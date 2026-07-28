Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Senador del Pacto Histórico se despachó contra Alejandro Bermeo por proponer la 'semana anticomunista': "¿Y qué tal la antiparamilitar?"

Alejandro Ocampo, que funge como segundo vicepresidente de la corporación legislativa, exigió elevar el nivel del debate educativo en lo que respecta a la formación de los niños y jóvenes del país, y que no se les involucre en propuestas discriminatorias

Alejandro Ocampo - Alejandro Bermeo
El senador Alejandro Ocampo fue crítico con la propuesta del parlamentario Alejandro Bermeo, afín al presidente electo Abelardo de la Espriella, de impulsar la semana anticomunista - crédito @alejoocampog/X - @alejoberme0/Instagram
Guardar

La propuesta del senador de Salvación Nacional Alejandro Ocampo para que se apruebe la semana anticomunista en los colegios del país causó indignación en el partido Pacto Histórico. En especial, en Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, que no solo cuestionó la iniciativa del parlamentario tolimense, sino que además se animó a hacer una especie de contrapropuesta en relación con esta idea.

Ocampo, que hace parte de la bancada más grande de la corporación, compuesta por 26 senadores, cuestionó la propuesta de Bermeo y lanzó una de las frases quizá más duras desde que se conoció de esta idea, que estudiará el Congreso pese a la controversia que genera. Para el congresista no solo es estigmatizante la proposición, sino que buscaría limitar el pensamiento, incluso, desde las edades más tempranas.

PUBLICIDAD

Alejandro Ocampo reaccionó a propuesta de Alejandro Bermeo de la semana anticomunista
El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo reaccionó en sus redes sociales a la propuesta del congresista Alejandro Bermeo, en relación con la semana anticomunista - crédito @alejoocampog/X

“Desafortunadamente, esto no es un chiste… A ver si se les ocurre ¿y qué tal la semana antiparamilitar? Por favor, Colombia necesita debates con más altura que esto”, expresó Ocampo, que le salió al paso a lo dicho por Bermeo: que busca que al menos una semana de cada año se dedique a enseñar en las escuelas los contenidos sobre comunismo, pero enfocados en “horrores, los crímenes y los regímenes autoritarios”.

Lo anterior, buscaría hacer mención con los presuntos vínculos de un sector de la clase política colombiana con estas estructuras, como en su momento lo denunció el hoy presidente Gustavo Petro y que posteriormente fue conocido como la parapolítica; más aún cuando Salvatore Mancuso y Vicente Castaño, quienes afirmaron que el 35% de los parlamentarios eran “amigos” o simpatizantes de las Autodefensas.

PUBLICIDAD

¿Qué propone Alejandro Bermeo con la semana anticomunista?

Como su denominación lo indica, se pretende que durante una semana lectiva se plasmen lo que, según Bermeo, los vejámenes cometidos en diferentes países del mundo. Este proyecto de ley, según refirió el congresista tolimense, ya fue radicado en Estados Unidos por la republicana María Elvira Salazar, que en suelo norteamericano tendría el mismo propósito: evidenciar las malas prácticas políticas de esa corriente.

“Vamos a lograr que una semana en el año se enseñe en las escuelas y en todo el bachillerato lo que han sido los horrores, los crímenes y la historia de lo que ha sido el comunismo, los regímenes autoritarios y por supuesto, el valor de la democracia, del pluralismo”, destacó el parlamentario en diálogo con el Noticiero del Senado, en una iniciativa que será estudiada por el legislativo en pleno y que, por lo visto, causó polémica.

Según la explicación de Bermeo, el propósito es dar herramientas a los estudiantes para conocer las experiencias históricas de los regímenes comunistas. Desde esa perspectiva, sostuvo que el proyecto busca advertir sobre los riesgos que, a su juicio, tendría ese modelo para la democracia colombiana. Su intención ya empezó a generar resistencia en el Capitolio, al ser señalada por opositores como discriminatoria.

