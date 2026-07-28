Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Alejandro Riaño respondió a las críticas que recibió por su rol como padre y negó haber dejado sola a su exesposa, María Alejandra Manotas, en la crianza de sus tres hijos - crédito @alejandroria/Instagram

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El comediante y empresario Alejandro Riaño se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar las críticas sobre su rol como padre y desmentir las versiones que lo señalaban de haber abandonado el cuidado de sus tres hijos, Matilde, Antonio y Agustín, producto de su pasado matrimonio con la creadora de contenido María Alejandra Manotas.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el humorista, que dio vida al personaje de sátira Juanpis González, explicó el esquema de custodia compartida que maneja con su expareja y aseguró que la crianza de sus hijos se mantiene como la prioridad de su vida personal y profesional.

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“Si hubo algo que me molestó esta semana, es cuando se meten ya con mis hijos. Y eso lo voy a defender siempre. Hay gente que dice: ‘Este man se fue una semana a un festival con su novia y dejó a la mamá criando sola’. No es así”, afirmó Riaño en su video.

Alejandro Riaño se defendió de quienes lo llaman 'mal padre' por ir al festival Tomorrowland con su novia Carlota Ackerman - crédito @carlotaackerman - @alejandroria/Instagram

El comediante explicó que comparte el cuidado de sus hijos mediante un esquema de semanas alternadas y que cualquier ajuste en ese calendario se acuerda previamente con la madre de los menores para facilitar los compromisos de ambos.

“Nosotros tenemos semanas compartidas. Una semana está allá, otra semana está acá. Mi vida la muevo a partir de eso. Cuando tenemos algo que nos toca sí o sí, las cambiamos entre nosotros”, explicó Alejandro Riaño al describir cómo funcionan sus dinámicas.

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Respecto al viaje que tuvo al festival Tomorrowland junto con su pareja, Carlota Ackerman, Riaño precisó que la salida coincidía con su semana libre y que igualmente pidió a Marimanotas, como se hace llamar en redes sociales, cuidar a los niños dos días adicionales, compromiso que será compensado en un próximo fin de semana festivo.

Alejandro Riaño defendió tanto su rol como el de Marimanotas como papás

“Ella no está criando sola, es muy feliz también a la hora de criar. Yo tampoco estoy criando solo. Somos padres completamente presentes”, sostuvo el empresario durante su declaración.

Alejandro Riaño habló de la manera en que lleva la crianza compartida con María Alejandra Manotas de sus tres hijos - crédito @alejandroria/Instagram

“Las semanas que están conmigo no vendo shows a empresa, no voy a eventos y no voy a cosas que tengan que ver con el tiempo que le tengo que dedicar a mis hijos. Para mí no es una obligación, para mí es la felicidad más grande que hay”, agregó el comediante.

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Riaño reconoció que, aunque existen diferencias en los métodos de enseñanza con su exesposa, las conversaciones se desarrollan de manera directa y sin generar conflictos frente a los menores: “Tenemos cosas muy distintas a la hora de criar, pero tratamos de llegar a acuerdos. Tenemos excelente comunicación en ese sentido. Tenemos nuestros conflictos, pero nunca es frente a ellos”.

Asimismo, el artista destacó que la relación con su expareja se fundamenta en el respeto mutuo y en el reconocimiento del trabajo conjunto para garantizar el bienestar de la familia.

“Si no, María Alejandra podía salir a decir tranquilamente: ‘Miren, es un mal padre’. Agradezco la mamá que les tocó, agradezco que ella haya sido la mamá y que haya dejado a los tres amores de mi vida, que son mis hijos”, agregó Alejandro Riaño en su video.

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Alejandro defendió a María Alejandra Manotas, su exesposa y madre de sus tres hijos, tras recibir críticas por la crianza que manejan - crédito @marimanotas/Instagram

De esta manera, Alejandro Riaño pidió que se respete la privacidad de sus hijos y dejó claro que, aunque acepta las críticas dirigidas hacia él, no permitirá que los menores sean involucrados en comentarios o ataques públicos.

El comediante también aseguró que una separación no determina la calidad de un padre. En su mensaje sostuvo que la paternidad se mide por el amor, la presencia y el tiempo compartido con los hijos, más que por la estructura del hogar o la convivencia permanente.

Riaño hizo un llamado a no emitir juicios sobre situaciones familiares que se desconocen, por lo que aclaró que las decisiones tomadas junto a la madre de sus hijos responden a su realidad privada.

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