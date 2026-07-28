Quién es ‘Macafolla’, la polémica comediante criticada por burlarse de los menores víctimas de reclutamiento forzado por las Farc: “Esos hijueputicas...”

Antes de llegar al mundo de la sátira política, Fonseca ejerció como abogada durante tres años - crédito @micky.desinforma - @macafolla3.0/Instagram

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La sátira nuevamente vuelve a estar en el centro de las polémicas en Colombia, luego de que se difundiera un fragmento del show de comedia La Megacárcel en el que se refirieron a los 18.677 niños que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron reclutados por las extintas Farc-EP.

Los comentarios fueron emitidos por la creadora de contenido María Camila Fonseca, conocida como Macafolla, en la que también participó la influencer y ahora representante a la Cámara del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’.

En el video que fue replicado en las redes sociales, Fonseca, que en ese espacio de comedia realiza el personaje de ‘Micky Ávila’ (en referencia a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila), se refirió a las víctimas de reclutamiento forzado en forma despectiva, lo que generó una oleada de reacciones en las redes sociales.

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El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

“Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de treinta años. ¿Qué pasa con los niños? (...) Es que los niños nadie está a favor de eso, evidentemente”, manifestó la humorista.

Mientras que algunos sectores como dirigentes políticas y víctimas de la antigua guerrilla como Deisy Dorelly, rechazaron la premisa mencionada en el show de comedia, otros como la congresista del Pacto Histórico defendió a la comediante ‘Macafolla’, al considerar que se habría editado el clip para generar confusión en la audiencia.

¿Quién es Macafolla?

María Camila Fonseca Llanos es conocida por hacer sátira política y humor negro en Colombia. Sin embargo, antes de dedicar su vida a la comedia, estudio Derecho y ejerció su profesión de abogada durante tres años, según su perfil publicado en LinkedIn. Posteriormente, decidió dar un giro a su vida profesional para enfocarse en la comedia y la radio.

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Antes de crear su personaje de ‘Micky Ávila’, Fonseca hacía contenido periodístico de calle. En ese proceso empezó a pensar un personaje junto a su colega Juan Manuel Estevez, creador del programa digital Semama TV, en la que interrogaba a la ciudadanía sobre temas de coyuntura o sobre cuestiones de la vida cotidiana.

María Camila Fonseca afirmó que Micky Ávila es su antítesis y que el personaje concentra discursos que considera nocivos en la sociedad - crédito Instagram

Esa experiencia la llevó a que Alejandro Riaño, conocido por interpretar a Juanpis González, la llamara para un programa especial sobre las elecciones y le pidió que fuera su corresponsal en la calle.

La comediante, en diálogo con El Espectador, señaló que esas experiencias le dieron un cambio radical a su vida. “Hicimos un montón de entrevistas y empecé a emocionarme mucho, a burlarme de la idiosincrasia que tenemos, pero siempre con un personaje como medio periodístico (...) Ahí me llamó Alejandro Riaño, que es Juanpis González, y me dijo: “Voy a hacer un en vivo de las elecciones y quiero que seas mi corresponsal en calle”, expresó Fonseca al citado medio de comunicación.

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Así mismo, María Camila Fonseca marcó una distancia tajante entre ella y su criatura, al considerar que su personaje condensa todo aquello que considera nocivo en los discursos y convicciones que circulan en la sociedad.

Micky Ávila nació del trabajo de calle de María Camila Fonseca y se consolidó durante las elecciones con apoyo de Juanma Estevez y Alejandro Riaño - crédito Instagram

“Recuerdo que hice un monólogo de por qué las mujeres deberíamos renunciar a nuestros derechos y dejar de insistir. Empecé a decir unas cosas tan horribles que se me aguaron los ojos de saber que hay personas que creen eso. Y no pude seguir”, relató.

En cuanto a la creación de su personaje, Fonseca señaló que la construyó con trajes de su abuela, que conservaba “como reliquias”, y una peluca comprada en una tienda de Galerías (centro de Bogotá). Con ese vestuario, y un micrófono en la mano, salió a la calle para interpretar a una reportera de ultraderecha que formula sin pudor ideas misóginas para exhibir su lógica deformada.

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En su trayectoria, ha recibido varios galardones, entre ellos, el Premio Jaime Garzón por su cobertura satírica de las elecciones presidenciales de 2026.

Fonseca explicó que usa a Micky Ávila, una “periodista que desinforma”, para llevar al absurdo discursos machistas, racistas y clasistas - crédito Instagram

La comediante contó que nunca había recibido un premio, “ni siquiera en el colegio”, y que cuando la invitaron pensó que asistiría solo a conocer cómo funcionaba la agremiación de medios alternativos.

Posterior a ello, participó en el proyecto denominado La Megacárcel, un espectáculo de humor político creado por el comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, que es transmitido a través del canal de YouTube Sancocho Trifásico.

El núcleo del proyecto, dijo Fonseca, es usar el humor para volver digerible lo que de otro modo resultaría insoportable. Para ella, la risa no sirve solo para entretener: también permite advertir que detrás de ciertos discursos hay una gravedad que se revela precisamente cuando se los empuja hasta su costado más ridículo.

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Por último, la comediante también habló sobre el lugar de las mujeres en un ámbito que describió como históricamente dominado por hombres. Señaló que muchas veces el éxito de una mujer aparece atado a una validación masculina, aunque consideró que ha evidenciado cambios en el circuito del stand-up y la comedia con la llegada de varias mujeres a este gremio.