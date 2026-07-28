Tras la polémica con Juliana Guerrero, Gustavo Petro reveló la situación actual de su relación con Verónica Alcocer: “Separación de bienes y divorcio”

El mandatario confirmó que se encuentra separado de la primera dama - crédito Presidencia de Colombia

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Las declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, sobre aspectos personales del presidente Gustavo Petro, han causado repercusión en la Casa de Nariño.

Justamente, el mandatario saliente de Colombia ha reaccionado eufóricamente a las palabras de la funcionaria, quien había revelado presuntas irregularidades en una eventual transferencia de dinero de la entidad para atender la emergencia del fenómeno de El Niño.

Sin embargo, Rodríguez, en una entrevista concedida a Blu Radio, se refirió a unos aspectos particulares del jefe de Estado como sus supuestas relaciones amorosas en el cargo, debido al rumor de un presunto vínculo afectivo con Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, a lo que calificó como “una vida llena de excesos y desordenada”.

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Al respecto, el aún presidente colombiano cuestionó a la directora y sostuvo que su cercanía con Guerrero obedece a su labor en la cartera liderada por Armando Benedetti, ministro del Interior.

En una publicación hecha en X, Petro se desmarcó de los cuestionamientos y aseveró que su vida no puede ser puesta al escarnio público.

“Juliana responde a la justicia y la justicia debe decidir sobre sus títulos, su único cargo fue secretaria del que era jefe de despacho Benedetti que opera en la casa de Nariño. Su sindicación de alguna relación amorosa conmigo es falsa. Juliana no entró al viceministerio por una razón objetiva y simple (...) Mi vida privada es mía y no la considero desordenada y nadie puede opinar de ella sin conocerla”, escribió el presidente colombiano en las redes sociales.

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Así mismo, Petro retó a Rodríguez para que demuestre si, en sus palabras, hubo algún ofrecimiento no formal sobre un aspecto fuera de lo laboral. “Angie puede decir si alguna vez recibió alguna propuesta no respetuosa de mi parte en términos monetarios o en términos sexuales. Si su respuesta es negativa no tiene porque generar opiniones que atacan mi imagen en público”, mencionó.

Por último, se refirió específicamente a su relación con la primera dama Verónica Alcocer, con quien reiteró que ya habían finalizado su vinculo conyugal, y aclaró que, en la actualidad, no está interesado en tener una nueva unión afectiva con otra persona.

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“Mi situación civil actual es separación de bienes y divorcio. A quien dirija de nuevo mi corazón es cuestión muy mía y no es motivo de decir desorden”, concluyó.

Vale mencionar que el presidente Gustavo Petro había ordenado al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, a que se declarara la insubsistencia de Angie Rodríguez como directora del Fondo de Adaptación.

Sin embargo, al presentar una licencia médica, el jefe de cartera designó a Javier Pava como funcionario encargado, mientras la funcionaria cumple su periodo de cese de actividades por cuestiones médicas.