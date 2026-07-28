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Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

El bogotano relató que el plan de desestabilizar al atacante no funcionó y que, por el contrario, el argentino empezó a aparecer en cada acción, hasta generar peligro constante frente al arco colombiano

Éder Álvarez Balanta - Lionel Messi
Balanta recordó la primera vez que le tocó marcar a Messi - crédito AP
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El defensor Éder Álvarez Balanta, antes de estar en el fútbol colombiano, jugó con clubes como River Plate, Brujas, Schalke 04 y Basilea, en los que pudo enfrentar a los mejores futbolistas del mundo y le permitió ser convocado a la selección Colombia.

En una entrevista con el creador de contenido Richard Angulo, conocido popularmente como La Máquina, Álvarez Balanta contó varias anécdotas durante su paso por Europa y la Tricolor.

Una de las más llamativas se registró durante un partido por eliminatorias en el que Colombia enfrentó a Argentina en condición de visitante cuando la selección era dirigida por José Pekerman.

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El jugador experimentado no estará en el partido ante Atlético Bucaramanga - crédito jefatura de prensa / América de Cali
Balanta fue canterano de River Plate en Argentina - crédito América de Cali

De acuerdo con el defensor, la orden del estratega argentino fue que tenía que golpear a Messi en la primera jugada para así poder desestabilizarlo mentalmente.

“Tuve la posibilidad de enfrentarlo varias veces, pero cuando jugamos con la selección en San Juan, ese día jugué de lateral izquierdo y me dice Pekerman: ‘En la primera pégale, que él se sale del partido’. En la primera, recibió contra la raya y yo fui con todo, le metí un manotazo en el pecho. Me miró y no me dijo nada”, narró Balanta.

En lugar de aislarse de las jugadas, el argentino comenzó a confrontar en todas las acciones al defensor colombiano, que entendió que se había equivocado al cumplir con la petición de Pekerman.

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Se transformó. Por todo lado aparecía. En la siguiente controló y giró para afuera, cuando yo giré, ya estaba mano a mano con Ospina (el arquero)”, declaró el nacido en Bogotá.

Éder Álvarez Balanta - Lionel Messi
Balanta afirmó que aprendió la lección tras el compromiso por eliminatorias - crédito Reuters

Esa no fue la única vez que Álvarez Balanta observó cómo golpear a Messi ayudaba a que el “10″ se motivara durante los compromisos, puesto que identificó una acción similar cuando vio por televisión un clásico entre Barcelona y Real Madrid.

“En Basilea, yo estaba viendo el clásico en el que Marcelo le rompió la boca, lo chocó de frente y lo rompió. Hasta ese momento estaba desaparecido y después se transformó. Yo ahí dije: ‘A ese no hay que pegarle, es peor’. Le pegan y se transforma”.

Al comparar el juego de Lionel Messi con el de otras figuras, Álvarez Balanta mencionó que otro jugador de esa calidad al que enfrentó fue Neymar, al que por fortuna pudo controlar en el único compromiso que disputaron.

“Cuando jugamos con Brujas contra París. Ese día yo estaba insoportable y me fue bien. Neymar me veía mal porque ese día me fue bien”, narró el defensor central.

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Balanta reveló que sufrió durante los inviernos en Europa - crédito Schalke 04

El defensor colombiano afirmó que su experiencia más difícil en el fútbol profesional fue adaptarse a los cambios climáticos que se registran en Europa, puesto que Basilea se convirtió en un infierno durante el invierno.

“Cuando llegué a Suiza, los primeros seis meses tenía un compañero argentino y me traducía todo. Yo estaba en una burbuja y viví una experiencia que había soñado. Seis meses después, volví de vacaciones y vi la realidad: nieve, oscurecía a las cuatro de la tarde. Yo no hablaba inglés y no me podía comunicar”.

Debido a que solo hablaba español, cuando dejó de tener compañeros hispanos en el club, Álvarez Balanta comenzó a tener dificultades que lo obligaron a estudiar inglés.

“Yo volví a un restaurante al que había ido con compañeros y comenzaron a preguntarme cosas, yo solo decía ‘Yes’. Me senté a comer y la boca se me iba a ampollar. Seguramente me preguntaron si quería más y yo solo decía que sí”, narró el colombiano sobre lo que lo motivó a aprender un segundo idioma.

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