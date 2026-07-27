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Contraloría activó advertencia por riesgos fiscales tras aumento de contratos en el sector público por parte del Gobierno Petro

El organismo fiscalizador señaló que la contratación directa superó los 11.000 acuerdos en solo cuatro semanas y exigió que todo compromiso cuente con respaldo presupuestal y capacidad real de ejecución

Gobierno Petro firmó contratos y activó alerta fiscal por parte de la Contraloría - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP
Gobierno Petro firmó contratos y activó alerta fiscal por parte de la Contraloría - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP
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La Contraloría General de la República activó una función de advertencia ante la detección de riesgos contractuales y presupuestales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

El comunicado, emitido el 27 de julio de 2026 y sustentado en el más reciente informe de seguimiento a la contratación pública, reveló un panorama de preocupación tras el levantamiento de la restricción impuesta por la Ley de Garantías.

Según la entidad, en las últimas semanas se han suscrito 14.414 contratos con un valor aproximado de $4,55 billones, lo que representa un aumento del 22,5% frente al mismo periodo de hace cuatro años. Este incremento es especialmente notorio en la modalidad de contratación directa, que superó los 11.000 contratos en apenas cuatro semanas.

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El informe advirtió sobre los riesgos asociados a esta tendencia, señalando a entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior por el volumen y la concentración de las nuevas obligaciones financieras.

Alerta de la Contraloría: crece la contratación directa y se intensifican los riesgos presupuestales - crédito @CGR_Colombia/X
Alerta de la Contraloría: crece la contratación directa y se intensifican los riesgos presupuestales - crédito @CGR_Colombia/X

El análisis de la Contraloría evidenció presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación que enfrenta el Gobierno Central. La entidad subrayó que toda decisión contractual debe estar respaldada por la disponibilidad presupuestal y la sostenibilidad fiscal.

“Adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente agrava los riesgos para el equilibrio fiscal nacional”, sostuvo el documento.

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El informe resaltó un contexto de presión sobre la caja estatal, restricciones de financiación y aceleración de la contratación pública, lo que llevó a activar la función de advertencia como medida preventiva.

La Contraloría insistió en la necesidad de un seguimiento permanente para garantizar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, sumadas a la capacidad real de ejecución y supervisión a lo largo de los cinco meses restantes del año fiscal.

De acuerdo con la advertencia, las finanzas públicas atraviesan restricciones derivadas de menor recaudo tributario, incumplimiento en metas de ingresos, falta de ajuste al Presupuesto General y necesidades crecientes de financiamiento.

Más de 14.000 contratos firmados en semanas recientes elevaron la preocupación por sostenibilidad fiscal - crédito @CGR_Colombia/X
Más de 14.000 contratos firmados en semanas recientes elevaron la preocupación por sostenibilidad fiscal - crédito @CGR_Colombia/X

En este contexto, la autoridad fiscal enfatizó que cualquier nuevo compromiso presupuestal o financiero debe estar sustentado en la capacidad real del Estado para ejecutarlo y en la posibilidad efectiva de cumplir con las obligaciones adquiridas.

La función de advertencia tiene un carácter preventivo y busca evitar que los riesgos identificados en los procesos contractuales y presupuestales se traduzcan en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio del Estado o eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales para quienes ordenan el gasto.

La entidad identificó siete factores de riesgo que requieren un seguimiento permanente debido a su impacto potencial sobre la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto.

Entre los principales riesgos figuran la insuficiente planeación financiera y presupuestal en contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual, así como la dificultad para garantizar la efectividad del control fiscal.

En palabras del comunicado, “esta situación demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión”.

Los resultados de las auditorías se conocieron la mañana del viernes 24 de julio de 2026 - crédito archivo Germán Enciso / Colprensa
El repunte en contratación pública obliga a la Contraloría a reforzar el control preventivo - crédito Germán Enciso / Colprensa

La advertencia remarcó que el control fiscal debe ir más allá de la simple ejecución de recursos y garantizar que cada decisión presupuestal sea sostenible tanto en el plano financiero como jurídico.

La Contraloría recordó que, en ejercicio de sus competencias, tiene el deber de advertir oportunamente sobre los riesgos que puedan afectar el patrimonio público y adelantar las acciones de responsabilidad fiscal que resulten pertinentes.

La comunicación fue remitida al Ministerio de Hacienda y, por extensión, a todas las entidades que integran el Gobierno Nacional Central, con el objetivo de fortalecer el control preventivo y evitar la materialización de riesgos que pongan en entredicho la estabilidad financiera del Estado.

La activación de esta función ocurre en un ambiente de alta dinámica contractual, donde la concentración de recursos en contratos de obra pública y prestación de servicios exige controles rigurosos.

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