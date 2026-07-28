Un burro amarrado en el techo de un vehículo generó indignación en Riohacha, La Guajira: en redes sociales denunciaron maltrato animal

Un burro fue trasladado, amarrado, en el techo de un vehículo en Riohacha - crédito Riohacha Opina / Facebook

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Las calles de Riohacha, La Guajira, fueron escenario de una situación que ha generado fuerte rechazo en la comunidad. En las inmediaciones del Mercado Nuevo, transeúntes y comerciantes vieron una escena particular: un burro, amarrado de patas y recostado, era trasladado sobre el techo de un automóvil blanco, sin placas visibles, bajo el sol y a plena vista de todos.

La escena provocó desconcierto y generó una inmediata reacción ciudadana. “Debería amarrar al conductor allá arriba para que vea lo que se siente”, escribió una persona en redes sociales, reflejando el malestar compartido por decenas de usuarios.

El hecho puso de manifiesto la preocupación por el bienestar animal y la seguridad en la vía pública. Diversas voces advirtieron que esta práctica “podría poner en peligro la integridad del burro y generar riesgos para conductores, pasajeros y peatones”. La movilización se realizó sin atender a las condiciones mínimas que requiere el traslado de animales, lo que sumó indignación: “Eso no se hace con un animalito de cargas.!!”, lamentó otra ciudadana.

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El episodio ha reabierto el debate sobre el trato que reciben los animales de carga dentro de la ciudad. Voces ciudadanas y defensores del bienestar animal recordaron que, aunque el transporte y la comercialización de animales forman parte de la economía local, ninguna necesidad justifica procedimientos que causen dolor, miedo o lesiones. “Los animales sienten dolor y estrés”, fue el recordatorio que circuló en varios comentarios virtuales.

La indignación no se limitó al maltrato animal, también se centró en la omisión de las autoridades: “Los autoridades calladitos porque no hay billete por de medio”, reclamó un usuario, mientras que otro ironizó: “O sea que el carro lleva 2 burros en total... porque el conductor aplica para burro”.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la identidad del responsable ni sobre posibles sanciones. La comunidad espera respuestas que permitan determinar si se vulneraron normas de protección animal o de tránsito, así como medidas para impedir que situaciones similares se repitan. “Que tristeza ver en pleno 2026 esta situación”, expresaron varios habitantes, mostrando el deseo de que el respeto a los animales sea una prioridad real y no solo un discurso.