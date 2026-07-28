Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Un burro amarrado en el techo de un vehículo generó indignación en Riohacha, La Guajira: en redes sociales denunciaron maltrato animal

El hecho generó cuestionamientos sobre el trato animal y la seguridad vial en la ciudad

Un burro fue trasladado, amarrado, en el techo de un vehículo en Riohacha - crédito Riohacha Opina / Facebook
Un burro fue trasladado, amarrado, en el techo de un vehículo en Riohacha - crédito Riohacha Opina / Facebook
Guardar

Las calles de Riohacha, La Guajira, fueron escenario de una situación que ha generado fuerte rechazo en la comunidad. En las inmediaciones del Mercado Nuevo, transeúntes y comerciantes vieron una escena particular: un burro, amarrado de patas y recostado, era trasladado sobre el techo de un automóvil blanco, sin placas visibles, bajo el sol y a plena vista de todos.

La escena provocó desconcierto y generó una inmediata reacción ciudadana. “Debería amarrar al conductor allá arriba para que vea lo que se siente”, escribió una persona en redes sociales, reflejando el malestar compartido por decenas de usuarios.

El hecho puso de manifiesto la preocupación por el bienestar animal y la seguridad en la vía pública. Diversas voces advirtieron que esta práctica “podría poner en peligro la integridad del burro y generar riesgos para conductores, pasajeros y peatones”. La movilización se realizó sin atender a las condiciones mínimas que requiere el traslado de animales, lo que sumó indignación: “Eso no se hace con un animalito de cargas.!!”, lamentó otra ciudadana.

PUBLICIDAD

El episodio ha reabierto el debate sobre el trato que reciben los animales de carga dentro de la ciudad. Voces ciudadanas y defensores del bienestar animal recordaron que, aunque el transporte y la comercialización de animales forman parte de la economía local, ninguna necesidad justifica procedimientos que causen dolor, miedo o lesiones. “Los animales sienten dolor y estrés”, fue el recordatorio que circuló en varios comentarios virtuales.

La indignación no se limitó al maltrato animal, también se centró en la omisión de las autoridades: “Los autoridades calladitos porque no hay billete por de medio”, reclamó un usuario, mientras que otro ironizó: “O sea que el carro lleva 2 burros en total... porque el conductor aplica para burro”.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la identidad del responsable ni sobre posibles sanciones. La comunidad espera respuestas que permitan determinar si se vulneraron normas de protección animal o de tránsito, así como medidas para impedir que situaciones similares se repitan. “Que tristeza ver en pleno 2026 esta situación”, expresaron varios habitantes, mostrando el deseo de que el respeto a los animales sea una prioridad real y no solo un discurso.

Temas Relacionados

Burro amarrado en carroBurro en un carroMaltrato animalLa GuajiraRiohachaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras la polémica con Juliana Guerrero, Gustavo Petro reveló la situación actual de su relación con Verónica Alcocer: “Separación de bienes y divorcio”

El mandatario colombiano negó que exista un vinculo sentimental con la exfuncionaria del Ministerio del Interior, en respuesta a una declaración de Angie Rodríguez que expresó la situación

Tras la polémica con Juliana Guerrero, Gustavo Petro reveló la situación actual de su relación con Verónica Alcocer: “Separación de bienes y divorcio”

UNP rechazó declaraciones de Rodrigo Lara sobre supuesta manipulación política en esquemas de seguridad: “Falta a la verdad”

La entidad respondió a las afirmaciones del ministro del Interior designado, quien denunció supuestos manejos partidistas en la protección de personas, y aseguró que los procedimientos obedecen a evaluaciones técnicas y criterios institucionales

UNP rechazó declaraciones de Rodrigo Lara sobre supuesta manipulación política en esquemas de seguridad: “Falta a la verdad”

Presidente electo Abelardo de la Espriella encabeza el empalme regional en la Gobernación del Tolima: de qué trata

La reunión comenzó cerca de las 9:00 del martes 28 de julio en Ibagué, con la participación de las autoridades departamentales y de los 47 mandatarios municipales convocados al encuentro

Presidente electo Abelardo de la Espriella encabeza el empalme regional en la Gobernación del Tolima: de qué trata

Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

Mientras el artista sorprende en la cocina del famoso programa, su pareja sentimental sobresale por una carrera en medios internacionales y una historia personal marcada por la fortaleza

Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

Gustavo Petro anunció denuncia penal contra Angie Rodríguez por declaraciones en su contra: “Colaboró con sectores venidos del paramilitarismo”

El mandatario saliente sostuvo que Rodríguez ataca a las personas que considera que podían disputarle su cargo

Gustavo Petro anunció denuncia penal contra Angie Rodríguez por declaraciones en su contra: “Colaboró con sectores venidos del paramilitarismo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

Quién es la esposa de Luciano D’Alessandro, el actor que participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’

Westcol reveló cuánto costó el atuendo que llevó a la Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos: supera los $800 millones

Luis Alfonso contó que se realizó la vasectomía y las razones por las que su procedimiento no es reversible: “Me cauterizaron”

Shakira reapareció junto a Antonio de la Rúa tras 16 años de distanciamiento: hay rumores de reconciliación

Julieta Piñeres generó preocupación por accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “Me bajé un pedazo del dedo”

Deportes

Einer Rubio dio detalles del accidente que lo obligó a retirarse del Tour de Francia 2026: “Estaba asustado por la sangre”

Einer Rubio dio detalles del accidente que lo obligó a retirarse del Tour de Francia 2026: “Estaba asustado por la sangre”

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández reveló qué cambiaría de su penal ante Suiza en el Mundial 2026: “Me volvería a parar ahí”

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: hora y dónde ver el partido de vuelta de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana

Jefferson Lerma realizó fuerte crítica a la mentalidad del futbolista colombiano: “Es irónico escuchar eso”

Yerry Mina celebró la renovación del técnico Néstor Lorenzo con la selección Colombia: “Fue una buena elección”