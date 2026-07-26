Colombia

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

Los fanáticos del artista se conmovieron al recordar los mejores éxitos del artista que falleció hace seis meses en un accidente aéreo y corearon con emoción cada una de sus canciones en un evento dedicado a conmemorar su vida

Guardar
Google icon

Los músicos realizaron un homenaje como celebración por el cumpleaños de Yeison Jiménez, que hubiera cumplido 35 años el 26 de julio de 2026 - crédito bandadelaventurero / Instagram

Un emotivo homenaje a Yeison Jiménez se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, donde su agrupación lo recordó cantando varios de sus éxitos en el Día Nacional de la Música Popular, cuya primera edición se celebró el 25 de julio de 2026. A la medianoche, como era de esperarse, el recinto entero recordó al artista, pues cumplía años el 26 de julio.

Su agrupación salió al escenario con una torta de cumpleaños, mientras se proyectaban imágenes en pantalla y se cantaba la característica canción para este tipo de festejos en la fecha en la que habría cumplido 35 años.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que el concierto de música popular reunió a artistas de la talla de Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, El Andariego y la Banda del Aventurero, cada uno de ellos recordó al artista con cariño y cantaron los temas que habían grabado con él.

Entre los momentos más esperados de la noche estuvo la salida de los músicos de Yeison Jiménez, que decidieron continuar con su legado y entonaron sus mejores canciones con un público que ovacionó su salida.

A las 12:00 a. m. el público acompañó el homenaje desde las gradas y convirtió la escena en uno de los momentos más emotivos de la noche, debido a que el oriundo de Manzanares (Caldas) se ganó el cariño de Bogotá con sus presentaciones realizadas en los diferentes recintos de eventos.

PUBLICIDAD

El artista sigue siendo recordado con mucho aprecio por sus fanáticos y todos los que lo conocieron, lo que quedó demostrado el Día Nacional de la Música Popular - crédito Yeison Jiménez / Instagram
El artista sigue siendo recordado con mucho aprecio por sus fanáticos y todos los que lo conocieron, lo que quedó demostrado el Día Nacional de la Música Popular - crédito Yeison Jiménez / Instagram

Después del concierto, los músicos compartieron el emotivo momento en redes sociales junto con un mensaje dedicado al intérprete y a la persona que, según expresaron, dejó huella entre los que trabajaron a su lado.

“Hoy no solo recordamos al artista que conquistó escenarios; recordamos al amigo, al soñador, al que siempre tenía una broma para sacarnos una sonrisa, al que nos enseñó que los sueños no tienen límites cuando se trabajan con el corazón”, palabras que se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales.

La agrupación también agradeció las enseñanzas que, según afirmó, dejó el cantante. En ese mensaje destacó su amor por los animales, por su gente y la humildad como una de las marcas de su vida y su carrera.

Gracias por creer en nosotros, por cada enseñanza, por tu amor por los animales, por tu gente y por demostrarnos que la humildad siempre abre más puertas que cualquier otra cosa”, dice la publicación.

El homenaje cerró con una promesa de continuidad alrededor de ese proyecto musical: “Hoy te cantamos desde el Movistar Arena con el mismo orgullo y el mismo amor de siempre. Aquí seguimos, cuidando ese sueño que un día nos enseñaste a construir. Yeison Jiménez por siempre”.

Los asistentes al evento recibieron una vela con el rostro del artista que encendieron durante la noche para recordarlo - crédito Infobae Colombia
Los asistentes al evento recibieron una vela con el rostro del artista que encendieron durante la noche para recordarlo - crédito Infobae Colombia

Hija de Yeison Jiménez le escribió emotivo mensaje por su cumpleaños

Los familiares, amigos y seguidores del artista publicaron mensajes en redes sociales. Entre ellos destacó el de Camila Jiménez, a la que el artista crió desde que ella tenía dos años, tras empezar su relación con Sonia Restrepo. Pese a que los dos no tenían la misma sangre, él la cuido como su hija y el gran amor que la joven le tiene se demuestra en cada mensaje.

“Hoy el cielo está de fiesta porque es el cumpleaños de mi papá. Aunque ya no estés aquí con nosotros, te seguimos amando con todo el corazón y te extrañamos cada día. Siempre recordamos con una sonrisa esos momentos tan bonitos que compartimos”.

Camila añadió que conserva vivas sus enseñanzas, sus consejos y sus palabras. También agradeció a aquellos que lo recuerdan con cariño y afirmó que su memoria permanece en la familia.

Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, compartió varias fotos en sus redes sociales que muestran el amor inquebrantable entre ella y su padre, tras la muerte del artista - crédito @xcmj777/Vsco
Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, lo recuerda con mucho cariño en cada fecha especial - crédito @xcmj777/X

Estoy segura de que desde el cielo sigues haciendo cosas hermosas y cuidándonos con ese amor tan grande que siempre nos diste. Tu recuerdo permanece vivo en nuestros corazones y nunca dejarás de ser parte de nuestras vidas. Gracias a todas las personas que hoy lo recuerdan con cariño y que, de una u otra forma, siguen manteniendo vivo su legado con su amor y sus oraciones. Feliz cumpleaños hasta el cielo, papá. Te amamos hoy, mañana y siempre”.

Temas Relacionados

Yeison JiménezMovistar ArenaMúsica PopularColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Macnelly Torres se despide del fútbol profesional con Atlético Nacional: así se puede ver el partido en vivo y gratis

El exjugador se despedirá del fútbol profesional el domingo 26 de julio, en un partido organizado por Atlético Nacional, que comenzará a las 8:00 p. m. en el Atanasio Girardot

Macnelly Torres se despide del fútbol profesional con Atlético Nacional: así se puede ver el partido en vivo y gratis

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: el nuevo mandatario anunciará decisiones clave sobre la “Patria Milagro” a las 8:00 p. m.

El Cauca ya no recibiría el evento por motivos logísticos y para garantizar la seguridad de los invitados

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: el nuevo mandatario anunciará decisiones clave sobre la “Patria Milagro” a las 8:00 p. m.

Eaab anunció cortes de agua en Bogotá: suspensión de hasta 27 horas afectará más de 12 localidades y municipios vecinos por mantenimiento

La entidad pidió almacenar en reservas antes de la interrupción, consumir lo guardado antes de 24 horas y usar el líquido de forma racional, mientras ofrece abastecimiento móvil a clínicas y centros de alta afluencia

Eaab anunció cortes de agua en Bogotá: suspensión de hasta 27 horas afectará más de 12 localidades y municipios vecinos por mantenimiento

Colombia quedó en desventaja ante Argentina y México a la hora de venderle productos a EE. UU.: confirman problema para el café y las flores

Sectores empresariales se ven obligados a reformular sus estrategias de negociación y adaptarse a nuevas condiciones del comercio exterior con el objetivo de mantener su competitividad internacional

Colombia quedó en desventaja ante Argentina y México a la hora de venderle productos a EE. UU.: confirman problema para el café y las flores

Congresistas del Centro Democrático se desmarcaron de Rafael Nieto, que habló sobre una supuesta “guerra” con Abelardo de la Espriella

Senadores y representantes se separaron de cualquier discurso de confrontación y enfatizaron que la prioridad es consolidar la gobernabilidad y respaldar al presidente electo en la agenda de seguridad, recuperación económica y fortalecimiento institucional del país

Congresistas del Centro Democrático se desmarcaron de Rafael Nieto, que habló sobre una supuesta “guerra” con Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

En su segunda fecha en Chicago, Karol G tuvo un contratiempo en tarima: la artista improvisó cómico momento con sus fans

En su segunda fecha en Chicago, Karol G tuvo un contratiempo en tarima: la artista improvisó cómico momento con sus fans

Nataly Umaña afirmó que no volvería con Alejandro Estrada si este le volviera a ‘cangrejiar’: “Nos intoxicamos”

Claudia Bahamón y Emiro Navarro bromearon tras accidente en el set de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Pero pegas duro”

Luisa Fernanda W afirmó lo que haría si Pipe Bueno le fuera infiel: “Yo no tengo control de eso“

Festival Vallenato al Parque 2026 reunirá a leyendas y nuevas voces en Bogotá: conozca el cartel oficial

Deportes

Macnelly Torres se despide del fútbol profesional con Atlético Nacional: así se puede ver el partido en vivo y gratis

Macnelly Torres se despide del fútbol profesional con Atlético Nacional: así se puede ver el partido en vivo y gratis

Colombia tiene campeona mundial de BMX, con tan solo 8 años: Ella es Sophia Larrota

Duras críticas por la designación de Wilmar Roldán para partido de la Copa Sudamericana: “Ojalá no eche a un jugador a los 9 segundos”

Etapa 21 del Tour de Francia 2026: Victoria de etapa para Van der Poel; Tadej Pogacar campeón por quinta vez

Daniela Verswyvel García le da a Colombia su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026