Colombia
GoogleAgregar Infobae en Google

Álvaro Uribe se refirió a iniciativa de Abelardo de la Espriella de reducir embajadas y consulados: “Colombia lo necesita”

El líder natural del Centro Democrático vinculó el recorte de misiones en el exterior con una agenda más amplia de ajuste del gasto público

Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático expresaron su respaldo a Abelardo de la Espriella tras la denuncia de un presunto atentado - crédito Composición fotográfica
Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático expresaron su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito Composición fotográfica
Guardar

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respaldó en sus redes sociales la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de cerrar algunas sedes diplomáticas al afirmar que “la reducción de embajadas y consulados anunciada por el presidente electo es una iniciativa que Colombia necesita”, en un pronunciamiento centrado en el impacto fiscal de esa medida.

El líder natural del Centro Democrático vinculó el recorte de misiones en el exterior con una agenda más amplia de ajuste del gasto público y sostuvo que el país “debería insistir en la reducción de costos en todos los organismos multilaterales”.

Al referirse a los gastos asociados a esas instancias, Uribe planteó que “ese bienestar burocrático es insostenible”, en la misma publicación en la que defendió que parte de esos recursos se orienten a otros fines del Estado.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe y su respaldo a iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe y su respaldo a iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X

En su mensaje, también apeló a un antecedente histórico para justificar la viabilidad de la reorganización diplomática y escribió: “En nuestra historia, cuando las comunicaciones eran a mula, remo y vela, teníamos embajadores que atendían varios países”.

Uribe cerró su argumentación con una referencia a las condiciones actuales de conectividad y aseguró que “hoy la revolución comunicacional facilita adelgazar la burocracia para la salud de las finanzas públicas”.

Abelardo de la Espriella se habría ‘copiado’ de Álvaro Uribe para autodenominarse el ‘Tigre’ de la derecha

Abelardo de la Espriella, próximo presidente de Colombia, habría adoptado el lema “póngale la raya al tigre” como eje de su campaña. La frase provino de una metáfora utilizada por el expresidente Álvaro Uribe durante una conferencia en La Florida en enero de 2024, donde evitó identificar a su candidato favorito y habló de “tigres y tigresas”, mencionando posibles figuras femeninas.

PUBLICIDAD

El senador Rafael Nieto Loaiza explicó que De la Espriella, presente en ese evento, tomó esa idea y la incorporó con rapidez y eficacia a su campaña, convirtiéndola en símbolo central que se expresó en pancartas, discursos y la vestimenta de sus seguidores.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe y la leyenda de dónde salió el apodo del 'Tigre'
Según se conoció, el presidente electo Abelardo de la Espriella se habría apropiado de la frase que, en enero de 2024, expresó el exmandatario Álvaro Uribe Vélez en La Floria (EE. UU.), en la que se refería a sus "tigre" y sus "tigresas" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña logró instalar la figura del tigre en el debate público, haciendo que tanto simpatizantes como adversarios utilizaran el apodo. Además, el equipo de trabajo del abogado reutilizó otros conceptos, como la “extrema coherencia”, para diferenciarse en una contienda con once candidatos. El impacto de la frase fue inmediato, convirtiéndose en referencia habitual en análisis políticos y crónicas de campaña, y aportando una identidad distintiva al movimiento. Nieto Loaiza destacó que la estrategia trajo “importantes réditos para el hoy mandatario entrante”.

En síntesis, la frase nació como una metáfora de Uribe, fue apropiada por De la Espriella y se consolidó como uno de los símbolos más reconocibles de la elección presidencial. El caso muestra cómo los símbolos y consignas pueden pasar de un líder a otro y transformarse en herramientas centrales de comunicación política.

La propuesta de reducción de sedes diplomáticas impulsada por Abelardo de la Espriella y respaldada por Álvaro Uribe puso en primer plano la discusión sobre el ajuste del gasto público y la reorganización de la burocracia estatal, enfatizando la necesidad de redirigir recursos hacia áreas prioritarias del Estado.

Simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostienen un tigre de peluche durante un mitin de campaña, el domingo 14 de junio de 2026, en Buga, Colombia. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostienen un tigre de peluche durante un mitin de campaña, el domingo 14 de junio de 2026, en Buga, Colombia. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Uribe justificó el recorte diplomático a partir de antecedentes históricos y los actuales avances tecnológicos, argumentando que la conectividad contemporánea permite operar con menos personal y costos más bajos, lo que aportaría al saneamiento de las finanzas públicas.

Por otra parte, la campaña de De la Espriella se benefició de la apropiación de símbolos y frases provenientes de Uribe, en particular la figura del “tigre”, que se convirtió en un elemento central de su identidad política.

El uso eficaz de esta metáfora y de conceptos distintivos facilitó que la campaña se diferenciara en una contienda numerosa, generando impacto tanto en simpatizantes como adversarios y consolidando una imagen reconocible en el debate público.

Temas Relacionados

Álvaro UribeAbelardo de la EspriellaEmbajadas y consuladosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 28 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 28 de julio

Luis Díaz le comunicó a Bayern Múnich que se quiere quedar en el equipo ante el interés del Al Hilal, según Sky Sports

El Al Hilal de Arabia Saudí habría ofrecido al colombiano un salario neto de más de 20 millones de euros al año

Luis Díaz le comunicó a Bayern Múnich que se quiere quedar en el equipo ante el interés del Al Hilal, según Sky Sports

Sancionado el concesionario chino del metro de Bogotá: hay retrasos en la construcción de importante estación

La medida asciende a $358,5 millones y se originó tras verificarse un incumplimiento parcial en una de las unidades de ejecución del proyecto

Sancionado el concesionario chino del metro de Bogotá: hay retrasos en la construcción de importante estación

“De los mismos creadores de los biopolímeros”: médica colombiana lanzó alerta por péptidos ‘milagrosos’ que se promocionan en redes sociales

La profesional de la salud advirtió que cada vez más personas se están aplicando sustancias de origen desconocido con la promesa de bajar de peso, aumentar masa muscular o rejuvenecer, pese a que muchos de esos productos no tendrían respaldo científico ni registro sanitario

“De los mismos creadores de los biopolímeros”: médica colombiana lanzó alerta por péptidos ‘milagrosos’ que se promocionan en redes sociales

Condenado el exjefe paramilitar Hernán Giraldo por abuso y explotación sexual de tres niñas: pasaría más de 20 años en prisión

El excomandante del Frente Resistencia Tayrona de las extintas AUC aceptó su responsabilidad durante las audiencias preparatorias de juicio

Condenado el exjefe paramilitar Hernán Giraldo por abuso y explotación sexual de tres niñas: pasaría más de 20 años en prisión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

‘Pautips’ se defendió de los comentarios tras mandar a callar a Emiro en ‘MasterChef Celebrity’: “Tal vez esa sí soy yo”

‘Pautips’ se defendió de los comentarios tras mandar a callar a Emiro en ‘MasterChef Celebrity’: “Tal vez esa sí soy yo”

Creadora de contenido desató debate al confesar el “problema” que le dejó la soltería: “¿Eso para qué?”

‘Yo me llamo′ quinto capitulo del 27 de julio: Amparo Grisales no fue fácil de convencer, le dijo que no a más de uno

Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, le puso una importante tarea al hijo de Martín Elías: “Le entrego la Dinastía”

Kany García se tatuó el nombre de Juanpis González al visitarlo en su popular ‘show’

Deportes

Luis Díaz le comunicó a Bayern Múnich que se quiere quedar en el equipo ante el interés del Al Hilal, según Sky Sports

Luis Díaz le comunicó a Bayern Múnich que se quiere quedar en el equipo ante el interés del Al Hilal, según Sky Sports

Director general del Bayern Múnich aclaró la noticia de multimillonaria oferta del fútbol árabe por Luis Díaz: “Estoy al tanto de eso”

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana: agenda de hoy, 28 de julio

Dueño del América de Cali aclaró si venderá el club en el 2027: “Hay que ser el primero en dar la noticia”

Jhon Jader Durán le confesó a su exentrenador la verdad sobre lo ocurrido en el camerino de la selección Colombia: “Lo vienen destrozando...”