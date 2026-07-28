Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Señalización vial de Bogotá está bajo la lupa: el Concejo advierte sobre miles de quejas por deterioro y falta de mantenimiento

Más de 7.038 reportes ciudadanos y un presupuesto superior a $212.078 millones abrieron dudas sobre fallas de gestión, controles insuficientes y efectos reales en la seguridad de las 20 localidades

El debate de control político reveló fallas en la gestión, ejecución y evaluación de la señalización vial pese a un presupuesto superior a $212.078 millones - crédito Imagén de referencia Alcaldía de Bogotá
El debate de control político reveló fallas en la gestión, ejecución y evaluación de la señalización vial pese a un presupuesto superior a $212.078 millones - crédito Imagén de referencia Alcaldía de Bogotá
Guardar

La señalización vial de Bogotá está bajo la lupa del Concejo de la ciudad, luego de que durante un debate de control político se revelara que la Secretaría Distrital de Movilidad ha recibido más de 7.038 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (pqrsd) relacionadas con el estado y mantenimiento de la señalización en la capital.

El diagnóstico, presentado en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, puso en evidencia serias falencias en la gestión, ejecución y evaluación del componente de señalización vial de la ciudad, pese a contar con una asignación presupuestal que supera los $212.078 millones.

PUBLICIDAD

El debate, citado por el concejal Armando Gutiérrez (Partido Liberal), alertó sobre el deterioro prematuro, la falta de mantenimiento y las dificultades generadas por la señalización vial plástica en las 20 localidades de Bogotá. Según el cabildante, la ciudad enfrenta hoy un colapso estructural de movilidad, con velocidades promedio de apenas 15 kilómetros por hora en horas pico y pérdidas anuales que rondan los $12 billones por congestión. Además, un bogotano pierde más de 130 horas al año atrapado en trancones, casi seis días completos de vida.

Armando Gutiérrez advirtió sobre el deterioro prematuro y la falta de mantenimiento de la señalización vial plástica en las 20 localidades de Bogotá - crédito Imagén de referencia Alcaldía de Bogotá
Armando Gutiérrez advirtió sobre el deterioro prematuro y la falta de mantenimiento de la señalización vial plástica en las 20 localidades de Bogotá - crédito Imagén de referencia Alcaldía de Bogotá

Estado actual y retos de la señalización vial

La Secretaría Distrital de Movilidad, a través del Proyecto de Inversión 8000, ha instalado más de 25.000 señales verticales y realizado intervenciones en cientos de entornos escolares y miles de pasos peatonales. Sin embargo, los concejales alertaron sobre la ausencia de indicadores específicos que permitan medir el impacto real de estas intervenciones en la reducción de la siniestralidad vial.

PUBLICIDAD

Gutiérrez subrayó que el presupuesto asignado se distribuye entre señalización horizontal, vertical y semaforización, pero persisten problemas como la falta de trazabilidad presupuestal por localidades, la carencia de evaluaciones técnicas antes y después de las intervenciones, y la planificación deficiente del ciclo de vida útil de los materiales utilizados. “Bogotá merece respuestas claras sobre la forma en que se están invirtiendo los recursos destinados a la señalización vial plástica y al urbanismo táctico”, enfatizó el concejal.

Entre los hallazgos presentados, se destacó la práctica de un mantenimiento reactivo —que atiende daños solo cuando son reportados—, en vez de un esquema preventivo y planificado. Se evidenció también la inexistencia de indicadores de evaluación sobre la funcionalidad de la señalización y la falta de seguimiento sobre si realmente los dispositivos instalados contribuyen a disminuir la siniestralidad y mejorar la seguridad vial.

La Secretaría Distrital de Movilidad instaló más de 25.000 señales verticales, pero los concejales cuestionaron la falta de indicadores sobre su impacto en la siniestralidad vial - crédito Imagén de referencia Alcaldía de Bogotá
La Secretaría Distrital de Movilidad instaló más de 25.000 señales verticales, pero los concejales cuestionaron la falta de indicadores sobre su impacto en la siniestralidad vial - crédito Imagén de referencia Alcaldía de Bogotá

Impacto en la seguridad y la accesibilidad

Otro de los puntos críticos abordados fue el efecto de la señalización sobre la accesibilidad universal. El concejal Gutiérrez advirtió que ciertos elementos instalados, lejos de facilitar la movilidad, pueden transformarse en barreras físicas para personas mayores, niños, usuarios de sillas de ruedas y pacientes en entornos de salud.

