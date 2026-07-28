Álvaro Uribe se refirió a iniciativa de Abelardo de la Espriella de reducir embajadas y consulados: “Colombia lo necesita”

Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático expresaron su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito Composición fotográfica

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez respaldó en sus redes sociales la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de cerrar algunas sedes diplomáticas al afirmar que “la reducción de embajadas y consulados anunciada por el presidente electo es una iniciativa que Colombia necesita”, en un pronunciamiento centrado en el impacto fiscal de esa medida.

El líder natural del Centro Democrático vinculó el recorte de misiones en el exterior con una agenda más amplia de ajuste del gasto público y sostuvo que el país “debería insistir en la reducción de costos en todos los organismos multilaterales”.

Al referirse a los gastos asociados a esas instancias, Uribe planteó que “ese bienestar burocrático es insostenible”, en la misma publicación en la que defendió que parte de esos recursos se orienten a otros fines del Estado.

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Álvaro Uribe y su respaldo a iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X

En su mensaje, también apeló a un antecedente histórico para justificar la viabilidad de la reorganización diplomática y escribió: “En nuestra historia, cuando las comunicaciones eran a mula, remo y vela, teníamos embajadores que atendían varios países”.

Uribe cerró su argumentación con una referencia a las condiciones actuales de conectividad y aseguró que “hoy la revolución comunicacional facilita adelgazar la burocracia para la salud de las finanzas públicas”.

Abelardo de la Espriella se habría ‘copiado’ de Álvaro Uribe para autodenominarse el ‘Tigre’ de la derecha

Abelardo de la Espriella, próximo presidente de Colombia, habría adoptado el lema “póngale la raya al tigre” como eje de su campaña. La frase provino de una metáfora utilizada por el expresidente Álvaro Uribe durante una conferencia en La Florida en enero de 2024, donde evitó identificar a su candidato favorito y habló de “tigres y tigresas”, mencionando posibles figuras femeninas.

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El senador Rafael Nieto Loaiza explicó que De la Espriella, presente en ese evento, tomó esa idea y la incorporó con rapidez y eficacia a su campaña, convirtiéndola en símbolo central que se expresó en pancartas, discursos y la vestimenta de sus seguidores.

Según se conoció, el presidente electo Abelardo de la Espriella se habría apropiado de la frase que, en enero de 2024, expresó el exmandatario Álvaro Uribe Vélez en La Floria (EE. UU.), en la que se refería a sus "tigre" y sus "tigresas" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña logró instalar la figura del tigre en el debate público, haciendo que tanto simpatizantes como adversarios utilizaran el apodo. Además, el equipo de trabajo del abogado reutilizó otros conceptos, como la “extrema coherencia”, para diferenciarse en una contienda con once candidatos. El impacto de la frase fue inmediato, convirtiéndose en referencia habitual en análisis políticos y crónicas de campaña, y aportando una identidad distintiva al movimiento. Nieto Loaiza destacó que la estrategia trajo “importantes réditos para el hoy mandatario entrante”.

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En síntesis, la frase nació como una metáfora de Uribe, fue apropiada por De la Espriella y se consolidó como uno de los símbolos más reconocibles de la elección presidencial. El caso muestra cómo los símbolos y consignas pueden pasar de un líder a otro y transformarse en herramientas centrales de comunicación política.

La propuesta de reducción de sedes diplomáticas impulsada por Abelardo de la Espriella y respaldada por Álvaro Uribe puso en primer plano la discusión sobre el ajuste del gasto público y la reorganización de la burocracia estatal, enfatizando la necesidad de redirigir recursos hacia áreas prioritarias del Estado.

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Simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostienen un tigre de peluche durante un mitin de campaña, el domingo 14 de junio de 2026, en Buga, Colombia. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Uribe justificó el recorte diplomático a partir de antecedentes históricos y los actuales avances tecnológicos, argumentando que la conectividad contemporánea permite operar con menos personal y costos más bajos, lo que aportaría al saneamiento de las finanzas públicas.

Por otra parte, la campaña de De la Espriella se benefició de la apropiación de símbolos y frases provenientes de Uribe, en particular la figura del “tigre”, que se convirtió en un elemento central de su identidad política.

El uso eficaz de esta metáfora y de conceptos distintivos facilitó que la campaña se diferenciara en una contienda numerosa, generando impacto tanto en simpatizantes como adversarios y consolidando una imagen reconocible en el debate público.

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