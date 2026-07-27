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Mujer que viajó a Valledupar para celebrar su cumpleaños fue encontrada muerta: las autoridades detuvieron a su pareja sentimental

El CTI realizó la inspección del cadáver y lo trasladó a Medicina Legal en Valledupar. La necropsia será clave para aclarar las circunstancias del crimen ocurrido en una zona rural

Así atraparon al sospechoso de un asesinato que sacudió a Medellín - crédito Colprensa
La captura de Óscar Eduardo Rodríguez Amaya reactivó la investigación por el presunto feminicidio de Yasleidis María Martínez Jiménez en Valledupar - crédito Colprensa
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El hallazgo del cuerpo de Yasleidis María Martínez Jiménez en un potrero de la vereda Las Casitas, en zona rural de Valledupar, generó consternación en el departamento del Cesar.

La joven, de 31 años, había viajado desde Barranquilla junto a su pareja para celebrar su cumpleaños y fue reportada como desaparecida el viernes 17 de julio. Pocos días después, su cadáver fue encontrado con signos de violencia.

La investigación por el presunto feminicidio apunta desde el inicio a Óscar Eduardo Rodríguez Amaya, quien era la pareja sentimental de Yasleidis. Tras la aparición del cuerpo, las autoridades ejecutaron una orden de captura la noche del 24 de julio en el barrio San Fernando, de Valledupar.

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El señalado permanecía en un centro asistencial tras presentar lesiones en las manos y supuestamente ingerir una sustancia tóxica, en lo que sería un intento de atentar contra su vida.

Las autoridades mantienen como hipótesis principal que la relación entre Yasleidis y Rodríguez Amaya, que llevaba cerca de dos años y medio, estuvo marcada por episodios de violencia. Esta situación será clave para el proceso judicial, ya que podría aportar elementos para la tipificación del delito y la responsabilidad del sospechoso.

La mujer de 31 años había sido reportada como desaparecida desde el 17 de julio antes de ser hallada muerta en zona rural de Valledupar - crédito Redes sociales
La mujer de 31 años había sido reportada como desaparecida desde el 17 de julio antes de ser hallada muerta en zona rural de Valledupar - crédito Redes sociales

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cadáver y trasladó el cuerpo a Medicina Legal para la necropsia. Los resultados serán decisivos para esclarecer la causa exacta de la muerte y establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen.

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La captura de Rodríguez Amaya representa un avance en las acciones legales por el feminicidio de Yasleidis. El procedimiento judicial se realizó en Valledupar, donde funcionarios materializaron la orden de aprehensión contra el hombre, quien era considerado el principal sospechoso desde el inicio de la investigación.

En el momento de su detención, el sospechoso se encontraba en un centro asistencial debido a las heridas que presentaba en las manos y al consumo de una sustancia tóxica. Según las investigaciones preliminares, estos hechos habrían ocurrido tras el crimen y apuntan a un posible intento de suicidio.

Exigencia de justicia y avances en la investigación

La mujer había viajado desde Barranquilla para celebrar su cumpleaños, pero su desaparición terminó en tragedia. Las circunstancias del hecho están bajo investigación. Según fuentes oficiales, la víctima fue encontrada con signos de violencia en un lote de la zona rural. Su familia había reportado la desaparición tras perder contacto durante el fin de semana.

La víctima, oriunda de La Paz y residente en Barranquilla, había viajado al Cesar con Rodríguez Amaya para celebrar sus 31 años - crédito Redes sociales
La víctima, oriunda de La Paz y residente en Barranquilla, había viajado al Cesar con Rodríguez Amaya para celebrar sus 31 años - crédito Redes sociales

La última comunicación que los familiares de Yasleidis tuvieron con ella corresponde a unas imágenes captadas en un establecimiento público de Valledupar. En esas fotos, según relató su hermana Juley Rico, la joven estaba acompañada de su pareja sentimental.

La familia solicitó a las autoridades identificar el lugar exacto donde fue vista por última vez y revisar las cámaras de seguridad. “Necesitamos identificar el sitio para que las autoridades vayan directamente a ese punto por el tema de las cámaras”, indicó Juley Rico. El objetivo es reconstruir los últimos movimientos de la víctima y esclarecer qué ocurrió en el intervalo entre su desaparición y el hallazgo del cuerpo.

De acuerdo con los testimonios de familiares, Yasleidis residía en Barranquilla y trabajaba en una farmacia. Mantenía una relación sentimental con Rodríguez Amaya, electricista oriundo de La Paz (Cesar), con quien convivía en la capital del Atlántico.

La mujer pidió a las autoridades dar con el agresor que estuvo a punto de asesinarla - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
La mujer pidió a las autoridades dar con el agresor que estuvo a punto de asesinarla - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz

Algunos allegados de la víctima han señalado la existencia de episodios de maltrato en la relación. Estos antecedentes se han convertido en un foco de atención para las autoridades, pues podrían influir de manera determinante en la judicialización del caso.

Los familiares de Yasleidis han pedido a las autoridades que el caso no quede impune y que se haga justicia por su muerte. La Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios para fortalecer el proceso penal y avanzar en la judicialización por feminicidio.

Actualmente, la investigación sigue su curso con la expectativa de que los resultados de la necropsia y el análisis de los indicios permitan esclarecer plenamente la responsabilidad de Rodríguez Amaya en los hechos.

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