El congresista electo Alejandro Bermeo negó haber agredido sexual y físicamente a la mujer que lo denunció. Dijo que sus encuentros íntimos fueron acordados - crédito @alejoberme0/IG
El congresista electo Alejandro Bermeo negó haber agredido sexual y físicamente a la mujer que lo denunció y dijo que sus encuentros íntimos fueron acordados - crédito @alejoberme0/Instagram

Alejandro Bermeo, autor de la iniciativa, fue señalado de presunto abuso sexual

Mientras busca que su semana anticomunista prospere en el recinto de la democracia, Bermeo afronta una denuncia penal por presunta violación, tortura y maltrato sistemático ante la Fiscalía General de la Nación. La misma fue interpuesta por Yamile Quinaya Tigreros, una mujer que comercializaba dulces en semáforos de Ibagué, que aseguró que sostuvo una relación sentimental de dos años con el congresista.

También afirmó que, bajo amenazas constantes, fue llevada a un apartahotel de esa ciudad, donde sufrió agresiones físicas con cables, golpes en el rostro y abuso sexual. La presunta víctima relató además que el senador la forzaba a mantener relaciones con terceros mientras él esperaba afuera de los inmuebles y, en su versión, dijo sentir temor por su vida, pues Bermeo habría amenazado con “destruir a su núcleo familiar”.

En respuesta a este escándalo, Bermeo, que integra el partido que le dio el coaval al presidente electo Abelardo de la Espriella, respondió que se trata de una acusación falsa y de un complot político dirigido a afectar su campaña y el entorno del nuevo Gobierno. De esta forma, también señaló que fue víctima de una extorsión y que entregó 10 millones de pesos en efectivo en una cafetería como parte de esa presión.

Temas Relacionados

Alejandro OcampoSemana anticomunista ColombiaCongreso de ColombiaAlejandro BermeoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

De cara a la asamblea extraordinaria de la Dimayor, el periodista Carlos Antonio Vélez habló sobre la exigencia de ese grupo de equipos

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

La abogada Natalia López es la ministra del Trabajo del Gobierno de Abelardo de la Espriella

La también docente universitaria, oriunda de Montería, asumirá la dirección de la cartera laboral en el Gobierno del presidente electo con retos en la reducción del desempleo y la informalidad, el impulso al emprendimiento y el fortalecimiento del diálogo entre trabajadores y empleadores

La abogada Natalia López es la ministra del Trabajo del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Video: Policía reveló detalles del operativo que permitió ubicar a cuatro uniformados extraviados en El Tambo

El mayor y tres los patrulleros fueron encontrados en una zona rural de Cauca tras perder el contacto desde el 26 de julio. Estaban deshidratados, pero estables, informó la institución

Video: Policía reveló detalles del operativo que permitió ubicar a cuatro uniformados extraviados en El Tambo

El país político reaccionó a la aprobación del traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella: “Mucho show”

La Cámara de Representantes dio luz verde a una proposición que autoriza que el Legislativo en pleno sesione en Santiago de Cali el 7 de agosto. Hace falta que el Senado debata la propuesta y tome una decisión

El país político reaccionó a la aprobación del traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella: “Mucho show”

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: Javier Milei asistirá a la “asunción” del presidente electo de Colombia

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo saludó al mandatario argentino durante la ceremonia de Keiko Fujimori en Perú

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: Javier Milei asistirá a la “asunción” del presidente electo de Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Esposa de Yeison Jiménez lloró desconsolada al escuchar las canciones del artista en su más reciente homenaje

Beéle, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira encabezan las nominaciones colombianas en los Premios Juventud 2026

Sofía Avendaño arremetió contra presentador de ‘Dímelo King’ por comentario transfóbico: “Estás figurando por hablar mal de una trans”

Karina García respondió a las críticas por no utilizar ropa de embarazada: “Me van a tener que aguantar pelando mi panza”

Deportes

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

Así comenzó la relación entre Lucas González y Alexis Henríquez para llegar a Atlético Nacional: “Me sacó de una clase”

Cúcuta Deportivo descartó cualquier amaño ante Once Caldas, pero los hinchas no le creen: “El escudo para lavar plata”

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”