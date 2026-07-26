Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

Los músicos realizaron un homenaje como celebración por el cumpleaños de Yeison Jiménez, que hubiera cumplido 35 años el 26 de julio de 2026 - crédito bandadelaventurero / Instagram

Un emotivo homenaje a Yeison Jiménez se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, donde su agrupación lo recordó cantando varios de sus éxitos en el Día Nacional de la Música Popular, cuya primera edición se celebró el 25 de julio de 2026. A la medianoche, como era de esperarse, el recinto entero recordó al artista, pues cumplía años el 26 de julio.

Su agrupación salió al escenario con una torta de cumpleaños, mientras se proyectaban imágenes en pantalla y se cantaba la característica canción para este tipo de festejos en la fecha en la que habría cumplido 35 años.

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Cabe mencionar que el concierto de música popular reunió a artistas de la talla de Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, El Andariego y la Banda del Aventurero, cada uno de ellos recordó al artista con cariño y cantaron los temas que habían grabado con él.

Entre los momentos más esperados de la noche estuvo la salida de los músicos de Yeison Jiménez, que decidieron continuar con su legado y entonaron sus mejores canciones con un público que ovacionó su salida.

A las 12:00 a. m. el público acompañó el homenaje desde las gradas y convirtió la escena en uno de los momentos más emotivos de la noche, debido a que el oriundo de Manzanares (Caldas) se ganó el cariño de Bogotá con sus presentaciones realizadas en los diferentes recintos de eventos.

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El artista sigue siendo recordado con mucho aprecio por sus fanáticos y todos los que lo conocieron, lo que quedó demostrado el Día Nacional de la Música Popular - crédito Yeison Jiménez / Instagram

Después del concierto, los músicos compartieron el emotivo momento en redes sociales junto con un mensaje dedicado al intérprete y a la persona que, según expresaron, dejó huella entre los que trabajaron a su lado.

“Hoy no solo recordamos al artista que conquistó escenarios; recordamos al amigo, al soñador, al que siempre tenía una broma para sacarnos una sonrisa, al que nos enseñó que los sueños no tienen límites cuando se trabajan con el corazón”, palabras que se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales.

La agrupación también agradeció las enseñanzas que, según afirmó, dejó el cantante. En ese mensaje destacó su amor por los animales, por su gente y la humildad como una de las marcas de su vida y su carrera.

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“Gracias por creer en nosotros, por cada enseñanza, por tu amor por los animales, por tu gente y por demostrarnos que la humildad siempre abre más puertas que cualquier otra cosa”, dice la publicación.

El homenaje cerró con una promesa de continuidad alrededor de ese proyecto musical: “Hoy te cantamos desde el Movistar Arena con el mismo orgullo y el mismo amor de siempre. Aquí seguimos, cuidando ese sueño que un día nos enseñaste a construir. Yeison Jiménez por siempre”.

Los asistentes al evento recibieron una vela con el rostro del artista que encendieron durante la noche para recordarlo - crédito Infobae Colombia

Hija de Yeison Jiménez le escribió emotivo mensaje por su cumpleaños

Los familiares, amigos y seguidores del artista publicaron mensajes en redes sociales. Entre ellos destacó el de Camila Jiménez, a la que el artista crió desde que ella tenía dos años, tras empezar su relación con Sonia Restrepo. Pese a que los dos no tenían la misma sangre, él la cuido como su hija y el gran amor que la joven le tiene se demuestra en cada mensaje.

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“Hoy el cielo está de fiesta porque es el cumpleaños de mi papá. Aunque ya no estés aquí con nosotros, te seguimos amando con todo el corazón y te extrañamos cada día. Siempre recordamos con una sonrisa esos momentos tan bonitos que compartimos”.

Camila añadió que conserva vivas sus enseñanzas, sus consejos y sus palabras. También agradeció a aquellos que lo recuerdan con cariño y afirmó que su memoria permanece en la familia.

Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, lo recuerda con mucho cariño en cada fecha especial - crédito @xcmj777/X

“Estoy segura de que desde el cielo sigues haciendo cosas hermosas y cuidándonos con ese amor tan grande que siempre nos diste. Tu recuerdo permanece vivo en nuestros corazones y nunca dejarás de ser parte de nuestras vidas. Gracias a todas las personas que hoy lo recuerdan con cariño y que, de una u otra forma, siguen manteniendo vivo su legado con su amor y sus oraciones. Feliz cumpleaños hasta el cielo, papá. Te amamos hoy, mañana y siempre”.

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