Una mujer con discapacidad visual cayó en una alcantarilla sin tapa en Cali: autoridades lograron rescatarla

La emergencia ocurrió de noche en el sur de Cali, cuando los llamados de auxilio de la mujer alertaron a personas que pasaban por la zona - crédito Captura de Video X

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Habitantes del barrio San Fernando de Cali alertaron a las autoridades sobre un hecho insólito registrado en las calles del sur de la capital vallecaucana.

En la noche del sábado 25 de julio de 2026, una mujer con discapacidad visual cayó en una alcantarilla sin tapa, cerca del estadio Pascual Guerrero, lo que generó conmoción entre la comunidad residente.

Según testimonios recopilados a medios locales, la mujer recorría el sector que no tendría iluminación visible para la ciudadanía, por lo que no notó que en ese sector se encontraba la alcantarilla sin el soporte mencionado.

Tras su caída, lanzó llamados de auxilio que alertaron a personas que pasaban por la zona. Esos testigos avisaron a la Policía, que activó la respuesta con el Grupo de Carabineros y Bomberos.

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De inmediato, agentes del Grupo de Carabineros de la Policía Metropolitana de Cali, junto con el Cuerpo de Bomberos de Cali, llegaron al sitio para efectuar el operativo de rescate.

En un video que circula por las redes sociales se observa el momento en que los oficiales llegan al sitio y verifican desde la superficie el estado de la mujer, donde confirmaron inicialmente que estaba consciente. Después, los rescatistas bajaron al sistema de alcantarillado para hacer una valoración más completa.

Posteriormente, los uniformados del Grupo de Carabineros descendieron para ubicar a la víctima, revisar su condición y acompañarla mientras llegaban los equipos especializados. Allí, los oficiales usaron arneses y sistemas de poleas para entrar al agujero y extraerla.

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Tras varios minutos de trabajo conjunto, la mujer volvió a la superficie, donde fue valorada por paramédicos que llegaron al sector y le prestaron sus primeros auxilios antes de llevarla a un hospital cercano de la ciudad vallecaucana.

Preliminarmente, se tiene conocimiento de que la víctima de la caída sufrió contusiones en su cuerpo, pero que no eran de gravedad, por lo que quedó fuera de peligro.

Según el reporte oficial citado por El Tiempo, la alcantarilla estaba sin tapa y que la caída fue de un par de metros hasta el suelo del drenaje, por donde corrían aguas residuales.

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La versión de las autoridades

El teniente coronel Gustavo Tasama, jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, destacó la actuación conjunta de las entidades para lograr el rescate de la dama.

“Gracias a una reacción inmediata y coordinada entre el grupo de carabineros de la Policía Nacional en Cali y el Cuerpo de Bomberos, logramos rescatar a una mujer con discapacidad visual que cayó de manera accidental en una alcantarilla en inmediaciones del Estadio Pascual Guerrero”, señaló el oficial en declaraciones a los medios de comunicación.

Igualmente, la Policía subrayó la coordinación entre los organismos de emergencia y presentó el caso como parte de su labor de protección de la vida y la seguridad ciudadana.

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