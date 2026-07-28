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Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

De cara a la asamblea extraordinaria de la Dimayor, el periodista Carlos Antonio Vélez habló sobre la exigencia de ese grupo de equipos

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Los ocho grandes sacudieron al fútbol colombiano por pedir cambios en la distribución de las ganancias por los derechos de televisión - crédito Colprensa
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Hay expectativa por lo que pueda pasar con el fútbol colombiano después de la temporada 2026, cuando se negocia el nuevo contrato por los derechos de televisión de todos los campeonatos profesionales y los ocho clubes más ganadores solicitaron un cambio en la distribución de las ganancias.

El llamado “G8″ amenazó con no ceder su imagen si la Dimayor no acepta su petición, para la cual ya contrató un abogado, Joe Bonilla, y dejó claro que no se detendrá la Liga BetPlay ni se boicoteará otro certamen profesional, pero le meten presión a la entidad para llegar a un acuerdo.

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Debido a eso, los ocho clubes recibieron una dura respuesta de cara a la asamblea extraordinaria que la División Mayor citó para el miércoles 29 de julio, cuando se discutirá dicha propuesta y se escuchará a los otros 28 conjuntos sobre los derechos de televisión, cuyo contrato se acaba en diciembre de 2026.

“¿Entrarán en la ilegalidad?"

El periodista Carlos Antonio Vélez, a través de su cuenta de X, lanzó una advertencia a Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, Medellín, América, Deportivo Cali, Once Caldas y Junior por su propuesta de cambiar la distribución de los derechos o no cederán su imagen para alguna negociación de la Dimayor: “Y si a los ocho de Colombia no les dan lo que piden, van a montar una liga aparte, ¿entrarán en la ilegalidad? Entiendo que lo oficial es la Dimayor y su asamblea".

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“Si esta determina mantener el estado de cosas y este grupo no lo acepta, quedará por fuera de juego… No es que no cedan sus derechos de imagen, es que entrarán en rebeldía y por estatutos tendrían que ser sancionados. Quedarían por fuera de la legalidad, así lo quieran matizar sus abogados. Y fuera de la Dimayor estarán fuera de copas Conmebol y demás”, añadió.

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Carlos Antonio Vélez advirtió a los ocho grandes de llegar a un acuerdo con la Dimayor o arriesgarse a quedar afuera del profesionalismo - crédito @velezfutbol/X

El comunicador le pidió al “G8″ que se llegue a un acuerdo con el resto de clubes en la Dimayor y el presidente Carlos Mario Zuluaga para el beneficio de todos, ya que la opción de no ceder sus derechos de imagen sería un golpe para el fútbol colombiano y esas instituciones.

El arreglo es necesario, pero no con una daga en el cuello de los estatutos y de la soberanía de la asamblea. Siempre será mejor un mal arreglo que un buen pleito. Claro que es justa una repartición diferente, pero no a mano armada y a los empujones. Los estatutos son para todos y los aprobaron todos; por lo tanto, todos los deben respetar”, dijo.

Emblemas de clubes de fútbol, incluyendo Millonarios y Bucaramanga, con gráficos, billetes, un control remoto y un balón de fútbol en un escritorio.
Bucaramanga se unió a los ocho grandes para pedir cambios en la distribución de ingresos por los derechos de televisión en el fútbol colombiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vélez terminó de decir que la Dimayor tiene la última palabra ante cualquier decisión: “La asamblea es soberana y la máxima autoridad. Decidan desde el derecho, la ley, el respeto, la justicia y los méritos. No creo que sea necesario el tono amenazante y menos posar como dóbermans rabiosos ¡Punto!“.

Rechazo al calificativo de “equipos de garaje”

Mientras los clubes “grandes” piden cambios en los derechos de televisión, las escuadras de menor historia y de pocos títulos se pronunciaron por las declaraciones del periodista Javier Hernández Bonnet, al calificar algunos de los clubes “chicos” como “equipos de garaje”.

“La crítica hace parte del deporte y siempre será bienvenida cuando se sustente en argumentos. Sin embargo, recurrir a calificativos despectivos para menospreciar proyectos deportivos que trabajan con esfuerzo, disciplina y compromiso no contribuye al debate; únicamente promueve una visión elitista en la que el tamaño de una institución parece definir el respeto que merece”, dijo el Bogotá FC en un comunicado.

Bogotá FC
El Bogotá rechazó las afirmaciones sobre los llamados "equipos de garaje" en el fútbol colombiano - crédito Bogotá FC

La escuadra capitalina, que hace parte del profesionalismo desde 2003, explicó que “los clubes emergentes no son instituciones de menor valor. Son organizaciones que generan oportunidades, forman deportistas, fortalecen comunidades, generan empleos y trabajan diariamente por aportar al crecimiento del fútbol colombiano y construir un país mejor. Solamente en el último mundial, Gustavo Puerta, un canterano de nuestra institución, fue protagonista y ejemplo plausible del aporte que los clubes más humildes le pueden hacer al fútbol colombiano”.

Bogotá le envió un fuerte mensaje a Hernández Bonnet: “Quienes tienen el privilegio de informar y opinar ante una audiencia también tienen la responsabilidad de elevar la conversación. Las palabras no solo describen la realidad; también influyen en la manera en que el deporte es entendido y valorado por la sociedad. El periodismo fortalece al fútbol cuando analiza, cuestiona y debate con argumentos, no cuando recurre a la descalificación”.

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