“Bogotá debe avanzar hacia una infraestructura que proteja la vida sin excluir a nadie”, enfatizó, señalando la urgencia de garantizar que la señalización no obstaculice la movilidad peatonal ni incremente riesgos para los actores vulnerables.

Durante la sesión, el concejal Julián Forero comparó los costos y la efectividad de diferentes herramientas de seguridad vial, cuestionando si inversiones como los resaltos parabólicos ($36 millones cada uno) o las cámaras de fotomulta ($300 millones) realmente ofrecen un beneficio proporcional frente al gasto, y planteando la necesidad de un análisis costo-efectividad más riguroso.

Suba, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Barrios Unidos figuran entre las localidades con más recaudo por fotomultas y con alta siniestralidad en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
El concejal Julián Forero pidió un análisis costo-efectividad sobre herramientas de seguridad vial durante el control político en el Concejo - crédito Alcaldía de Bogotá

Exigencia de transparencia y mejoras en la gestión

El Concejo de Bogotá formuló un cuestionario técnico a la Administración sobre temas como la siniestralidad asociada a la falta de señalización, la calidad de los materiales, la vida útil de los dispositivos, las garantías de los contratistas y la atención a la ciudadanía. Exigieron mayor transparencia en la trazabilidad del presupuesto, resultados verificables y un verdadero compromiso con la seguridad vial.

El concejal Gutiérrez concluyó: “Mi compromiso será con la ciudadanía, buscando el bienestar general y para ello seguiremos haciendo un control político serio, técnico y responsable para que las decisiones públicas respondan a las verdaderas necesidades. Bogotá merece una movilidad segura, eficiente, transparente y pensada para todos”.

La sesión fue suspendida y continuará en una próxima fecha, en la que se espera que la Secretaría de Movilidad presente respuestas claras sobre la ejecución de los recursos, la efectividad de las intervenciones y la planificación de la señalización vial, con el objetivo de que cada peso invertido se refleje en mayor seguridad y mejor calidad de vida para todos los bogotanos.

Temas Relacionados

Secretaría Distrital de MovilidadInfraestructura vialSeñales de tránsito BogotáConcejo de BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: Javier Milei asistirá a la “asunción” del presidente electo de Colombia

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo saludó al mandatario argentino durante la ceremonia de Keiko Fujimori en Perú

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: Javier Milei asistirá a la “asunción” del presidente electo de Colombia

Senador del Pacto Histórico se despachó contra Alejandro Bermeo por proponer la 'semana anticomunista': "¿Y qué tal la antiparamilitar?"

Alejandro Ocampo, que funge como segundo vicepresidente de la corporación legislativa, exigió elevar el nivel del debate educativo en lo que respecta a la formación de los niños y jóvenes del país, y que no se les involucre en propuestas discriminatorias

Senador del Pacto Histórico se despachó contra Alejandro Bermeo por proponer la 'semana anticomunista': "¿Y qué tal la antiparamilitar?"

Red de corrupción y documentos perdidos: los nuevos hallazgos sobre el asesinato del director de La Modelo

Dos años después del crimen, la Fiscalía avanza con nuevas pruebas y testimonios para identificar a los que dieron la orden de matar a Élmer Fernández

Red de corrupción y documentos perdidos: los nuevos hallazgos sobre el asesinato del director de La Modelo

Así es la indemnización a la que pueden acceder miles de hombres y mujeres en Colombia que no alcanzan a pensionarse: cada caso es diferente

La normativa establece que deben considerarse todas las semanas cotizadas, incluidas aquellas acumuladas antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993

Así es la indemnización a la que pueden acceder miles de hombres y mujeres en Colombia que no alcanzan a pensionarse: cada caso es diferente

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

El comediante dejó claro que comparte la crianza de sus tres hijos con su exesposa, María Alejandra Manotas, y explicó cómo se dividen el tiempo

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Esposa de Yeison Jiménez lloró desconsolada al escuchar las canciones del artista en su más reciente homenaje

Beéle, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira encabezan las nominaciones colombianas en los Premios Juventud 2026

Sofía Avendaño arremetió contra presentador de ‘Dímelo King’ por comentario transfóbico: “Estás figurando por hablar mal de una trans”

Karina García respondió a las críticas por no utilizar ropa de embarazada: “Me van a tener que aguantar pelando mi panza”

Deportes

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

Así comenzó la relación entre Lucas González y Alexis Henríquez para llegar a Atlético Nacional: “Me sacó de una clase”

Cúcuta Deportivo descartó cualquier amaño ante Once Caldas, pero los hinchas no le creen: “El escudo para lavar plata”

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”