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Video: Policía reveló detalles del operativo que permitió ubicar a cuatro uniformados extraviados en El Tambo

El mayor y tres los patrulleros fueron encontrados en una zona rural de Cauca tras perder el contacto desde el 26 de julio. Estaban deshidratados, pero estables, informó la institución

Cuatro integrantes de la Policía Nacional, extraviados durante una misión en zona rural del Cauca, fueron localizados en buen estado gracias a la intervención de equipos especializados y el apoyo de la comunidad local - crédito Policía Nacional
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La Policía Nacional informó el martes 28 de julio que el mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y los patrulleros Kevin Enrique Viloria Jiménez, Juan David Atilano Peña y Franklin Esneider Moreno fueron localizados en la zona rural de El Tambo, departamento del Cauca, luego de permanecer desaparecidos desde el 26 de julio.

Los cuatro policías se encontraban deshidratados y con signos de descompensación física al momento del hallazgo, pero su condición de salud es estable, según confirmó la institución.

El operativo de búsqueda, desplegado tras la pérdida de contacto con los uniformados, incluyó la participación de equipos especializados de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que emplearon helicópteros, drones y unidades caninas. Además, 11 habitantes del corregimiento de Ortega, en el municipio de Cajibío, se sumaron de manera voluntaria a las labores de rastreo, lo que resultó determinante para el éxito de la operación.

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Cronología de la desaparición

La Policía Nacional localizó en El Tambo, Cauca, al mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y a tres patrulleros desaparecidos desde el 26 de julio - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional localizó en El Tambo, Cauca, al mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y a tres patrulleros desaparecidos desde el 26 de julio - crédito Policía Nacional

El incidente se originó el domingo 26 de julio, cuando un dron institucional de la Policía Nacional perdió señal durante un sobrevuelo de reconocimiento en el cerro Santa Ana, en una zona boscosa de El Tambo.

Según información oficial, el mayor Sánchez y un grupo de 13 uniformados iniciaron la búsqueda del dron. Pasadas varias horas de patrullaje, el mayor ordenó a once de sus hombres regresar a la base mientras él continuaba, junto a tres patrulleros, la operación en la zona montañosa.

La última comunicación con el grupo extraviado se registró hacia las 12:18 del mediodía. Desde ese momento, se interrumpió el contacto radial y se activó un plan de búsqueda que involucró a distintas instituciones estatales. El despliegue se realizó tanto por tierra como por aire, debido a las condiciones del terreno y a la presencia de grupos armados ilegales en la región.

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Apoyo comunitario y operativo de rescate

Los cuatro policías hallados en la zona rural de El Tambo presentaban deshidratación y descompensación física, pero su estado de salud es estable - crédito Policía Nacional
Los cuatro policías hallados en la zona rural de El Tambo presentaban deshidratación y descompensación física, pero su estado de salud es estable - crédito Policía Nacional

El grupo de búsqueda contó con la colaboración de habitantes de la zona, que acompañaron a los equipos institucionales en un área considerada de difícil acceso. La Policía Nacional destacó el compromiso y solidaridad mostrados por la comunidad de Ortega, subrayando que su participación fue esencial. La institución señaló: “La unión entre la comunidad y la fuerza pública constituye un pilar fundamental para proteger la vida y enfrentar emergencias”.

El operativo incorporó tecnología avanzada, incluyendo el dron ScanEagle y el avión Fantasma, para mejorar las capacidades de rastreo en la zona boscosa. Estas herramientas permitieron ampliar el área de cobertura y localizar a los uniformados en un entorno con múltiples dificultades de comunicación.

Riesgo y contexto de seguridad en la zona

La región donde se desarrolló el incidente es considerada de alto riesgo, principalmente por la presencia de estructuras armadas ilegales como la Dagoberto Ramos, una de las principales disidencias de las Farc.

Once habitantes del corregimiento de Ortega, en Cajibío, participaron de forma voluntaria en el rastreo y su apoyo resultó clave para encontrar a los uniformados - crédito Policía Nacional
Once habitantes del corregimiento de Ortega, en Cajibío, participaron de forma voluntaria en el rastreo y su apoyo resultó clave para encontrar a los uniformados - crédito Policía Nacional

La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la crisis humanitaria que afecta al sur del Cauca, donde se han registrado ataques a instalaciones estratégicas, entre ellas el radar aéreo de la Aeronáutica Civil ubicado en el cerro Santa Ana. La estación de Policía encargada de la custodia del radar ha sido blanco de atentados previos.

La complejidad del entorno, sumada a la limitada conectividad en áreas rurales, eleva el nivel de riesgo de las operaciones de la fuerza pública en el sector. La estructura Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas también mantiene presencia en la región, lo que incrementa las amenazas para los uniformados que desarrollan labores fuera de sus instalaciones habituales.

Tras el rescate, los cuatro policías fueron trasladados a la ciudad de Popayán, donde reciben atención médica especializada y monitoreo constante. La Policía Nacional reiteró que mantendrá el trabajo coordinado con las comunidades locales y las autoridades para fortalecer la protección de la vida y consolidar los lazos de cooperación ciudadana.

El cerro Santa Ana en Cauca es una zona de alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y antecedentes de ataques contra instalaciones estratégicas - crédito Aerocivil
El cerro Santa Ana en Cauca es una zona de alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y antecedentes de ataques contra instalaciones estratégicas - crédito Aerocivil

La institución subrayó: “Continuaremos trabajando con las comunidades y autoridades para garantizar la protección de la vida y fortalecer la confianza ciudadana”.

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