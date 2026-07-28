Senador del Pacto Histórico se despachó contra Alejandro Bermeo por proponer la 'semana anticomunista': "¿Y qué tal la antiparamilitar?"

El senador Alejandro Ocampo fue crítico con la propuesta del parlamentario Alejandro Bermeo, afín al presidente electo Abelardo de la Espriella, de impulsar la semana anticomunista - crédito @alejoocampog/X - @alejoberme0/Instagram

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La propuesta del senador de Salvación Nacional Alejandro Ocampo para que se apruebe la semana anticomunista en los colegios del país causó indignación en el partido Pacto Histórico. En especial, en Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, que no solo cuestionó la iniciativa del parlamentario tolimense, sino que además se animó a hacer una especie de contrapropuesta en relación con esta idea.

Ocampo, que hace parte de la bancada más grande de la corporación, compuesta por 26 senadores, cuestionó la propuesta de Bermeo y lanzó una de las frases quizá más duras desde que se conoció de esta idea, que estudiará el Congreso pese a la controversia que genera. Para el congresista no solo es estigmatizante la proposición, sino que buscaría limitar el pensamiento, incluso, desde las edades más tempranas.

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El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo reaccionó en sus redes sociales a la propuesta del congresista Alejandro Bermeo, en relación con la semana anticomunista - crédito @alejoocampog/X

“Desafortunadamente, esto no es un chiste… A ver si se les ocurre ¿y qué tal la semana antiparamilitar? Por favor, Colombia necesita debates con más altura que esto”, expresó Ocampo, que le salió al paso a lo dicho por Bermeo: que busca que al menos una semana de cada año se dedique a enseñar en las escuelas los contenidos sobre comunismo, pero enfocados en “horrores, los crímenes y los regímenes autoritarios”.

Lo anterior, buscaría hacer mención con los presuntos vínculos de un sector de la clase política colombiana con estas estructuras, como en su momento lo denunció el hoy presidente Gustavo Petro y que posteriormente fue conocido como la parapolítica; más aún cuando Salvatore Mancuso y Vicente Castaño, quienes afirmaron que el 35% de los parlamentarios eran “amigos” o simpatizantes de las Autodefensas.

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¿Qué propone Alejandro Bermeo con la semana anticomunista?

Como su denominación lo indica, se pretende que durante una semana lectiva se plasmen lo que, según Bermeo, los vejámenes cometidos en diferentes países del mundo. Este proyecto de ley, según refirió el congresista tolimense, ya fue radicado en Estados Unidos por la republicana María Elvira Salazar, que en suelo norteamericano tendría el mismo propósito: evidenciar las malas prácticas políticas de esa corriente.

“Vamos a lograr que una semana en el año se enseñe en las escuelas y en todo el bachillerato lo que han sido los horrores, los crímenes y la historia de lo que ha sido el comunismo, los regímenes autoritarios y por supuesto, el valor de la democracia, del pluralismo”, destacó el parlamentario en diálogo con el Noticiero del Senado, en una iniciativa que será estudiada por el legislativo en pleno y que, por lo visto, causó polémica.

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Según la explicación de Bermeo, el propósito es dar herramientas a los estudiantes para conocer las experiencias históricas de los regímenes comunistas. Desde esa perspectiva, sostuvo que el proyecto busca advertir sobre los riesgos que, a su juicio, tendría ese modelo para la democracia colombiana. Su intención ya empezó a generar resistencia en el Capitolio, al ser señalada por opositores como discriminatoria.

El congresista electo Alejandro Bermeo negó haber agredido sexual y físicamente a la mujer que lo denunció y dijo que sus encuentros íntimos fueron acordados - crédito @alejoberme0/Instagram

Alejandro Bermeo, autor de la iniciativa, fue señalado de presunto abuso sexual

Mientras busca que su semana anticomunista prospere en el recinto de la democracia, Bermeo afronta una denuncia penal por presunta violación, tortura y maltrato sistemático ante la Fiscalía General de la Nación. La misma fue interpuesta por Yamile Quinaya Tigreros, una mujer que comercializaba dulces en semáforos de Ibagué, que aseguró que sostuvo una relación sentimental de dos años con el congresista.

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También afirmó que, bajo amenazas constantes, fue llevada a un apartahotel de esa ciudad, donde sufrió agresiones físicas con cables, golpes en el rostro y abuso sexual. La presunta víctima relató además que el senador la forzaba a mantener relaciones con terceros mientras él esperaba afuera de los inmuebles y, en su versión, dijo sentir temor por su vida, pues Bermeo habría amenazado con “destruir a su núcleo familiar”.

En respuesta a este escándalo, Bermeo, que integra el partido que le dio el coaval al presidente electo Abelardo de la Espriella, respondió que se trata de una acusación falsa y de un complot político dirigido a afectar su campaña y el entorno del nuevo Gobierno. De esta forma, también señaló que fue víctima de una extorsión y que entregó 10 millones de pesos en efectivo en una cafetería como parte de esa presión.

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