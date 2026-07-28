César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

Alberto Suárez, el primer entrenador de Jhon Jader Durán en el fútbol profesional, reveló que el jugador sí le pegó a Néstor Lorenzo cuando estaba en la selección Colombia, pero que no se dio cuenta que era él - crédito Un Break/YouTube

Guardar

Jhon Jader Durán, futbolista colombiano, le habría mentido al entrenador Alberto Suárez, en la versión que le entregó sobre los rumores que involucran al jugador en un altercado con Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia. Esa fue la revelación de César Augusto Londoño en Caracol Radio, sobre el mediodía del 28 de julio.

“Hice una investigación en la que le pregunté a dos jugadores de la selección Colombia y a otras dos personas, aparte de las cuatro que había consultado un año atrás, si era cierto que Jhon Jader Durán le había pegado a Néstor Lorenzo y me dijeron que es falso”, sostuvo Londoño en el programa el Pulso del Fútbol.

PUBLICIDAD

La afirmación de César Augusto Londoño en Caracol Radio sobre la supuesta pelea entre Jhon Jader Durán y Néstor Lorenzo - crédito @cesaralo/X

Una nueva versión sobre la pelea entre Jhon Jader Durán y Néstor Lorenzo

Y es que, en efecto, este rumor tiene un año de antigüedad. Comenzó el pasado 5 de junio de 2025, cuando el periodista Paolo Arenas reveló, a través de su cuenta de X, que Jhon Jader Durán había tirado al suelo a Néstor Lorenzo en el camerino de la selección Colombia, después del partido ante Perú. Londoño reveló durante esa época que esa versión era falsa, de acuerdo con lo que le habían revelado sus fuentes.

“Eran, en total, cuarenta personas en el camerino de la selección Colombia. Los 26 jugadores que pertenecían a la convocatoria, el cuerpo técnico y los directivos. Siete de esas 40 coinciden en que esa versión es falsa. Que de pronto hubo un encontronazo entre Durán y Lorenzo, pero que nadie cayó al piso. Dos jugadores de la selección me lo volvieron a confirmar”, afirmó Londoño, en esta última exposición al respecto en Caracol Radio.

PUBLICIDAD

En la imagen aparecen, de izquierda a derecha, Jhon Jader Durán, Néstor Lorenzo y César Augusto Londoño - crédito AFP/Tropicana

¿Jhon Jader Durán es mentiroso?

Entonces, Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez, su primer entrenador en el fútbol profesional y una de las personas más allegadas a él, de acuerdo a lo que ha declarado el jugador, y también el entrenador. “Él me dice abuelo y yo lo quiero como un hijo”, dijo Suárez el pasado 27 de julio en la entrevista con Un Break. “De ser así, eso lo alejaría aún más de la selección Colombia, porque estaría mintiendo al respecto. No dudo de lo que dijo Suárez, pero que Durán se ponga con mentiras, deja mucho que desear”, aseguró el periodista

Lo expresado por Alberto Suárez fue todo lo contrario, y de allí nace esta nueva alusión al tema por parte de César Augusto Londoño. En entrevista con el pódcast Un Break, Suárez aseguró que le había preguntado a Durán sobre ese rumor de su altercado con Néstor Lorenzo, en el camerino de la selección Colombia, y este le habría manifestado la siguiente versión. “No es cierto, lo que pasó fue que yo tenía agarrado a un compañero, Néstor Lorenzo fue a quitarme de encima jalándome de la espalda y yo, incómodo, me lo quité manoteando hacia atrás. No sabía que era Lorenzo quien me estaba jalando y terminó en el piso”, dijo Suárez.

PUBLICIDAD

Este es el trino de Paolo Arenas, periodista de Barranquilla, que comenzó la historia del enfrentamiento entre Jhon Durán y Néstor Lorenzo - crédito @PaoloArenas/X

César Augusto Londoño desmintió a Felipe Sierra

El pasado 7 de julio del presente año, el periodista colombiano Felipe Sierra aseguró que Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, había tenido un encontronazo con los jugadores del equipo durante el Mundial 2026. Reveló que Lorenzo tendría preferencias sobre unos jugadores y que le había manifestado a otros que, si por él fuera, no estarían en la Tricolor.

A esta revelación también hizo referencia Londoño: “No quiero decir el nombre del periodista porque es amigo nuestro, pero eso que dijo de que se habían peleado durante el Mundial 2026 en la selección Colombia también es falso”, dijo en Caracol Radio.

PUBLICIDAD