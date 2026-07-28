Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Tras la polémica con Juliana Guerrero, Gustavo Petro reveló la situación actual de su relación con Verónica Alcocer: “Separación de bienes y divorcio”

El mandatario colombiano negó que exista un vinculo sentimental con la exfuncionaria del Ministerio del Interior, en respuesta a una declaración de Angie Rodríguez que expresó la situación

El mandatario confirmó que se encuentra separado de la primera dama - crédito Presidencia de Colombia
El mandatario confirmó que se encuentra separado de la primera dama - crédito Presidencia de Colombia
Guardar

Las declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, sobre aspectos personales del presidente Gustavo Petro, han causado repercusión en la Casa de Nariño.

Justamente, el mandatario saliente de Colombia ha reaccionado eufóricamente a las palabras de la funcionaria, quien había revelado presuntas irregularidades en una eventual transferencia de dinero de la entidad para atender la emergencia del fenómeno de El Niño.

Sin embargo, Rodríguez, en una entrevista concedida a Blu Radio, se refirió a unos aspectos particulares del jefe de Estado como sus supuestas relaciones amorosas en el cargo, debido al rumor de un presunto vínculo afectivo con Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, a lo que calificó como “una vida llena de excesos y desordenada”.

PUBLICIDAD

Al respecto, el aún presidente colombiano cuestionó a la directora y sostuvo que su cercanía con Guerrero obedece a su labor en la cartera liderada por Armando Benedetti, ministro del Interior.

En una publicación hecha en X, Petro se desmarcó de los cuestionamientos y aseveró que su vida no puede ser puesta al escarnio público.

“Juliana responde a la justicia y la justicia debe decidir sobre sus títulos, su único cargo fue secretaria del que era jefe de despacho Benedetti que opera en la casa de Nariño. Su sindicación de alguna relación amorosa conmigo es falsa. Juliana no entró al viceministerio por una razón objetiva y simple (...) Mi vida privada es mía y no la considero desordenada y nadie puede opinar de ella sin conocerla”, escribió el presidente colombiano en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Así mismo, Petro retó a Rodríguez para que demuestre si, en sus palabras, hubo algún ofrecimiento no formal sobre un aspecto fuera de lo laboral. “Angie puede decir si alguna vez recibió alguna propuesta no respetuosa de mi parte en términos monetarios o en términos sexuales. Si su respuesta es negativa no tiene porque generar opiniones que atacan mi imagen en público”, mencionó.

Por último, se refirió específicamente a su relación con la primera dama Verónica Alcocer, con quien reiteró que ya habían finalizado su vinculo conyugal, y aclaró que, en la actualidad, no está interesado en tener una nueva unión afectiva con otra persona.

Mi situación civil actual es separación de bienes y divorcio. A quien dirija de nuevo mi corazón es cuestión muy mía y no es motivo de decir desorden”, concluyó.

Vale mencionar que el presidente Gustavo Petro había ordenado al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, a que se declarara la insubsistencia de Angie Rodríguez como directora del Fondo de Adaptación.

Sin embargo, al presentar una licencia médica, el jefe de cartera designó a Javier Pava como funcionario encargado, mientras la funcionaria cumple su periodo de cese de actividades por cuestiones médicas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroVerónica AlcocerJuliana GuerreroAngie RodríguezDivorcio Gustavo Petro y Verónica AlcocerColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UNP rechazó declaraciones de Rodrigo Lara sobre supuesta manipulación política en esquemas de seguridad: “Falta a la verdad”

La entidad respondió a las afirmaciones del ministro del Interior designado, quien denunció supuestos manejos partidistas en la protección de personas, y aseguró que los procedimientos obedecen a evaluaciones técnicas y criterios institucionales

UNP rechazó declaraciones de Rodrigo Lara sobre supuesta manipulación política en esquemas de seguridad: “Falta a la verdad”

Un burro amarrado en el techo de un vehículo generó indignación en Riohacha, La Guajira: en redes sociales denunciaron maltrato animal

El hecho generó cuestionamientos sobre el trato animal y la seguridad vial en la ciudad

Un burro amarrado en el techo de un vehículo generó indignación en Riohacha, La Guajira: en redes sociales denunciaron maltrato animal

Presidente electo Abelardo de la Espriella encabeza el empalme regional en la Gobernación del Tolima: de qué trata

La reunión comenzó cerca de las 9:00 del martes 28 de julio en Ibagué, con la participación de las autoridades departamentales y de los 47 mandatarios municipales convocados al encuentro

Presidente electo Abelardo de la Espriella encabeza el empalme regional en la Gobernación del Tolima: de qué trata

Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

Mientras el artista sorprende en la cocina del famoso programa, su pareja sentimental sobresale por una carrera en medios internacionales y una historia personal marcada por la fortaleza

Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

Gustavo Petro anunció denuncia penal contra Angie Rodríguez por declaraciones en su contra: “Colaboró con sectores venidos del paramilitarismo”

El mandatario saliente sostuvo que Rodríguez ataca a las personas que considera que podían disputarle su cargo

Gustavo Petro anunció denuncia penal contra Angie Rodríguez por declaraciones en su contra: “Colaboró con sectores venidos del paramilitarismo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

Westcol reveló cuánto costó el atuendo que llevó a la Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos: supera los $800 millones

Luis Alfonso contó que se realizó la vasectomía y las razones por las que su procedimiento no es reversible: “Me cauterizaron”

Shakira reapareció junto a Antonio de la Rúa tras 16 años de distanciamiento: hay rumores de reconciliación

Julieta Piñeres generó preocupación por accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “Me bajé un pedazo del dedo”

Deportes

Einer Rubio dio detalles del accidente que lo obligó a retirarse del Tour de Francia 2026: “Estaba asustado por la sangre”

Einer Rubio dio detalles del accidente que lo obligó a retirarse del Tour de Francia 2026: “Estaba asustado por la sangre”

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández reveló qué cambiaría de su penal ante Suiza en el Mundial 2026: “Me volvería a parar ahí”

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: hora y dónde ver el partido de vuelta de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana

Jefferson Lerma realizó fuerte crítica a la mentalidad del futbolista colombiano: “Es irónico escuchar eso”

Yerry Mina celebró la renovación del técnico Néstor Lorenzo con la selección Colombia: “Fue una buena elección”