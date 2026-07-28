Este es el eclipse que oscurecerá la noche y podrá verse desde Colombia en agosto: la luna se teñirá de rojo

El vento se presentará entre la noche del 27 y 28 de agosto - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El eclipse lunar de agosto de 2026 promete captar la atención de quienes siguen de cerca los fenómenos astronómicos en Colombia. Durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, la Luna se teñirá de tonos rojizos mientras su superficie queda parcialmente cubierta por la sombra de la Tierra.

La agencia espacial estadounidense, Nasa, ha confirmado que el eclipse lunar parcial será visible desde Bogotá y otras regiones colombianas.

Horarios y condiciones para observar el eclipse lunar en Colombia

El calendario astronómico detalla que el fenómeno arrancará en Bogotá con la fase penumbral a las 8:23 p. m. del 27 de agosto. Este primer momento marcará el inicio de una transformación gradual en el aspecto del satélite natural, que será perceptible a simple vista. La fase parcial, cuando la sombra más oscura de la Tierra comienza a cubrir la Luna, dará inicio a las 9:33 p. m.

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El eclipse será visible hasta la madrugada del 28 de agosto - crédito @holfmandi / Instagram

El máximo esplendor del eclipse llegará a las 11:12 p. m., instante en que aproximadamente el 93% del disco lunar quedará sumido en la umbra terrestre. La fase parcial se prolongará hasta las 12:51 a. m. del 28 de agosto, mientras que el final del evento, con la salida de la Luna de la penumbra, ocurrirá a las 2:01 a. m.

A lo largo de las cinco horas y 38 minutos que dura el fenómeno, la Luna permanecerá visible sobre el horizonte. Siempre que el cielo se mantenga despejado, en Colombia se podrá seguir el eclipse de principio a fin, sin la necesidad de equipos especiales.

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Ya que el fenómeno no representa riesgos para la vista, a diferencia de los eclipses solares. Por ello, podrá ser observado sin filtros ni protecciones, lo que facilita su seguimiento con binoculares, cámaras o incluso celulares. Este espectáculo será especialmente atractivo para quienes residen en zonas con baja contaminación lumínica y cielos despejados.

El máximo esplendor del eclipse será sobre las 11:12 p. m - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características y magnitud del eclipse lunar parcial

Durante este eclipse, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre gran parte del satélite. Aunque no será total, la magnitud estimada de 0,93 implica que la mayor parte del disco lunar se oscurecerá, generando una apariencia similar a la de una Luna de sangre.

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Cobertura y alcance global del evento astronómico

El eclipse lunar parcial podrá contemplarse desde diversas regiones del mundo, incluidas América, Europa y África. La Nasa estima que unas 3.340 millones de personas tendrán la posibilidad de observar al menos una parte de la fase parcial. El evento forma parte de un ciclo astronómico que se repite aproximadamente cada seis meses, cuando la geometría entre la Tierra, la Luna y el Sol se alinea para permitir la ocurrencia de eclipses.

En Colombia, la fecha seleccionada coincide con la temporada de eclipses, un periodo que en este caso se extiende entre el 27 de julio y el 31 de agosto. La particular inclinación de la órbita lunar explica por qué estos fenómenos no suceden todos los meses, sino solo cuando la Luna pasa cerca de los nodos donde su trayectoria cruza la eclíptica.

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El fenómeno podrá verse a simple vista y sin riesgos para la salud - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros fenómenos astronómicos en agosto de 2026

El eclipse lunar compartirá protagonismo en agosto con un eclipse solar total, señalado por la Nasa como el primero de la temporada. Este fenómeno, que tendrá lugar el 12 de agosto, será visible como totalidad en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una parte de Portugal. Observadores en Canadá, el norte de Estados Unidos y el noroeste de África solo presenciarán un eclipse parcial.

Durante el eclipse solar, la Nasa desplegará aviones WB-57 y globos científicos para estudiar la corona solar y los efectos del oscurecimiento en la atmósfera. Sin embargo, este fenómeno no será visible desde Colombia.

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La posibilidad de observar el eclipse lunar parcial desde Colombia representa una oportunidad para el público general y para los aficionados a la astronomía. Según la Nasa, quienes deseen captar el fenómeno podrán hacerlo utilizando celulares o cámaras convencionales, compartiendo las imágenes en redes sociales.