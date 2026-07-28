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Supersalud vuelve a la Alcaldía de Medellín tras fallo que avaló auditoría

El juzgado permitió reactivar la diligencia que había sido suspendida de forma temporal por una tutela presentada por el Distrito

- crédito Supersalud e imagen ilustrativa Infobae
- crédito Supersalud e imagen ilustrativa Infobae
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La auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud a la Alcaldía de Medellín fue reactivada después de que un juzgado ordenara continuar con la actuación que había sido suspendida de manera temporal por una tutela presentada por el Distrito.

La decisión revive la polémica por las inspecciones que la Supersalud ha adelantado en Antioquia sobre entidades vinculadas a la Gobernación y a la administración de Medellín. De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín había concedido días atrás una medida cautelar para proteger el derecho al debido proceso del Distrito mientras estudiaba el fondo del caso, pero ahora permitió que la diligencia siguiera adelante.

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El superintendente de Salud, Daniel Quintero, aseguró que funcionarios de la entidad regresaron a La Alpujarra para revisar la gestión de los recursos y la prestación de servicios de salud en la ciudad. La auditoría ha estado rodeada de cuestionamientos políticos y jurídicos, especialmente por la relación entre Quintero y la administración local, hoy encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez.

Daniel Quintero y Federico Gutiérrez - crédito Colprensa
Daniel Quintero y Federico Gutiérrez - crédito Colprensa

Nuestro equipo de auditores va camino a la Alcaldía de Medellín para reanudar el proceso de auditoría que el alcalde Federico Gutiérrez trató de parar de todas las maneras”, dijo Quintero.

Juzgado avaló la actuación de la Supersalud

La controversia comenzó cuando la Alcaldía de Medellín acudió a la justicia para frenar temporalmente la auditoría. El Distrito alegó posibles afectaciones al debido proceso y cuestionó la imparcialidad de la actuación administrativa.

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En un primer momento, el juzgado consideró que había elementos suficientes para admitir una revisión más profunda y habló de “cuestionamientos serios y plausibles” sobre la imparcialidad del proceso. Por esa razón, concedió una medida cautelar mientras analizaba la tutela.

Sin embargo, en las últimas horas el despacho se pronunció nuevamente y ordenó reactivar la actuación de la Supersalud. Según el reporte, la decisión de fondo determinó que la auditoría era legal y legítima dentro de las funciones de inspección y vigilancia que tiene la Superintendencia sobre el sistema de salud.

Quintero celebró el nuevo pronunciamiento y aseguró que la entidad no suspenderá su labor. “Esta Superintendencia no se va a detener ante ninguna estrategia dilatoria y va a seguir cumpliendo su misión de batalla contra la corrupción”, afirmó.

La auditoría busca revisar aspectos relacionados con el manejo de recursos y la prestación de servicios de salud en Medellín. Para la Supersalud, se trata de una actuación propia de su competencia. Para el Distrito, el proceso ha despertado dudas por la manera en que se ha desarrollado.

Medellín cuestiona tiempos e imparcialidad

Desde la administración distrital se han planteado reparos frente a la presencia de algunos funcionarios en la auditoría. Uno de los nombres mencionados es el de Juan David Duque, quien, según el Distrito, tuvo vínculos con la administración de Daniel Quintero en Medellín, lo que podría afectar la percepción de imparcialidad.

Una funcionaria de Alcaldía de Medellín fue destituida por la Personería Distrital - crédito Alcaldía
Alcaldía de Medellín - crédito Alcaldía

La Alcaldía también sostuvo que los tiempos otorgados para responder 56 requerimientos eran insuficientes y limitaban el ejercicio del derecho de defensa. Ese argumento fue uno de los puntos centrales de la tutela presentada para intentar suspender la diligencia.

La decisión judicial no cierra la discusión política. Por el contrario, vuelve a poner frente a frente a la Supersalud de Daniel Quintero y la Alcaldía de Federico Gutiérrez, en una disputa que mezcla control institucional, señalamientos de posibles dilaciones y cuestionamientos sobre garantías procesales.

Por ahora, los auditores de la Supersalud podrán continuar su trabajo en la sede de La Alpujarra. El resultado de esa revisión será clave para establecer si hubo irregularidades en el manejo de los recursos o en la prestación de los servicios de salud en Medellín.

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