Rodrigo Lara anuncia protección para Angie Rodríguez, tras ser declarada insubsistente por Gustavo Petro: “Se le ha exigido silencio”

- crédito Europa Press/Presidencia de Colombia

Guardar

Luego de que Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, denunciara que ha recibido amenazas ante su negativa para autorizar el movimiento de más de un billón de pesos de esa entidad, que están comprometidos para obras en La Mojana, se ha desatado varias reacciones en la clase política colombiana.

Uno de ellos fue el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que solicitó al ministro del Interior designado Rodrigo Lara para que se garantice la protección de la funcionaria, una vez asuma el cargo.

Ante ello, el futuro jefe de cartera respondió al jefe de Estado que sostuvo una conversación con Rodríguez, donde reiteró su disposición para brindarle protección, y pidió frenar el traslado de recursos del Fondo de Adaptación.

PUBLICIDAD

“Acabo de sostener una conversación telefónica con la Dra. Angie Rodríguez y el director designado de la UNP, Didier Blanco. Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación”, escribió en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...