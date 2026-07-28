Cúcuta Deportivo descartó cualquier amaño ante Once Caldas, pero los hinchas no le creen: “El escudo para lavar plata”

Cúcuta Deportivo es último en el descenso, no mejora en la Liga BetPlay y los hinchas están molestos con el cuerpo técnico, jugadores y dirigencia - crédito Colprensa

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Cúcuta Deportivo abrió la primera polémica en el fútbol colombiano por su derrota en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, que fue por goleada 5-1 ante Once Caldas en Manizales, lo que significó un pésimo inicio de semestre y otro golpe en la tabla de promedios.

En medio de eso, los aficionados del Motilón hablaron de un posible amaño del club, debido a lo abultado del marcador, la situación de la institución y, al parecer, por cómo se registraron las anotaciones en el estadio Palogrande, por lo que el equipo aclaró la situación.

De cara a la segunda fecha del campeonato, Cúcuta ya se encuentra obligado a ganar y mejorar la diferencia de gol, pues en estos momentos son pocas las posibilidades de salvar la categoría en noviembre y el cuerpo técnico de Richard Páez sigue con problemas para armar una plantilla competitiva.

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“Nuestra única intención es competir”

A través de un comunicado, el cuadro de Norte de Santander se pronunció por la goleada en contra en el debut del segundo semestre, pues significó un golpe duro en la tabla del descenso y ya que “ha generado preocupación por la situación del equipo en la tabla del descenso, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a toda la afición”.

“Somos plenamente conscientes de que lo sucedido en este encuentro no representa los objetivos deportivos ni el compromiso de esta institución. Por ello, ratificamos que todo el trabajo de la directiva, cuerpo técnico, jugadores y demás integrantes del club está enfocado en alcanzar la permanencia del Cúcuta Deportivo en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano", aseguró.

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Cúcuta rechazó las acusaciones sobre un posible amaño por caer goleado frente a Once Caldas - crédito Cúcuta Deportivo

Cúcuta dejó claro que no existen pruebas sobre un amaño en el encuentro: “Rechazamos las versiones que ponen en duda nuestro compromiso con este propósito. Nuestra única intención es competir con responsabilidad, mejorar en cada jornada y demostrar en el terreno de juego que contamos con la capacidad y la convicción para revertir este inicio y alcanzar los resultados que nuestra institución y su afición merecen”.

Sin embargo, los hinchas lanzaron duros comentarios contra el Cúcuta Deportivo, algunos de ellos dijeron que “Ustedes no tienen ningún objetivo deportivo”, “Parranda de sinvergüenzas”, “Qué vergüenza dan los que la misma gente llama ‘ídolos’ vendiendo el equipo a las casas de apuestas”, “Cobran más de lo que juegan, manada de perros”, entre otros.

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Los hinchas del Cúcuta no aguantaron las excusas del equipo por la goleada ante Once Caldas - crédito @Cucutaoficial/X

El peligro del descenso

Los motilones, junto a Jaguares de Córdoba, son los dos equipos ascendidos a la Liga BetPlay 2026, pero con muchos líos para alejarse del descenso en la tabla de promedios por las limitaciones en la plantilla, malos resultados y el temor de no cumplir con las expectativas de los aficionados.

En este momento, Cúcuta Deportivo es último en la tabla del descenso, con un promedio de 0,800 y por debajo del Boyacá Chicó, que cuenta con 0,880, y son los conjuntos que, en la actualidad, perderían la categoría en la temporada, a falta de 18 jornadas para que sea oficial.

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Así va la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026, luego de la primera jornada en el segundo semestre - crédito Dimayor

Durante la temporada, los motilones no han logrado el objetivo de alejarse de la llamada “zona roja”, prueba de ello es que, en el primer semestre de 2026, solo sumó 16 puntos en 19 compromisos, terminó penúltimo en la tabla de posiciones y con apenas tres triunfos en el torneo.

Un dato a tener en cuenta es que el Cúcuta es uno de los clubes con más descensos en la historia del fútbol colombiano, con cinco pérdidas de categoría en su historia, la anterior se dio en 2022, cuando volvió al profesionalismo tras perder el reconocimiento deportivo en 2020, y antes de eso cayó en la edición 2015.

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