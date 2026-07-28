Señalización vial de Bogotá está bajo la lupa: el Concejo advierte sobre miles de quejas por deterioro y falta de mantenimiento

El debate de control político reveló fallas en la gestión, ejecución y evaluación de la señalización vial pese a un presupuesto superior a $212.078 millones - crédito Imagén de referencia Alcaldía de Bogotá

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La señalización vial de Bogotá está bajo la lupa del Concejo de la ciudad, luego de que durante un debate de control político se revelara que la Secretaría Distrital de Movilidad ha recibido más de 7.038 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (pqrsd) relacionadas con el estado y mantenimiento de la señalización en la capital.

El diagnóstico, presentado en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, puso en evidencia serias falencias en la gestión, ejecución y evaluación del componente de señalización vial de la ciudad, pese a contar con una asignación presupuestal que supera los $212.078 millones.

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El debate, citado por el concejal Armando Gutiérrez (Partido Liberal), alertó sobre el deterioro prematuro, la falta de mantenimiento y las dificultades generadas por la señalización vial plástica en las 20 localidades de Bogotá. Según el cabildante, la ciudad enfrenta hoy un colapso estructural de movilidad, con velocidades promedio de apenas 15 kilómetros por hora en horas pico y pérdidas anuales que rondan los $12 billones por congestión. Además, un bogotano pierde más de 130 horas al año atrapado en trancones, casi seis días completos de vida.

Armando Gutiérrez advirtió sobre el deterioro prematuro y la falta de mantenimiento de la señalización vial plástica en las 20 localidades de Bogotá - crédito Imagén de referencia Alcaldía de Bogotá

Estado actual y retos de la señalización vial

La Secretaría Distrital de Movilidad, a través del Proyecto de Inversión 8000, ha instalado más de 25.000 señales verticales y realizado intervenciones en cientos de entornos escolares y miles de pasos peatonales. Sin embargo, los concejales alertaron sobre la ausencia de indicadores específicos que permitan medir el impacto real de estas intervenciones en la reducción de la siniestralidad vial.

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Gutiérrez subrayó que el presupuesto asignado se distribuye entre señalización horizontal, vertical y semaforización, pero persisten problemas como la falta de trazabilidad presupuestal por localidades, la carencia de evaluaciones técnicas antes y después de las intervenciones, y la planificación deficiente del ciclo de vida útil de los materiales utilizados. “Bogotá merece respuestas claras sobre la forma en que se están invirtiendo los recursos destinados a la señalización vial plástica y al urbanismo táctico”, enfatizó el concejal.

Entre los hallazgos presentados, se destacó la práctica de un mantenimiento reactivo —que atiende daños solo cuando son reportados—, en vez de un esquema preventivo y planificado. Se evidenció también la inexistencia de indicadores de evaluación sobre la funcionalidad de la señalización y la falta de seguimiento sobre si realmente los dispositivos instalados contribuyen a disminuir la siniestralidad y mejorar la seguridad vial.

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La Secretaría Distrital de Movilidad instaló más de 25.000 señales verticales, pero los concejales cuestionaron la falta de indicadores sobre su impacto en la siniestralidad vial - crédito Imagén de referencia Alcaldía de Bogotá

Impacto en la seguridad y la accesibilidad

Otro de los puntos críticos abordados fue el efecto de la señalización sobre la accesibilidad universal. El concejal Gutiérrez advirtió que ciertos elementos instalados, lejos de facilitar la movilidad, pueden transformarse en barreras físicas para personas mayores, niños, usuarios de sillas de ruedas y pacientes en entornos de salud.

“Bogotá debe avanzar hacia una infraestructura que proteja la vida sin excluir a nadie”, enfatizó, señalando la urgencia de garantizar que la señalización no obstaculice la movilidad peatonal ni incremente riesgos para los actores vulnerables.

Durante la sesión, el concejal Julián Forero comparó los costos y la efectividad de diferentes herramientas de seguridad vial, cuestionando si inversiones como los resaltos parabólicos ($36 millones cada uno) o las cámaras de fotomulta ($300 millones) realmente ofrecen un beneficio proporcional frente al gasto, y planteando la necesidad de un análisis costo-efectividad más riguroso.

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El concejal Julián Forero pidió un análisis costo-efectividad sobre herramientas de seguridad vial durante el control político en el Concejo - crédito Alcaldía de Bogotá

Exigencia de transparencia y mejoras en la gestión

El Concejo de Bogotá formuló un cuestionario técnico a la Administración sobre temas como la siniestralidad asociada a la falta de señalización, la calidad de los materiales, la vida útil de los dispositivos, las garantías de los contratistas y la atención a la ciudadanía. Exigieron mayor transparencia en la trazabilidad del presupuesto, resultados verificables y un verdadero compromiso con la seguridad vial.

El concejal Gutiérrez concluyó: “Mi compromiso será con la ciudadanía, buscando el bienestar general y para ello seguiremos haciendo un control político serio, técnico y responsable para que las decisiones públicas respondan a las verdaderas necesidades. Bogotá merece una movilidad segura, eficiente, transparente y pensada para todos”.

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La sesión fue suspendida y continuará en una próxima fecha, en la que se espera que la Secretaría de Movilidad presente respuestas claras sobre la ejecución de los recursos, la efectividad de las intervenciones y la planificación de la señalización vial, con el objetivo de que cada peso invertido se refleje en mayor seguridad y mejor calidad de vida para todos los bogotanos.