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Red de corrupción y documentos perdidos: los nuevos hallazgos sobre el asesinato del director de La Modelo

Dos años después del crimen, la Fiscalía avanza con nuevas pruebas y testimonios para identificar a los que dieron la orden de matar a Élmer Fernández

Élmer Fernández, asesinado director de la cárcel La Modelo de Bogotá
El crimen se registró minutos después de que Fernández salió del centro penitenciario - crédito InfobaeColombia /Inpec
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El 16 de mayo de 2024 se registró el asesinato de Élmer Fernández, que tras retirarse de la Policía Nacional, laboraba como director de la cárcel La Modelo, en Bogotá.

De acuerdo con el informe oficial que presentaron las autoridades, el crimen se registró cuando Fernández se movilizaba como copiloto en un vehículo gris que fue interceptado por sicarios en motocicleta. Antes del hecho, el director de la prisión había recibido amenazas por las decisiones que había tomado sobre los controles que habría en el centro penitenciario.

La Fiscalía inició una investigación bajo la coordinación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, ante la sospecha de que el asesinato estaría vinculado a irregularidades en traslados de internos y posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario.

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Desde entonces, se han tomado declaraciones juradas de funcionarios del Inpec y se han revisado documentos relacionados con movimientos de personas privadas de la libertad. Además, surgieron denuncias sobre la desaparición de registros oficiales, lo que dificultó la reconstrucción de los hechos y el seguimiento de decisiones administrativas.

Hasta el momento, cuatro personas han sido condenadas como responsables materiales del crimen, aunque las investigaciones continúan para determinar la existencia de autores intelectuales y posibles vínculos con redes de corrupción carcelaria.

El excoronel Élmer Fernández Velasco fue asesinado mientras se dirigía a su casa - crédito Colprensa
El excoronel Élmer Fernández Velasco fue asesinado mientras se dirigía a su casa - crédito Colprensa

Nuevos detalles de la investigación

Tras dos años del crimen, Noticias RCN publicó un informe en el que se menciona la posible existencia de una red delictiva al interior del Inpec que se encargaría de desaparecer documentos.

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De acuerdo con el medio citado, el esquema irregular estaría relacionado con traslados de reclusos, por lo que la Fiscalía está identificando si también tendrían injerencia en cambios de traslados o decisiones similares sobre el sistema penitenciario.

La banda Mago anunció un 'plan pistola' contra el Inpec - crédito Colprensa
Hasta el momento no hay claridad sobre quiénes dieron la orden de asesinar al director de La Modelo - crédito Colprensa

Durante la investigación, un funcionario del Inpec explicó que todo traslado debe incluir un registro sobre el archivo con el que se tomó la decisión, y que al interior de la entidad han recibido pagos para que las resoluciones sean eliminadas o modificadas para cambiar el destino del recluso.

“Hacen las resoluciones, las cargan y las notifican. Luego la persona privada de la libertad ofrece dinero para que no lo trasladen o le modifiquen el destino, pero los PPL (Persona Privada de la Libertad) no aceptan que dieron dinero, sería un cohecho. Y eliminan del sistema la trazabilidad, es decir, nunca existió la resolución”, es parte del testimonio difundido por el medio citado.

Con este hallazgo, la Fiscalía deberá establecer si existió algún tipo de conexión entre el asesinado de Fernández y la presunta red delictiva que ha sido mencionada por el funcionario que declaró. Las autoridades tienen la irregularidad en un traslado y la pérdida de un dinero como hipótesis que han sido planteadas durante el proceso que tiene como objetivo principal descubrir quién dio la orden de terminar con la vida del director de la cárcel.

Este fue el impacto de bala que le quitó la vida a Elmer Fernández - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Fernández había recibido amenazas de muerte antes del crimen - crédito Colprensa

De manera oficial, la Fiscalía ha informado que el caso sigue siendo investigado por miembros de la Dirección Especializada contra la Corrupción del ente acusador, que han adelantado pesquisas, incluyendo las declaraciones mencionadas por el medio citado sobre funcionarios activos del Inpec.

La Fiscalía informó que ha reunido varios elementos de prueba en la investigación del asesinato de Élmer Fernández; sin embargo, hasta la fecha se ha reportado la desaparición de documentos clave y la ausencia de registros físicos en la entidad de posibles sospechosos, lo que representa un obstáculo para el avance del caso. Las autoridades siguen intentando esclarecer cómo se tomaron distintas decisiones administrativas, qué sucedió con algunos traslados de internos y el motivo por el que ciertos registros oficiales dejaron de existir tras el asesinato.

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