De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

Luis Díaz visitó al presidente electo Abelardo De La Espriella junto a su esposa, Geraldine Ponce, y sus tres hijos. Durante el encuentro, el futbolista firmó camisetas de la Selección Colombia y el mandatario destacó su trayectoria como ejemplo para los jóvenes del país. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo Abelardo De La Espriella recibió en su residencia al futbolista de la Selección Colombia y del Bayern Múnich , Luis Díaz, quien asistió acompañado por su esposa, Geraldine Ponce, y sus hijos Roma, Charlotte y Fernando.

El encuentro fue dado a conocer por el propio mandatario electo a través de sus redes sociales, donde publicó un video con algunos momentos de la visita y aprovechó para enviar un mensaje sobre el papel que, según dijo, tendrá el deporte durante su gobierno.

De La Espriella destacó la trayectoria de Luis Díaz

En la publicación, De La Espriella calificó al atacante colombiano como un referente para el país y resaltó su recorrido desde La Guajira hasta convertirse en una de las principales figuras del fútbol internacional.

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"Hoy abrí las puertas de mi casa para recibir con enorme alegría a Lucho Díaz y a su hermosa familia. Fue un encuentro lleno de afecto, sencillez y esa cercanía que caracteriza a quienes, sin olvidar sus raíces, llevan el nombre de Colombia a lo más alto del mundo", escribió.

El presidente electo agregó que el futbolista representa “lo mejor de nuestra gente” y aseguró que su historia constituye un ejemplo para las nuevas generaciones.

"Lucho representa lo mejor de nuestra gente: talento, disciplina, humildad, sacrificio y amor por la Patria. Su historia les demuestra a millones de niños y jóvenes que ningún sueño es demasiado grande cuando se trabaja con determinación y fe", afirmó.

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Abelardo De La Espriella recibió en su residencia a Luis Díaz, quien asistió acompañado por su esposa, Geraldine Ponce, y sus tres hijos. - crédito captura de video

“El deporte dejará de ser un tema secundario”

Uno de los apartados centrales del mensaje fue la referencia al deporte dentro de su próximo gobierno.

En la publicación, De La Espriella aseguró que este sector tendrá un papel prioritario durante su administración, al considerar que los deportistas tienen la capacidad de inspirar y unir al país.

“En mi Gobierno, el deporte dejará de ser un tema secundario. Será una prioridad, porque creemos en el poder transformador de nuestros deportistas y en su capacidad para unir e inspirar a todo un país”, expresó.

Hasta el momento, el presidente electo no ha dado a conocer medidas concretas relacionadas con esa afirmación, por lo que el anuncio corresponde a una declaración sobre el enfoque que espera darle al deporte durante su mandato.

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Durante el encuentro, Luis Díaz firmó camisetas de la Selección Colombia para los hijos del presidente electo. - crédito captura de video

Así fue el encuentro

En el video publicado por De La Espriella se observa la llegada de Luis Díaz junto con su esposa y sus tres hijos a la residencia del presidente electo.

Las imágenes muestran el saludo entre ambas familias, la firma de camisetas de la Selección Colombia por parte del futbolista y algunos momentos de la visita.

También se observa a Ana Lucía Pineda, esposa de De La Espriella, compartiendo con el menor de los hijos del delantero, Fernando, mientras los hijos del presidente electo aprovechan la presencia del jugador para pedirle autógrafos.

Al finalizar su publicación, De La Espriella agradeció la visita del futbolista y de su familia.

“Gracias, Lucho, y gracias a tu familia por esta visita y por mantenerse siempre firmes por Colombia. La Patria necesita más hombres y mujeres como ustedes”, escribió.

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El delantero Luis Díaz fue destacado por Abelardo De La Espriella, que lo calificó como un ejemplo para las nuevas generaciones por su trayectoria en el fútbol internacional. - crédito REUTERS/Albert Gea

Luis Díaz continúa sus vacaciones en Colombia

La visita se produjo durante el periodo de vacaciones de Luis Díaz, que recientemente disputó el Mundial con la Selección Colombia, certamen en el que el equipo nacional alcanzó los octavos de final.

En los próximos días, el extremo deberá regresar a Alemania para incorporarse a la pretemporada del Bayern Múnich.

El encuentro también ocurrió poco después del bautizo de su hijo menor, Fernando Díaz, celebrado en Barranquilla. En esa ceremonia, el defensor de la Selección Colombia Daniel Muñoz fue elegido como uno de los padrinos del niño.

La reunión con Luis Díaz se suma a otros encuentros que el presidente electo ha sostenido con futbolistas de la Selección Colombia. En ocasiones anteriores, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina también han compartido espacios con De La Espriella, según publicaciones realizadas en sus redes sociales.

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