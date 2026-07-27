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Daniel Quintero acusó a Federico Gutiérrez de usar la Alcaldía de Medellín para atacarlo por el caso Aguas Vivas: “Se ve ridículo”

El superintendente de Salud y exalcalde de Medellín afirmó que el actual mandatario local ha enfocado su administración en disputas personales y no en solucionar problemas de la ciudad

Daniel Quintero y Federico Gutiérrez han protagonizado un enfrentamiento durante los últimos días - crédito EFE/ Colprensa
Daniel Quintero criticó a Fico Gutiérrez y lo acusó de no tener propuestas para la ciudad - crédito EFE/ Colprensa
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El superintendente de Salud, Daniel Quintero, lanzó fuertes críticas contra el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de un mensaje difundido en X, tras el mandatario local presentar nuevas pruebas de presunta corrupción por parte del exalcalde y su hermano.

Quintero afirmó: “El Alcalde Federico Gutiérrez ya se ve ridículo. Su único plan de gobierno fue tratar de joderme a mí porque denuncié lo que pasó en Hidroituango donde todavía hay 10 billones desaparecidos que le cobran a la gente en sus servicios públicos”.

En su declaración, Quintero sostuvo que el mandatario local ha centrado su gestión en atacarlo tras su salida de la alcaldía. Además, hizo referencia al caso Aguas Vivas, al que calificó como un montaje judicial.

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“Como se le cayó el montaje de Aguas Vivas, la mentira que inventaron para sacarme del camino a la Presidencia, ahora trata de refritar todo lo que encuentre en su camino”, expresó.

Fuerte cruce entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez por caso Hidroituango - crédito @QuinteroCalle/X
Fuerte cruce entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez por caso Hidroituango - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde agregó que la ciudadanía ha comenzado a distanciarse del actual mandatario: “Medellín le está dando la espalda, la justicia anuló el único proceso que tenía en mi contra, y él sigue en lo mismo”.

Según Quintero, la administración de Gutiérrez carece de propuestas y se ha enfocado en disputas personales en vez de gestionar soluciones para la capital antioqueña.

Quintero concluyó su mensaje con un llamado al alcalde: “Ojalá aterrice pronto y haga algo por la ciudad. Ya va para el cuarto año y entre trago y trago, solo se le escucha hablar de Petro y de Quintero”.

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