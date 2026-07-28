Gustavo Petro se refirió a una eventual detención de Juliana Guerrero: “¿Qué podrían decir de mí?”

Gustavo Petro y Juliana Guerrero - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República//@jguerrero112/Instagram

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No cesan las declaraciones del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, sobre Juliana Guerrero, quien fue vinculada, junto con su hermana Verónica Guerrero, a una presunta red de corrupción en el Gobierno nacional.

En su más reciente publicación en la red social X, el mandatario saliente se refirió a la posibilidad de que Juliana Guerrero sea capturada por sus presuntas irregularidades.

Guerrero también afronta una investigación en la Fiscalía por presunta compra de títulos falsos en la Fundación San José. De hecho, el 5 de agosto de 2026, el ente acusador la acusará formalmente.

Juliana Guerreo afronta una investigación en la Fiscalía por presunta compra de títulos falsos en la Fundación San José - crédito @soy_juliana_g/Instagram

El mandatario respondió a la publicación de la periodista Katia Ospino y señaló que lo que ella propone sería una tortura para Juliana Guerrero en caso de ser capturada. Además, precisó que la joven no tendrá nada que decir en su contra. El jefe de Estado también negó ser codicioso o tener vínculos con negociantes.

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“Más o menos, usted lo que propone es que se torture a Juliana, y aun así, ¿qué podría decir de mí? Absolutamente nada. No armo trapisondas para robar dinero, ni soy codicioso ni tengo relaciones con negociantes (sic)”, expresó Petro.

El presidente saliente afirmó que ingresó a la Presidencia de Colombia con una casa y una cuenta bancaria, pero que ahora deja solo la mitad debido a la separación de bienes. Además, indicó que su cuenta bancaria se encuentra bloqueada. Según Petro, logró pagar su casa, aunque ya no vive en ella, y negó poseer haciendas en cualquier parte del mundo.

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“Entré con una casa y una cuenta bancaria y ahora salgo con media casa, por la separación de bienes y tengo bloqueada mi cuenta con la que entré, pude pagar mi casa pero ya no duermo en ella, y no tengo haciendas, ni carros, ni motos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo (sic)”, expresó.

Gustavo Petro afirmó que ingresó a la Presidencia de Colombia con una casa y una cuenta bancaria, pero que ahora deja solo la mitad debido a la separación de bienes - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro indicó que le gusta viajar por el mundo de forma ligera, porque considera que es clave para no ser asesinado y para moverse siendo casi invisible, como el jaguar, según sus propias palabras.

“Me gusta andar ligero por el mundo porque así uno corre más y la velocidad es clave para no dejarse matar y sobre todo moverse rápido de lugar, no hacer rutinas y ser casi invisible como el jaguar (sic)”, expresó el jefe de Estado.

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Anteriores pronunciamientos

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, instó a Juliana Guerrero y a su hermana, Verónica Guerrero, a presentar una denuncia formal contra los empresarios que, según señalamientos, intentaron sobornarlas. Petro también les sugirió devolver cualquier suma de dinero recibida y colaborar de manera activa con las autoridades judiciales.

Este llamado surgió tras una investigación publicada por Semana, que reveló mensajes, grabaciones, pasajes aéreos y comprobantes de transferencias como evidencia de un posible esquema de cobros a empresarios para facilitar contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. Juliana y Verónica Guerrero figuran entre las personas señaladas en estos hechos.

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Petro, a través de sus redes sociales, manifestó que los objetivos de quienes buscaban obtener beneficios ilícitos no se concretaron, ya que su administración implementó mecanismos de protección contra la corrupción. El mandatario expresó su esperanza de que estas medidas sean firmes y efectivas.

Gustavo Petro afirmó que la mujer hermosa e inteligente intimida a los “hombres débiles de mente” - crédito @petrogustavo/X

El presidente también se refirió al papel de Juliana Guerrero, destacando su potencial como líder juvenil y la lucha interna entre aspirar a transformar el país o ceder a los esquemas tradicionales de poder. Petro criticó el desplazamiento de temas sociales en la cultura nacional por narrativas influenciadas por la violencia y actores extranjeros.

El jefe de Estado valoró la importancia de hacer públicas las tentativas de corrupción que han afectado a su gobierno. Además, mencionó el caso de Olmedo, señalando que su administración ha recuperado fondos públicos y que cualquier persona sospechosa de malversación fue apartada de sus funciones.

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Petro aclaró que ni Juliana ni Verónica Guerrero mantienen una relación laboral con el gobierno y las animó a reflexionar, denunciar prácticas corruptas y proteger su reputación ante eventuales acusaciones falsas.

Por último, el mandatario sostuvo que las relaciones políticas no se definen por la apariencia física de las personas, sino por su coherencia ideológica. También lamentó que, desde hace años, traten de vincularlo sentimentalmente con distintas mujeres, y sostuvo que la figura de la mujer inteligente y fuerte resulta incómoda para ciertos hombres, aunque representa un pilar fundamental para la sociedad y la libertad.