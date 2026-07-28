Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Así comenzó la relación entre Lucas González y Alexis Henríquez para llegar a Atlético Nacional: “Me sacó de una clase”

Alexis Henríquez es asistente técnico de Lucas González desde enero de 2023, cuando llegó a la dirección de Águilas Doradas

Alexis Henríquez manifestó que está feliz de volver al club y volver a la que considera su casa. Ya sabe lo que significa esta ahí y que la gente puede estar tranquila - crédito Atlético Nacional TV
Guardar

Uno de los primeros contactos que tuvieron Lucas González y Alexis Henríquez, director y asistente técnico de Atlético Nacional, respectivamente, fue que Lucas sacó de una clase virtual a Alexis, porque llegó tarde y no prendió la cámara como lo indicaba el director. Así comenzó la relación que los llevó a, como ellos mismos lo describen, cumplir el sueño de dirigir a uno de los equipos más grandes del país.

“Alexis me dijo que me quería aprender y yo le ofrecí entrar a una de las clases que doy. Eso lo hacía hace bastante tiempo, porque quiero que la calidad del fútbol profesional colombiano mejore. La clase era a las 9:00 de la mañana y él me había escrito que no alcanzaba a llegar, yo no me di cuenta y comencé con los demás, cuando veo que se conecta y tiene la cámara apagada, lo saqué inmediatamente”, fue la anécdota que contó Lucas González en entrevista con El Colombiano.

PUBLICIDAD

Lucas González asumió la dirección técnica de Atlético Nacional en el mercado de pases de julio de 2026, junto a la asistencia técnica de Alexis Henríquez - crédito Atlético Nacional
Lucas González asumió la dirección técnica de Atlético Nacional en el mercado de pases de julio de 2026, junto a la asistencia técnica de Alexis Henríquez - crédito Atlético Nacional

Lucas González y Alexis Henríquez llegaron a la dirección técnica de Atlético Nacional

Quizás uno de los movimientos del mercado de pases con mayor resonancia en el fútbol profesional colombiano es la salida de Lucas González, y por lo tanto de Alexis Henríquez, de la dirección técnica del Deportes Tolima para llegar a Atlético Nacional. Y es que venían dirigiendo al equipo opita en el último año y se enfrentarían a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, como reto máximo del segundo semestre del año.

Nosotros no estábamos escuchando ofertas, porque sentíamos que podíamos seguir avanzando en Copa Libertadores con el Deportes Tolima, pero llega la opción de Atlético Nacional y la cogimos porque podemos aspirar a ganar ese torneo, fue al único equipo que escuchamos”, contó Lucas en esa misma charla con El Colombiano.

PUBLICIDAD

Lucas, Alexis y todo el cuerpo técnico fue oficializado como nuevos adiestradores de Atlético Nacional para el segundo semestre del 2026, el pasado 9 de julio. En la presentación, Lucas aseguró que Alexis es parte fundamental de su cuerpo técnico: “Yo creo que no hay un jugador más grande en el fútbol colombiano que él, y que haya ganados más títulos, creo. Si de pronto lo hay, igual él está ahí cerquita”, afirmó González.

Franco Armani
Franco Armani se reencontró con Alexis Henríquez, que fue su compañero en su primer ciclo en Atlético Nacional - crédito Captura de video Atlético Nacional

¿Cómo conoció Alexis Henríquez a Lucas González?

Los entrenadores se conocieron gracias al hermano de Alexis Henríquez, Fabián Suárez Charales. Son hermanastros, pues solo comparten la misma mamá, y por eso solo coinciden únicamente en el segundo apellido, el de Charales.

Cuando yo me retiré del fútbol profesional, no quería saber nada de este deporte, por todo lo que me había exigido sobre todo acá en Atlético Nacional. Eso es normal. Pero mi hermano entrenaba en la sub-17 del club y era dirigido por Lucas González, todos los días me decía que lo fuera a ver entrenar, porque decía que tenía un excelente entrenador, yo siempre le hice el feo hasta que un día fui y me quedó gustando el mensaje. Me interesé y comencé a irlo a ver jugar seguido. Ahí fue que le dije que le quería aprender y desencadenó en mi presencia durante las clases que dictaba”, contó Alexis en esa charla con El Colombiano.

Lucas González llevó a Deportes Tolima a la fase final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Atlético Nacional
Lucas González llevó a Deportes Tolima a la fase final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Atlético Nacional

Así fue como se conocieron, hasta que comenzaron a trabajar juntos en enero de 2023, cuando Alexis Henríquez se convirtió en el asistente técnico de Lucas para la dirección de Águilas Doradas. En ese primer club, sus estadísticas terminarían siendo:

  • Partidos dirigidos: 20 (fase todos contra todos de la Liga-I 2023)
  • Partidos ganados: 11
  • Partidos empatados: 6
  • Partidos perdidos: 3
  • Rendimiento: Finalizaron en el primer lugar de la tabla regular con 39 puntos, anotando 32 goles y recibiendo 21.

Temas Relacionados

Atlético NacionalLucas GonzálezAlexis HenríquezJugadoresColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

El bogotano relató que el plan de desestabilizar al atacante no funcionó y que, por el contrario, el argentino empezó a aparecer en cada acción, hasta generar peligro constante frente al arco colombiano

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

Cúcuta Deportivo descartó cualquier amaño ante Once Caldas, pero los hinchas no le creen: “El escudo para lavar plata”

El Motilón explicó lo ocurrido en la goleada 5-1 ante los manizaleños, cuyo marcador causó asombro en la primera fecha de la Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo descartó cualquier amaño ante Once Caldas, pero los hinchas no le creen: “El escudo para lavar plata”

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

El periodista afirmó que hizo una investigación que lo llevó a concluir que lo expresado por el profesor Suárez no es cierto

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

Hugo Rodallega y David Mackalister Silva ya contemplan el retiro del fútbol: “Solo queda disfrutar”

Los capitanes de Santa Fe y Millonarios hablaron sobre el que sería el “último baile” en su carrera en el fútbol colombiano, pese a seguir siendo figuras en sus equipos

Hugo Rodallega y David Mackalister Silva ya contemplan el retiro del fútbol: “Solo queda disfrutar”

Tributo: este es el nuevo balón que se usará en los torneos del fútbol profesional colombiano

La pelota con la que se jugará la Liga BetPlay, la Copa Colombia y el Torneo BetPlay fue presentada junto a Hugo Rodallega, David Mackalister Silva y el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga

Tributo: este es el nuevo balón que se usará en los torneos del fútbol profesional colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Esposa de Yeison Jiménez lloró desconsolada al escuchar las canciones del artista en su más reciente homenaje

Beéle, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira encabezan las nominaciones colombianas en los Premios Juventud 2026

Sofía Avendaño arremetió contra presentador de ‘Dímelo King’ por comentario transfóbico: “Estás figurando por hablar mal de una trans”

Karina García respondió a las críticas por no utilizar ropa de embarazada: “Me van a tener que aguantar pelando mi panza”

Deportes

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

Cúcuta Deportivo descartó cualquier amaño ante Once Caldas, pero los hinchas no le creen: “El escudo para lavar plata”

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

Hugo Rodallega y David Mackalister Silva ya contemplan el retiro del fútbol: “Solo queda disfrutar”

Tributo: este es el nuevo balón que se usará en los torneos del fútbol profesional colombiano