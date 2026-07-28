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El país político reaccionó a la aprobación del traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella: “Mucho show”

La Cámara de Representantes dio luz verde a una proposición que autoriza que el Legislativo en pleno sesione en Santiago de Cali el 7 de agosto. Hace falta que el Senado debata la propuesta y tome una decisión

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Con 117 votos por el “sí” y siete por el “no”, ala Cámara aprobó la proposición de trasladar el Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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La Cámara de Representantes discutió varias proposiciones que se unificaron, en las que se instó a no autorizar la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en un lugar distinto al Capitolio Nacional (Bogotá), donde sesiona el Congreso de la República. Tras tres horas de debate y un espacio de votación, 114 representantes rechazaron la proposición al votar por el “no” y solo seis votaron por el “sí”.

“En consecuencia, ha sido negada la proposición que buscaba negar la posibilidad de realizar la posesión presidencial en lugar distinto al Congreso de la República en la ciudad de Bogotá”, indicó el secretario general de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez Vásquez.

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Luego de que se tomara esa decisión, se unificaron otras proposiciones para discutir el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella, quedando establecida de la siguiente manera: “Se propone aprobar el traslado extraordinario y excepcional de la sede de la Cámara de Representantes para que sesione en pleno, junto con el Senado de la República, en la ciudad de Santiago de Cali, el día 7 de agosto de 2026, con el fin de llevar a cabo la ceremonia de posesión”.

Abelardo de la Espriella desistió de la idea de posesionarse en una guarnición militar del Cauca y eligió a Cali para hacer el juramento - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella desistió de la idea de posesionarse en una guarnición militar del Cauca y eligió a Cali para hacer el juramento - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Con 117 votos por el “sí” y siete por el “no”, fue aprobada la proposición. Sin embargo, hace falta que el Senado de la República debata al respecto y someta la iniciativa a votación. El Senado ya había dado luz verde para el traslado del Congreso en pleno al Cauca para la posesión de De la Espriella, pero el mandatario electo desistió de esa idea y cambió la realización del acto protocolario a Cali.

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El país político reaccionó a la decisión de la Cámara de Representantes

Exfuncionarios del Estado y varios congresistas reaccionaron a la decisión mayoritaria de la corporación. Por un lado, el exsecretario de Desarrollo Económico Cali Edwin Maldonado criticó a los legisladores que trataron de impedir que el Congreso en pleno se trasladara a Cali para la realización de la ceremonia de posesión de De la Espriella. Aseguró que antepusieron su “ideología” sobre la región y los señaló de no estar del lado del Valle del Cauca.

“Hoy quedó claro quiénes están del lado del Valle y quiénes prefieren anteponer la ideología a la región. Después de obstaculizar proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías, ahora quisieron impedir que la posesión presidencial se realizara en Cali. El Valle necesita congresistas que gestionen oportunidades, no que bloqueen a su propio departamento”, indicó el exsecretario.

El exsecretario de Desarrollo Económico Cali Edwin Maldonado rechazó proposición para impedir la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, la cual fue negada en la Cámara de Representantes - crédito @edwinhmaldonado/X
El exsecretario de Desarrollo Económico Cali Edwin Maldonado rechazó proposición para impedir la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, la cual fue negada en la Cámara de Representantes - crédito @edwinhmaldonado/X

Por su parte, el representante Juan Pablo Rojas celebró la determinación de la Cámara. Aseguró que el haber aprobado el traslado del Legislativo deja en evidencia la postura del Gobierno entrante con respecto al reconocimiento de las regiones. A su juicio, si la posesión de De la Espriella se lleva a cabo en Cali, se demostraría que, para el Ejecutivo, la región deja de ser considerada periférica.

Que el nuevo Gobierno inicie desde Cali envía un mensaje claro: las regiones dejan de ser la periferia para convertirse en protagonistas del desarrollo, la seguridad y el crecimiento del país. Es un reconocimiento al papel estratégico del suroccidente colombiano y una apuesta por un Gobierno que acerca las decisiones nacionales a las regiones”, señaló.

El representante Juan Pablo Rojas celebró la decisión de la Cámara de aprobar la proposición de trasladar el Congreso para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito @juanpabloroj/X
El representante Juan Pablo Rojas celebró la decisión de la Cámara de aprobar la proposición de trasladar el Congreso para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito @juanpabloroj/X

No obstante, el congresista Felipe Hernández cuestionó el argumento que utilizaron para justificar el traslado del Congreso a la capital del Valle, que se enfocó en la descentralización. Según explicó, el hecho de que el mandatario electo no quiera posesionarse en Bogotá no implica que esté adelantando acciones orientadas a descentralizar el poder.

“Si realmente queremos descentralizar el país, el debate debería estar en llevar las entidades del orden nacional a los territorios, fortalecer su autonomía y garantizar mayor capacidad de decisión a las regiones”, escribió en X.

El representante Felipe Hernández rechazó el argumento de "descentralización" que se utilizó para justificar el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @Fhernandezpolo/X
El representante Felipe Hernández rechazó el argumento de "descentralización" que se utilizó para justificar el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @Fhernandezpolo/X

Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde, fue uno de los congresistas que votó negativamente la proposición. De acuerdo con su postura, no hay un impacto realmente positivo en Cali y en el departamento.

Con 117 votos a favor, la @CamaraColombia acaba de aprobar la posesión de ADLE en Cali. Solo 7 votos en contra, incluido el mío y varios verdes, y el ausentismo del Pacto. Mucho show para la posesión, pero nulo impacto real en el Valle y en Cali. Empezamos mal!”, indicó.

El representante Mauricio Toro criticó la decisión de la Cámara de aprobar el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @MauroToroO/X
El representante Mauricio Toro criticó la decisión de la Cámara de aprobar el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @MauroToroO/X

Isabel Vera, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, aseguró que una posesión presidencial no es significativa para la población, que, más bien, está esperando que se tomen medidas reales para solucionar los principales problemas que la aquejan. Adicionalmente, informó que varios estudiantes universitarios se manifestarán en contra de la realización del acto protocolario.

La representante Isabel Vera criticó el hecho de que Abelardo de la Espriella quiera posesionarse en Cali. La Cámara aprobó la proposición que autoriza el traslado del Congreso a la ciudad para ese fin - crédito @IsabelVeraPacto/X
La representante Isabel Vera criticó el hecho de que Abelardo de la Espriella quiera posesionarse en Cali. La Cámara aprobó la proposición que autoriza el traslado del Congreso a la ciudad para ese fin - crédito @IsabelVeraPacto/X

El Valle no necesita que se gasten miles de millones para verle la cara a un autoritario, la descentralización real es lo que hizo este gobierno: De los más de 1k proyectos de infraestructura educativa 175 fueron para nuestro departamento. Además, el estudiantado de la USC Cali anunció un plantón en contra de la posesión de Abelardo en sus instalaciones”, aseveró.

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