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La abogada Natalia López es la ministra del Trabajo del Gobierno de Abelardo de la Espriella

La también docente universitaria, oriunda de Montería, asumirá la dirección de la cartera laboral en el Gobierno del presidente electo con retos en la reducción del desempleo y la informalidad, el impulso al emprendimiento y el fortalecimiento del diálogo entre trabajadores y empleadores

El presidente electo aseguró que la trayectoria, disciplina y carácter de la ministra designada respaldan su nombramiento al frente de la cartera laboral - crédito Sergio Acero/REUTERS y creemoscolombia/página web
El presidente electo aseguró que la trayectoria, disciplina y carácter de la ministra designada respaldan su nombramiento al frente de la cartera laboral - crédito Sergio Acero/REUTERS y creemoscolombia/página web
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a través de su cuenta en X la designación de la abogada Natalia López como ministra del Trabajo de su próximo gobierno. En el mensaje, presentó el perfil profesional de la funcionaria y definió los principales objetivos que tendrá al frente de esa cartera, entre ellos la reducción del desempleo, el fortalecimiento del empleo formal y la promoción del diálogo entre trabajadores y empleadores.

El anuncio fue realizado por el presidente electo mediante una publicación en la que destacó la trayectoria académica y profesional de Natalia López, así como las prioridades que orientarán la gestión del Ministerio del Trabajo durante su administración. “Hoy anuncio a Natalia López como ministra de Trabajo de la Patria Milagro. Natalia es una mujer de provincia, monteriana, auténtica, trabajadora, transparente, esposa y madre. Abogada, docente universitaria, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y en Administración de Empresas", señaló.

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Y agregó: “Su trayectoria, disciplina y carácter la convierten en la persona indicada para liderar una transformación profunda en favor de los trabajadores y de quienes generan empleo en Colombia”.

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