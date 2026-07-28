Así comenzó la relación entre Lucas González y Alexis Henríquez para llegar a Atlético Nacional: “Me sacó de una clase”

Alexis Henríquez manifestó que está feliz de volver al club y volver a la que considera su casa. Ya sabe lo que significa esta ahí y que la gente puede estar tranquila - crédito Atlético Nacional TV

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Uno de los primeros contactos que tuvieron Lucas González y Alexis Henríquez, director y asistente técnico de Atlético Nacional, respectivamente, fue que Lucas sacó de una clase virtual a Alexis, porque llegó tarde y no prendió la cámara como lo indicaba el director. Así comenzó la relación que los llevó a, como ellos mismos lo describen, cumplir el sueño de dirigir a uno de los equipos más grandes del país.

“Alexis me dijo que me quería aprender y yo le ofrecí entrar a una de las clases que doy. Eso lo hacía hace bastante tiempo, porque quiero que la calidad del fútbol profesional colombiano mejore. La clase era a las 9:00 de la mañana y él me había escrito que no alcanzaba a llegar, yo no me di cuenta y comencé con los demás, cuando veo que se conecta y tiene la cámara apagada, lo saqué inmediatamente”, fue la anécdota que contó Lucas González en entrevista con El Colombiano.

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Lucas González asumió la dirección técnica de Atlético Nacional en el mercado de pases de julio de 2026, junto a la asistencia técnica de Alexis Henríquez - crédito Atlético Nacional

Lucas González y Alexis Henríquez llegaron a la dirección técnica de Atlético Nacional

Quizás uno de los movimientos del mercado de pases con mayor resonancia en el fútbol profesional colombiano es la salida de Lucas González, y por lo tanto de Alexis Henríquez, de la dirección técnica del Deportes Tolima para llegar a Atlético Nacional. Y es que venían dirigiendo al equipo opita en el último año y se enfrentarían a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, como reto máximo del segundo semestre del año.

“Nosotros no estábamos escuchando ofertas, porque sentíamos que podíamos seguir avanzando en Copa Libertadores con el Deportes Tolima, pero llega la opción de Atlético Nacional y la cogimos porque podemos aspirar a ganar ese torneo, fue al único equipo que escuchamos”, contó Lucas en esa misma charla con El Colombiano.

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Lucas, Alexis y todo el cuerpo técnico fue oficializado como nuevos adiestradores de Atlético Nacional para el segundo semestre del 2026, el pasado 9 de julio. En la presentación, Lucas aseguró que Alexis es parte fundamental de su cuerpo técnico: “Yo creo que no hay un jugador más grande en el fútbol colombiano que él, y que haya ganados más títulos, creo. Si de pronto lo hay, igual él está ahí cerquita”, afirmó González.

Franco Armani se reencontró con Alexis Henríquez, que fue su compañero en su primer ciclo en Atlético Nacional - crédito Captura de video Atlético Nacional

¿Cómo conoció Alexis Henríquez a Lucas González?

Los entrenadores se conocieron gracias al hermano de Alexis Henríquez, Fabián Suárez Charales. Son hermanastros, pues solo comparten la misma mamá, y por eso solo coinciden únicamente en el segundo apellido, el de Charales.

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“Cuando yo me retiré del fútbol profesional, no quería saber nada de este deporte, por todo lo que me había exigido sobre todo acá en Atlético Nacional. Eso es normal. Pero mi hermano entrenaba en la sub-17 del club y era dirigido por Lucas González, todos los días me decía que lo fuera a ver entrenar, porque decía que tenía un excelente entrenador, yo siempre le hice el feo hasta que un día fui y me quedó gustando el mensaje. Me interesé y comencé a irlo a ver jugar seguido. Ahí fue que le dije que le quería aprender y desencadenó en mi presencia durante las clases que dictaba”, contó Alexis en esa charla con El Colombiano.

Lucas González llevó a Deportes Tolima a la fase final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Atlético Nacional

Así fue como se conocieron, hasta que comenzaron a trabajar juntos en enero de 2023, cuando Alexis Henríquez se convirtió en el asistente técnico de Lucas para la dirección de Águilas Doradas. En ese primer club, sus estadísticas terminarían siendo:

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Partidos dirigidos: 20 (fase todos contra todos de la Liga-I 2023)

Partidos ganados: 11

Partidos empatados: 6

Partidos perdidos: 3

Rendimiento: Finalizaron en el primer lugar de la tabla regular con 39 puntos, anotando 32 goles y recibiendo 21.