Angie Rodríguez reveló las advertencias que recibió tras la muerte del coronel Óscar Dávila: “No sea confiada que aquí pasan cosas feas”

Angie Rodríguez reveló advertencias sobre la muerte del coronel Óscar Dávila - crédito Presidencia - Colprensa

Guardar

La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, expuso en una entrevista con Blu Radio una serie de episodios que, según su testimonio, han marcado su paso por el sector público.

Rodríguez detalló situaciones de intimidación, amenazas y presiones internas mientras ejercía responsabilidades bajo el mandato de Gustavo Petro. “No sea confiada, porque acá pasan cosas feas”, le advirtieron al llegar a la Casa de Nariño, específicamente al Dapre.

Durante la entrevista, Rodríguez mencionó que varios policías con quienes tuvo contacto le sugirieron actuar con desconfianza tras la muerte violenta del coronel Óscar Dávila, quien fue hallado sin vida mientras era investigado por un caso de interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, niñera del hijo de la entonces jefa de gabinete presidencial Laura Sarabia.

PUBLICIDAD

“Me decían: ‘Lo del coronel no fue un suicidio’”, señaló Rodríguez, aunque aclaró que nunca buscó confirmar esa versión por temor. “No, me daba miedo meterme en eso”, afirmó, agregando que el ambiente laboral en la sede presidencial estaba marcado por el silencio y la cautela.

Angie Rodríguez afirmó que tenía muy poca relación con Laura Sarabia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La funcionaria expresó que su relación con Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete y hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, era distante y que compartieron poco durante su tiempo en la Casa de Nariño. “Ella y yo somos como el agua y el aceite, cero”, afirmó.

Rodríguez describió cómo el temor se instaló desde el inicio de su gestión, impulsado por advertencias de quienes la rodeaban y la percepción de un entorno hostil. “Nadie hablaba por lo mismo, porque es la presidencia de la República. ¿Quién se va a enfrentar a eso?”, cuestionó durante la entrevista.

PUBLICIDAD

En su relato, Rodríguez mencionó que ha recibido amenazas y mensajes intimidantes a través de canales digitales. “Los extorsionistas me escriben”, aseguró, precisando que conserva pruebas de esos contactos.

Según la directora, los mensajes hacen referencia a una supuesta red de poder que involucra a varios nombres del entorno político y administrativo, aunque evitó profundizar por temor a represalias. “No quiero hablar de eso. Tengo miedo que ellos me hagan algo”, declaró, eludiendo responder sobre la presunta participación de otras funcionarias.

La muerte del coronel Dávila, eje de temor y silencio según Angie Rodríguez - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La entrevistada negó haber entregado cajas con documentos al nuevo gobierno y prefirió no profundizar sobre pruebas o denuncias formales.

“No quiero entrar en eso, pero, pero cajas no, no, eso no es verdad”, respondió al ser consultada por la entrega de información relacionada con corrupción u otros delitos. Rodríguez solicitó apoyo y oraciones a quienes creen en su versión, insistiendo en el peligro que representa para ella hacer públicas estas denuncias. “Tengo miedo profundo, tengo una decepción profunda”, manifestó.

PUBLICIDAD

La funcionaria aseguró que el temor a represalias y montajes judiciales es constante. “El miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes”, indicó.

Sostuvo que el ambiente de sospecha dentro del Fondo de Adaptación fue permanente y que se implementaron mecanismos para inducirla a cometer errores. “Fue tanto el tema que yo no pude... no hice ningún contrato en el fondo de macro”, explicó Rodríguez, argumentando que evitó tomar decisiones por precaución ante posibles trampas.

Durante la conversación, Rodríguez reconoció haber solicitado protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y destacó el apoyo recibido por parte del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien, según sus palabras, le ha brindado respaldo y garantías que no encontró en otras instancias del Estado.

PUBLICIDAD

Angie Rodríguez describió ambiente de miedo tras el caso del coronel Óscar Dávila - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Han hecho lo que ni siquiera el propio presidente ni el propio gobierno ha hecho conmigo”, expresó, agradeciendo el trato recibido por el funcionario y por la entidad.

La directora reiteró que nunca incurrió en actos ilícitos y que su comportamiento ha sido transparente. “Yo he actuado bien. Por eso es que puedo tener la tranquilidad de hablar”, afirmó, aunque advirtió sobre la posibilidad de nuevas campañas para deslegitimar sus denuncias.

“Me da miedo sus montajes”, insistió, haciendo referencia a supuestos intentos de desacreditarla con información falsa o manipulada.

Finalmente, reconoció que la presión social y la falta de redes de apoyo han hecho más difícil sobrellevar las consecuencias de sus denuncias. “Yo siento que soy una mujer berraca y echada para adelante, que la honra y la gloria siempre se la doy a Dios”, concluyó, sin ocultar el impacto emocional de la experiencia.

PUBLICIDAD