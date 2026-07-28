Director general del Bayern Múnich aclaró la noticia de multimillonaria oferta del fútbol árabe por Luis Díaz: “Estoy al tanto de eso”

Luis Díaz no estaría a la venta para el Bayern Múnich, y su director deportivo afirmó que no hay interés formal por parte del Al-Hilal de Arabia Saudita-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

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El 27 de julio de 2026, el colombiano Luis Díaz fue vinculado con una posible llegada al Al-Hilal, equipo de la primera división de Arabia Saudita.

El diario francés L’Equipe dio a conocer el interés del cuadro dirigido por el italiano Simone Inzaghi. Según explicó, el club aceleró su plan de refuerzos luego de concretar el fichaje del delantero neerlandés Crysencio Summerville, figura de la selección de Países Bajos y proveniente del West Ham de Inglaterra.

De acuerdo con la información del medio francés, Díaz expresó su interés en jugar en la Liga de Arabia Saudita: “El jugador ha manifestado su interés en un traspaso, pero el club saudí, que trabajaba en una oferta inicial de al menos 70 millones de euros, tendrá que ser muy convincente con sus homólogos alemanes. Los alemanes han dejado claro que no tienen intención de dejar marchar al jugador, que viene de una excelente temporada en la Bundesliga y aún tiene tres años de contrato en Baviera“, dijeron.

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Jan-Christian Dreesen confirmó que Luis Díaz no está a la venta-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Tras conocerse dicha información, el 28 de julio de 2026, Jan-Christian Dreensen (Director Ejecutivo del Bayern Múnich (CEO)) habló en una atención de medios en el Club de Prensa de dicha ciudad y que recogió Bild afirmó que no llegó ninguna oferta a la mesa para fichar al colombiano desde el fútbol saudí

“Estoy al tanto de eso, pero aquí aplica lo mismo: ni llamadas ni nada. Sinceramente, tenemos un equipo maravilloso. Así que vamos a empezar la temporada, marcar algunos goles y ver qué pasa”, dijo.

Luis Díaz y Michael Olise fueron clave para el Bayern Múnich en la temporada 2024-2025-crédito Heiko Becker/REUTERS

Acerca del rumor de una salida de Luis Díaz, y la preocupación que hubo en el mundo Bayern Múnich por el interés del Real Madrid sen fichar al atacante francés Michael Olise, Dreesen explicó que muchos de los rumores que salieron sobre el mercado de fichajes carecen de fundamento:

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“Al principio, uno se sorprende un poco por la falta de fundamento, especialmente cuando se convierte en una saga serializada, como en este caso. Por otro lado, es prueba del increíble rendimiento del jugador durante los dos años que lleva con nosotros. De cómo ha evolucionado. Por lo que puedo ver, el jugador lo valora mucho. Y por lo tanto, no hay nada de cierto en todo lo demás. Por eso no le damos importancia. Pero claro, cuando se hacen estas preguntas y se barajan todo tipo de cifras, algunas realmente enormes, entonces uno se entera y le presta atención”, dijo.

Así fue como se informó sobre cómo Bayern Múnich descartó el fichaje de Luis Díaz al fútbol saudí-crédito Bild

La opción de Luis Díaz surgió tras la negativa del Balón de Oro, Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé estuvo en el radar del Al-Hilal, pero tras su negativa, la directiva del cuadro saudí se fue por el fichaje de Luis Díaz, que tras las palabras del director general del Bayern parece complicarse-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

El Al Hilal activó una ofensiva por Luis Díaz después de que el atacante francés del París Saint Germain Ousmane Dembélé rechazara salir del vigente campeón de Europa, en una operación con la que el club saudí busca agitar otra vez el mercado europeo y poner a prueba la voluntad del Bayern de Múnich de retener a uno de los jugadores que considera parte central de su proyecto.

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El club alemán, de acuerdo con la información del diario francés L’Equipe, no contempla por ahora abrir la puerta de salida al internacional colombiano y solo se sentaría a negociar a partir de cifras bastante más altas.

El movimiento se produce después de que el equipo dirigido por Simone Inzaghi completara el fichaje de Crysencio Summerville y decidiera ir por otro atacante de primer nivel internacional. La prioridad pasó a ser Díaz cuando se cayó la vía Dembélé.

Según informó el periodista Sacha Tavolieri, el extremo francés no se plantea abandonar este verano al PSG. Su intención es seguir en París, donde además negocia una renovación, y ese escenario empujó al club saudí a concentrar sus esfuerzos en el colombiano.

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La operación aparece hoy lejos de resolverse con facilidad. El Bayern considera a Luis Díaz una pieza importante de su plan deportivo y mantiene la confianza en su rendimiento tras su llegada desde el Liverpool hace apenas unos meses.

Esa valoración interna fija el principal obstáculo para el Al Hilal. La oferta inicial que estudia el club saudí no encaja con la posición del conjunto bávaro, que no tiene intención de desprenderse del jugador y solo escucharía propuestas muy superiores.