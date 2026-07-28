Conductor hizo peligrosa maniobra para evadir un peaje al norte de Bogotá: sería el mismo del Spark que intentó atravesar un puente peatonal

Tras la difusión de videos y fotos en redes sociales, la Secretaría de Movilidad solicitó a la ciudadanía aportar datos del automotor y de quien lo manejaba, y advirtió que habrá sanciones - crédito Carlos Fernando Galán

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Un nuevo video viral reavivó la preocupación ciudadana por la imprudencia vial y la evasión de peajes en Bogotá. En el registro aparecería un ciudadano que saltó a la fama en redes sociales por una serie de imprudencias de las que se le acusa, entre ellas, intentar cruzar un vehículo azul (Spark) por un puente peatonal.

En las imágenes, registradas a la salida de la capital por la carrera Séptima, se observa al conductor del vehículo realizando una peligrosa maniobra en contravía para evitar el pago en la caseta de cobro y reincorporarse más adelante en dirección al norte, esquivando así el peaje de manera ilegal.

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A bordo del automóvil iban dos personas que, durante la grabación, lanzaron insultos y comentarios burlescos hacia las autoridades de tránsito.

En el video que se difundió desde el perfil de Instagram @edwardfigueredoc el sábado 25 de julio de 2026, pero que se hizo viral en redes sociales la mañana del martes 28 del mismo mes, los ocupantes aseguran estar en “desobediencia civil” y presentan la maniobra como un “tutorial” para no pagar peajes, argumentando su inconformidad con la cantidad de cobros en las vías del país.

“Nos declaramos en desobediencia civil. ¿Cómo es posible que seamos el país latinoamericano con más peajes por kilómetro y debamos callarnos? He aquí un pequeño tutorial saliendo de Bogotá por la Séptima, ya que estos miserables no son dignos de nuestro dinero”, expresaron los ocupantes.

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La difusión del video generó indignación en redes sociales, no solo por el riesgo que implicó la maniobra; también por la actitud desafiante de los involucrados.

El video se hizo viral en redes sociales en medio de la polémica luego de la publicación de una primera grabación en un puente peatonal ubicado entre las localidades de Fontibón y Teusaquillo, en Bogotá - crédito @edwardfigueredoc/IG

El caso recuerda el episodio en el que otro conductor (y que varios usuarios en redes afirman es el mismo) intentó cruzar un puente peatonal en la ciudad, poniendo en peligro la vida de los peatones.

La cuenta de Instagram que divulgó ambos videos denunció haber recibido amenazas tras dar a conocer las imprudencias viales cometidas en Bogotá.

La publicación de estos hechos ha generado debates y reacciones entre los ciudadanos, muchos de los cuales exigen sanciones ejemplares para los responsables.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que ya se encuentra tras la pista de la propietaria registrada del automóvil implicado en la evasión del peaje.

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Las autoridades explicaron que, aunque la persona aseguró haber vendido el vehículo tiempo atrás, al no haber realizado el traspaso ante los organismos de tránsito, legalmente sigue figurando como titular y será responsable de las infracciones asociadas al carro.

El video se compartió el 25 de julio, pero días después se hizo viral en redes sociales - crédito @edwardfigueredoc/IG

Mientras tanto, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el tema y confirmó que un equipo de la Secretaría Distrital de Movilidad se desplazó hasta Zipaquirá (Cundinamarca), lugar de residencia de la propietaria registrada.

Allí, se le notificó que enfrentará múltiples sanciones por las graves infracciones cometidas.

“Es fundamental que, al vender un carro, se haga el traspaso correspondiente para evitar responder por las salvajadas de otros. No vamos a permitir que actos como este sigan sucediendo en Bogotá”, precisó Galán.

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Las autoridades también identificaron al comprador del vehículo, quien presuntamente conducía durante el incidente, y anunciaron que también recibirá las sanciones y comparendos correspondientes.

Tanto el caso de la evasión del peaje como el del intento de cruzar un puente peatonal han sido tomados como ejemplo de la importancia de la denuncia ciudadana y la rápida reacción de la administración distrital para ubicar y sancionar a los infractores.

El presidente del Concejo de Bogotá volvió a arremeter contra el conductor señalado de ser quien manejaba el Spark cuando se registró la grabación en un intento en vano por cruzar un puente peatonal en Bogotá - crédito @papoaminCD/X

Uno de los que volvió a referirse a este caso fue el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, que afirmó en un mensaje vía X la mañana del mismo martes: “Cuando creímos haber visto todo llega esta escena. Este motociclista quedó estancado en el cemento por pasarse de “vivo” y tratar de esquivar el trancon circulando en medio de una obra de la ciudad”.

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Mientras que la Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a la ciudadanía para que cumpla con las normas de tránsito y formalice los trámites de traspaso de propiedad al vender un vehículo.

La entidad recalcó que la evasión de peajes y las conductas peligrosas al volante ponen en riesgo la vida de conductores, peatones y pasajeros, y que quienes incurran en estos comportamientos serán sancionados conforme a la ley.