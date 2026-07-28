Caso Rosa Mayerly Olaya | Las medidas que el Ministerio de Trabajo le ordenó a Homecenter luego del feminicidio en Soacha

La cartera de Trabajo ordenó varias directrices para que no se vuelvan a presentar casos de violencia contra la mujer - créditos red social Facebook | Google Maps | @MintrabajoCol/X

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El Ministerio del Trabajo impuso una serie de medidas preventivas a Homecenter tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, que se presentó la tarde del domingo 12 de julio de 2026 en una de las sedes de la cadena de retail ubicada en el municipio de Soacha (Cundinamarca), vecino a Bogotá.

La decisión se dio luego de una visita de inspección, vigilancia y control realizada por la Dirección Territorial Cundinamarca para verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre prevención de la violencia y el acoso en el entorno laboral.

Como resultado de esta inspección, la empresa deberá actualizar formalmente su Política de Prevención de la Discriminación, la Violencia, el Acoso Laboral y el Acoso Sexual, en concordancia con la Ley 2528 de 2025 y el Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

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Esta actualización busca garantizar que existan lineamientos claros y efectivos para enfrentar cualquier situación de violencia o acoso en el trabajo.

Entre las obligaciones impuestas, se encuentra fortalecer las rutas de atención a víctimas dentro de la empresa.

El asesino de Rosa Mayerly venía acosándola desde hace cinco meses atrás - crédito Capturas de Pantalla X

Homecenter deberá actualizar sus rutas de atención, tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya

Homecenter deberá actualizar su ruta de atención, asegurarse de que todos los trabajadores la conozcan y articularla con las rutas externas de protección ofrecidas por las autoridades competentes.

La meta es que cualquier persona que enfrente una situación de violencia o acoso tenga acceso rápido y eficiente a los canales de ayuda y protección.

El Ministerio también ordenó la capacitación especializada para todos los cargos con personal a su cargo, incluyendo gerentes, supervisores, jefes inmediatos, líderes de equipo, miembros del Comité de Convivencia Laboral y responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

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Esta formación está orientada a que el liderazgo de la empresa cuente con herramientas para identificar, prevenir y actuar ante hechos de violencia y acoso laboral o sexual.

En cuanto a la prevención, la empresa deberá fortalecer la debida diligencia, el enfoque de género y la prevención de violencias basadas en género, así como la prevención de violencias ejercidas por terceros, no solo en el ambiente interno de la empresa; también frente a actores externos que puedan afectar a sus trabajadores.

Otra de las medidas relevantes es la obligación de actuar incluso sin una denuncia formal.

Desde la cartera de Trabajo se exigió que Homecenter implemente protocolos que permitan reaccionar ante cualquier indicio de violencia, sin esperar necesariamente una denuncia escrita.

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Esto responde a la necesidad de intervenir de manera temprana y proteger a las posibles víctimas desde el primer momento en que se detecte una situación de riesgo.

Sumado a todo lo anterior, la violencia y el acoso deberán ser incorporados en la matriz de riesgos del SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) de la empresa, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones antes de que ocurran y adoptar medidas proactivas y correctivas.

La cartera de Trabajo determinó las directrices luego de la revisión a los manuales y canales de atención para los empleados por parte de la compañía - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

Sumado a todo lo anterior, el Ministerio del Trabajo advirtió que Homecenter deberá demostrar documentalmente el cumplimiento de todas las medidas ordenadas.

En caso de incumplimiento, la entidad podrá iniciar actuaciones administrativas sancionatorias contra la empresa.

Los acosos de los que venía siendo víctima Rosa Mayerly Olaya

La Fiscalía General de la Nación imputó por feminicidio agravado a Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado, atacada con arma blanca el domingo 12 de julio de 2026 dentro de un Homecenter de Soacha, un caso que volvió al centro del debate por los antecedentes de acoso que, según el ente acusador, ya habían motivado acompañamiento policial para la víctima antes del crimen.

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El caso ocurre en un municipio que, de acuerdo con cifras oficiales, concentró el 32% de los feminicidios de Cundinamarca y cerró 2025 con 2.416 casos de violencia intrafamiliar.

El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel informó además que en Soacha se registran más de 18.000 casos de violencia contra las mujeres o la población Lgbtiq+.

Los investigadores registraron que el 12 de junio el sospechoso entró al comercio donde ella trabajaba y la agredió; la atención de urgencia no evitó el fallecimiento por la gravedad de las lesiones - crédito Fiscalía General de la Nación

Marulanda no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía sostuvo que el procesado conoció a la víctima en febrero de 2026 en el lugar donde ella trabajaba desde hacía cinco años y que, tras recibir una negativa a su interés de iniciar una relación sentimental, comenzó un hostigamiento persistente.

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De acuerdo con las pesquisas que llevó a cabo el mismo ente, la Policía Nacional acompañó a Rosa Mayerly Olaya en al menos dos oportunidades desde su lugar de trabajo hasta su vivienda por la preocupación que ya generaba la situación.

El expediente también recoge que el 10 de mayo y el 5 de junio el hoy procesado habría llegado a la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla.

La acusación señala que ese patrón terminó cuando ingresó al almacén y la atacó con un cuchillo, causándole cuatro heridas de gravedad. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las lesiones.

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