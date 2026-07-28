La abogada Natalia López es la ministra del Trabajo del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo aseguró que la trayectoria, disciplina y carácter de la ministra designada respaldan su nombramiento al frente de la cartera laboral - crédito Sergio Acero/REUTERS y creemoscolombia/página web

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a través de su cuenta en X la designación de la abogada Natalia López como ministra del Trabajo de su próximo gobierno. En el mensaje, presentó el perfil profesional de la funcionaria y definió los principales objetivos que tendrá al frente de esa cartera, entre ellos la reducción del desempleo, el fortalecimiento del empleo formal y la promoción del diálogo entre trabajadores y empleadores.

El anuncio fue realizado por el presidente electo mediante una publicación en la que destacó la trayectoria académica y profesional de Natalia López, así como las prioridades que orientarán la gestión del Ministerio del Trabajo durante su administración. “Hoy anuncio a Natalia López como ministra de Trabajo de la Patria Milagro. Natalia es una mujer de provincia, monteriana, auténtica, trabajadora, transparente, esposa y madre. Abogada, docente universitaria, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y en Administración de Empresas", señaló.

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Y agregó: “Su trayectoria, disciplina y carácter la convierten en la persona indicada para liderar una transformación profunda en favor de los trabajadores y de quienes generan empleo en Colombia”.

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