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Caso Hollman Morris: el relato de Lina Marcela Castillo ante la justicia expone años de persecución; “No se lo deseo a nadie”

En una comparecencia judicial, la presunta víctima describió ante la jueza los efectos de la exposición pública y la falta de protección institucional tras denunciar al exconcejal por presunto acoso sexual

En una diligencia en el Juzgado 86 Penal Municipal de Bogotá, la periodista dijo que desde 2019 ha recibido ataques en redes, amenazas y persecuciones, y que llegó sin esquema de seguridad ni respaldo institucional - crédito X
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En una audiencia celebrada en el Juzgado 86 Penal Municipal de Bogotá, Lina Marcela Castillo Nisperuza relató con voz entrecortada la persecución y el hostigamiento que asegura haber enfrentado durante los últimos cuatro años tras denunciar a Hollman Morris por presuntos hechos de acoso sexual y laboral. “No se lo deseo a nadie”, expresó la comunicadora, señalando que las agresiones no han cesado desde que hizo pública su denuncia en 2019.

El testimonio ante el tribunal

Durante la diligencia judicial, Castillo Nisperuza describió cómo la exposición pública de su caso la convirtió en blanco de ataques a través de redes sociales y la dejó sin protección institucional.

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“Ha sido muy revictimizante hoy escuchar al señor Hollman Morris, sobre todo la forma de referirse hacia mí”, afirmó la joven ante la jueza, según recogió la audiencia. “Quienes están conectados hoy acá, incluso su propia familia, me han atacado en redes usando mis imágenes, mis fotografías personales de mis redes sociales para atacarme, incluso desde Contravía”, añadió, haciendo referencia a espacios de comunicación vinculados con el exconcejal.

Lina Marcela Castillo Nisperuza afirmó en Bogotá que sufrió persecución y hostigamiento durante cuatro años tras denunciar a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral - crédito composición fotográfica AFP y X
Lina Marcela Castillo Nisperuza afirmó en Bogotá que sufrió persecución y hostigamiento durante cuatro años tras denunciar a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral - crédito composición fotográfica AFP y X

Castillo advirtió que ha enfrentado amenazas y persecuciones y que, pese a ello, se mantuvo firme en el proceso judicial. Remarcó la dificultad de acudir a la audiencia “sin un esquema de protección, sin un trabajo público y un nombramiento”, al tiempo que resaltó la sensación de ser ella quien está siendo señalada y juzgada.

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“He tenido que pasar por todo esto y aun así estar acá y seguir siendo señalada. Yo no vine aquí a revictimizarme, pero sí vine hoy a vivir la revictimización de lo que ha sido este proceso”, manifestó.

La comunicadora detalló episodios de extorsión y sobornos que, según su testimonio, ocurrieron en Choachí. Además, denunció la utilización de recursos públicos para respaldar al directivo de medios públicos y la difusión de comunicados institucionales que, a su juicio, buscan proteger la imagen de Morris. “¿Eso no es la instrumentalización del recurso público de este país para defender el buen nombre?”, cuestionó frente al juzgado.

El trasfondo del caso y la intervención de la Fiscalía

El caso que involucra a Castillo Nisperuza y al exconcejal Hollman Morris adquirió una nueva dimensión luego de que la Fiscalía General de la Nación reasignara el expediente a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con enfoque de género. La decisión se produjo después de que el juzgado resolviera parcialmente el proceso y ordenara continuar con uno de los aspectos de la denuncia presentada por Morris.

: Hollman Morris presentó una denuncia por injuria y calumnia contra Lina Marcela Castillo tras las acusaciones públicas de presunto acoso sexual y laboral formuladas en 2019 - crédito Fiscalía
Castillo Nisperuza declaró ante el Juzgado 86 Penal Municipal de Bogotá que la denuncia contra Hollman Morris derivó en ataques en redes sociales y en falta de protección institucional - crédito Fiscalía

El Juzgado 86 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá determinó precluir las acusaciones por injuria y calumnia relacionadas con las manifestaciones públicas de Castillo sobre presuntos hechos de acoso sexual y laboral.

La resolución judicial señaló que dichas expresiones estaban vinculadas con denuncias de posibles violencias basadas en género y correspondían al ejercicio de la libertad de expresión y la denuncia pública.

Sin embargo, el juzgado mantuvo abierto un componente del expediente relacionado con una supuesta afirmación sobre un atropellamiento que habría causado 15 días de incapacidad, considerando que no existían elementos suficientes para cerrar esa parte y ordenó separar el análisis de ese hecho.

La reasignación del expediente y el enfoque de género

La Fiscalía General informó, a través de la resolución No. 0-0061 del 23 de marzo de 2026, que la investigación fue trasladada a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marcela Abadía, que asumirá el caso bajo una perspectiva especializada en violencia basada en género. El organismo aseguró que la medida busca garantizar un análisis integral del expediente y la aplicación de estándares reforzados de atención a posibles víctimas.

Varias de las denuncias contra Hollman Morris que se dieron a conocer en 2019 se remontan a su etapa como Concejal de Bogotá - crédito Colprensa
Lina Marcela Castillo Nisperuza denunció episodios de extorsión y sobornos en Choachí y cuestionó el uso de recursos públicos para proteger la imagen de Hollman Morris - crédito Colprensa

Este cambio respondió a las solicitudes de organizaciones sociales, periodistas y un colectivo de más de 100 mujeres, que pidieron que la investigación no se enfocara únicamente en la denuncia por injuria y calumnia presentada por Morris, sino que también se consideraran las acusaciones iniciales de Castillo.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, subrayó que el origen de la actuación penal estaba ligado a las denuncias previas de la comunicadora sobre presuntos hechos de acoso sexual y laboral. Por este motivo, la funcionaria indicó que el caso debía evaluarse considerando las condiciones de desigualdad y las dinámicas de poder presentes.

Es preciso recordar que, la denuncia de Lina Marcela Castillo Nisperuza se remonta a enero de 2019, cuando hizo públicas sus acusaciones contra Hollman Morris, entonces concejal de Bogotá. Castillo afirmó haber recibido comentarios sobre su apariencia y reportó comportamientos que consideró inapropiados en el ámbito laboral. Morris negó las acusaciones y presentó una denuncia por injuria y calumnia, al sostener que las declaraciones afectaban su honra.

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