercambio de argumentos sobre los costos, la descentralización y el simbolismo de sacar el acto protocolario de Bogotá - crédito Germán Forero/Prensa Juvinao - Carol Borda﻿/Facebook

Cathy Juvinao rechazó el cambio de sede de la ceremonia

Durante la plenaria, la representante Cathy Juvinao rechazó el cambio de sede y solicitó que la ceremonia se mantenga en las instalaciones del Congreso en Bogotá para evitar gastos logísticos adicionales: “Al presidente electo le digo: no se gaste su capital político arrancando con estas peleas insulsas. Vaya y gobierne desde los territorios; yo seré la primera en apoyar eso. Pero deje el capricho con lo que es sencillamente la posesión, que es ante los representantes del pueblo, que es aquí en Bogotá, en el Congreso de la República”.

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Como si fuera poca la tensión dentro del recinto, la congresista amplió sus cuestionamientos por medio de una extensa publicación en su cuenta en la red social X, al señalar que los actos protocolarios no constituyen por sí mismos una política de descentralización territorial.

“No se debe confundir el acto de posesión, que es un rito republicano, con las decisiones de política pública y de inversión territorial, que son los verdaderos caminos hacia la descentralización prometida en la Constitución del 91. Estoy dispuesta a apoyar al nuevo gobierno en este propósito, pero con acciones concretas y no con caprichos costosos”, escribió Juvinao.

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Cathy Juvinao aseguró que el acto protocolario no debe confundirse con una política de descentralización del Estado - crédito @CathyJuvinao/X

Carol Borda defendió llevar la posesión al Valle del Cauca

Por su parte, la también representante Carol Borda, de Salvación Nacional (movimiento que impulsa las proposiciones), defendió la propuesta de trasladar la transmisión de mando a la capital vallecaucana, bajo el argumento de la necesidad de visibilizar la situación de seguridad que afronta el suroccidente del país.

“¿Les parece un ‘capricho’ que el 24 de abril hubo una buseta con explosivos en Cali? ¿Que ese mismo día, a las 10 de la mañana, alias Mordisco tiró cinco cilindros? ¿Esas mujeres heridas no merecen que vayamos al territorio a decir que no solamente es el presidente, sino su Congreso, quien va a ir también a defender las necesidades del territorio?”, expresó la representante Carol Borda en el debate.

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Borda llamó a la corporación a descentralizar la presencia de los poderes públicos y desestimó los cuestionamientos financieros sobre el traslado del poder legislativo: “Como representante a la Cámara por Bogotá, les digo: hay que salir del bogocentrismo. No todo es en Chapinero. Hay que gobernar para las regiones y no solamente el presidente. Siempre va a ser una inversión ir al territorio y poder apoyar a las regiones que necesitan de presencia estatal”.

Carol Borda insistió en que llevar la posesión a Cali representa una inversión para fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por la inseguridad - crédito Cámara de Representantes/YouTube

Mientras las peleas avanzan, el Congreso en pleno deberá decidir mediante votación si autoriza el traslado de la delegación del Congreso a Cali para la ceremonia de posesión presidencial, que se realizaría en el Arena USC, luego de que fracasara la propuesta de llevar a cabo el acto en una guarnición militar, como pretendía Abelardo de la Espriella.

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Esa opción fue descartada debido a que el uso de instalaciones militares requiere autorización del Gobierno nacional, la cual fue negada por el presidente Gustavo Petro. En caso de que el Congreso no apruebe el traslado, la posesión se mantendrá en su sede constitucional, en Bogotá.