Daniel Briceño hizo advertencia a quienes no quieren ir a la posesión de Abelardo de la Espriella: “Renuncien al día de salario”

Daniel Briceño, representante a la Cámara, recordó que, entre las excusas para no asistir a las sesiones del Congreso, está una incapacidad física debidamente comprobada - crédito @Danielbricen/X

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Durante la discusión que se surtió en la plenaria de la Cámara de Representantes el 28 de julio de 2026 sobre la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, el congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático, hizo una advertencia a los legisladores que aseguraron que no asistirán a la ceremonia solemne que se llevará a cabo el 7 de agosto.

El primer mandatario entrante quiere que el acto protocolario se realice en Cali, Valle del Cauca, pero algunos congresistas, entre ellos los que integran la bancada del Pacto Histórico, rechazan esa propuesta y decidieron que no estarán presentes en la posesión presidencial.

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Al respecto, el legislador Briceño recordó que, según el artículo 271 de la Ley Quinta, la falta de asistencia de los congresistas a las sesiones sin excusa válida no causará salario ni pago de prestaciones. Por otro lado, indicó las excusas que son aceptables para aceptar una inasistencia son:

La incapacidad física debidamente comprobada.

El cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso.

Autorización expresa de la mesa directiva del Legislativo.

El presidente electo Abelardo de la Espriella quiere posesionarse en Cali - crédito Europa Press

“Yo no tengo ningún problema con aquellos colegas que no quieren asistir a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Pero desde aquí también les hago un llamado para que renuncien a su día de salario si no van a asistir a la sesión”, señaló el representante a la Cámara.

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Briceño aseguró que no hay ninguna excusa válida que puedan presentar los congresistas que no quieren asistir a la ceremonia de posesión de De la Espriella. Reconoció que los legisladores están “en todo su derecho” de abstenerse de estar presentes, pero insistió en que esa decisión tiene consecuencias individuales que deberán asumir.

Asimismo, hizo una crítica al senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, que anunció que no asistirá a la posesión del mandatario electo y que ese día viajará a Barranquilla, tras aceptar una invitación de distintas organizaciones. De igual manera, indicó que llevará a cabo un acto público.

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Daniel Briceño instó a los congresistas que no irán a la posesión de De la Espriella a asistir al evento paralelo que hará el excandidato Iván Cepeda en Barranquila. Lo comparó con Juan Guaidó - crédito Colprensa

“Vayan a Barranquilla, con el presidente Juan Guaidó (expresidente interino de Venezuela) colombiano, que es el señor Iván Cepeda, que se ha autodenominado presidente alterno, que está montando un gabinete alterno, pero que sí aceptó la curul de la oposición”, añadió Daniel Briceño en el Congreso.

Al igual que el representante a la Cámara, la legisladora Carol Borda se refirió al anuncio de los congresistas del Pacto Histórico de no estar presentes en el acto protocolario. Cuestionó el hecho de que, teniendo clara su inasistencia, persistieran en la idea de impedir que De la Espriella se posesione en otro lugar distinto al Capitolio Nacional en Bogotá.

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“¿Si el Pacto Histórico no va a asistir a la posesión presidencial de @ABDELAESPRIELLA porqué buscan frenarla? Tranquilos, vayan y disfruten su acto con el Juan Guaidó colombiano que la mayor cantidad de representantes sí queremos llevar la presencia estatal al territorio”, escribió la congresista en X.

La representante Carol Borda criticó a los integrantes del Pacto Histórico por no querer asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella y tratar de "frenarla" - crédito @CarolBordaA/X

La razón por la que el Pacto Histórico no irá a la posesión de De la Espriella

El representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, informó que los integrantes del partido en el Legislativo no irán a la posesión del jefe de Estado electo porque consideran que, debido a la nacionalidad estadounidense que también tiene, no es legítimo.

De igual manera, informó que convocarán manifestaciones pacíficas para que se lleven a cabo el 7 de agosto en distintas ciudades del país, incluyendo Cali, donde De la Espriella quiere hacer su juramento como presidente de la República.

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Polémica en Colombia, el Pacto Histórico desafió la legitimidad de Abelardo de la Espriella - crédito @AlfreMondragon/X

“Ningún congresista va a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella porque es ilegítimo. Es un ciudadano estadounidense que ha priorizado los intereses norteamericanos por encima de los colombianos. Convocaremos a espacios de resistencia pacífica en Cali, Barranquilla y otras zonas del país”, aseveró.