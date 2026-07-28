Así puede controlar el consumo de energía en su vivienda durante el fenómeno del El Niño

En época seca es importante ahorrar energía para evitar sobrecostos y apagones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El regreso del fenómeno de El Niño ha encendido las alarmas en Colombia por el aumento esperado en el consumo de electricidad. Un mayor uso de ventiladores, aires acondicionados y electrodomésticos implica retos tanto para las familias como para empresas y edificios.

Frente a este escenario, expertos y entidades recomiendan una serie de medidas prácticas para optimizar el consumo y evitar facturas elevadas.

El incremento de las temperaturas, previsto por los principales centros internacionales de monitoreo, ya se refleja en el país. El Ideam estima que la probabilidad de que El Niño se mantenga e intensifique desde septiembre supera el 95%. Por esa razón, la eficiencia energética se vuelve una prioridad inmediata para todos los hogares y sectores productivos.

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Por esto, existen varias medidas que se pueden tomar para evitar aumentos desmedidos en el consumo de energía.

Aprovechar la luz natural durante el día disminuye la necesidad de encender luces artificiales y ayuda a reducir el consumo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Climatización eficiente y frío doméstico

Ajustar el termostato de los aires acondicionados entre 22℃ y 24℃ puede disminuir el gasto energético hasta en un 30%. Mantener puertas y ventanas cerradas mientras el equipo está encendido evita la entrada de aire caliente y reduce la carga de trabajo del aparato.

Las neveras y refrigeradores requieren atención especial. Se recomienda mantener las puertas cerradas el mayor tiempo posible y revisar periódicamente los sellos de goma para prevenir fugas de frío. Colocar estos electrodomésticos en lugares frescos y ventilados ayuda a mejorar su rendimiento y a evitar consumos innecesarios.

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Para quienes planean renovar algún equipo, los expertos sugieren elegir modelos con etiqueta energética A++ o superior. Esta simple elección puede traducirse en ahorros reales y sostenidos en el tiempo.

Iluminación y hábitos para ahorrar electricidad

Desconectar electrodomésticos en modo de espera evita el consumo fantasma, que puede representar hasta el 10 % de la factura eléctrica - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar la luz natural es una de las acciones más sencillas y efectivas. Abrir cortinas y persianas durante el día permite iluminar los espacios sin recurrir a bombillos artificiales. Allí donde la luz solar no alcance, la sustitución de bombillas incandescentes o fluorescentes por tecnología LED de bajo consumo representa un ahorro de hasta el 60%.

El uso de sensores de movimiento o temporizadores automatiza el encendido y apagado de las luces, evitando que permanezcan encendidas en espacios vacíos. Apagar de inmediato la luz de habitaciones desocupadas y no dejar encendidos avisos luminosos innecesarios son hábitos que, sumados, marcan una diferencia significativa.

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Elimina las cargas fantasma y gestiona los electrodomésticos

Muchos aparatos continúan consumiendo energía cuando parecen apagados. Televisores, microondas, consolas, routers y cargadores mantienen un consumo residual, denominado carga fantasma, que representa entre el 5% y el 10% de la factura eléctrica. La recomendación es desconectar estos dispositivos del tomacorriente cuando no se estén usando.

Reemplazar bombillos tradicionales por tecnología LED genera un ahorro de hasta el 60 % en iluminación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lavar y secar la ropa, lo ideal es utilizar la lavadora solo con cargas completas y optar por el secado al sol en lugar de secadoras eléctricas. Este simple cambio contribuye a reducir el consumo y aligera el gasto familiar.

En la cocina, disminuir el número de veces que se abre la nevera durante el día ayuda a mantener la temperatura interna y reduce la carga de trabajo del equipo. Además, planchar la mayor cantidad de ropa posible en una sola sesión evita picos de consumo, ya que el mayor gasto de la plancha ocurre durante el calentamiento inicial.

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Mantenimiento, monitoreo y estrategias para empresas

El monitoreo en tiempo real del consumo permite identificar anomalías y detectar equipos ineficientes. Las empresas pueden aprovechar sistemas inteligentes para analizar el comportamiento horario y reprogramar procesos de alto consumo para horarios de menor demanda.

Las auditorías energéticas y el mantenimiento preventivo en equipos son clave para detectar fugas y optimizar el consumo eléctrico - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar a cabo auditorías energéticas y mantenimientos preventivos en motores, tableros y sistemas de climatización es fundamental. Acciones como la limpieza de filtros de aire acondicionado o la inspección periódica de tableros mediante termografía evitan sobrecargas y mejoran la eficiencia.

Otra recomendación es instalar paneles solares para autogeneración o incorporar sistemas de almacenamiento con baterías, lo que reduce la dependencia de la red eléctrica.

Lograr un consumo controlado durante El Niño no solo protege el presupuesto familiar y empresarial, sino que contribuye a la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

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