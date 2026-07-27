Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

La cantante Ana del Castillo ofreció una serenata privada que terminó en un accidente que no pasó desapercibido en las plataformas digitales - crédito Andrea Valdiri / Instagram

El cumpleaños de Andrea Valdiri terminó convertido en contenido viral en el momento en el que Ana del Castillo le dio una serenata privada en Barranquilla. Sin embargo, en medio de la celebración la golpeó de forma accidental en el labio con un micrófono, situación que quedó registrada en video y se compartió rápidamente por las redes sociales.

La celebración ocurrió después del cumpleaños de la famosa bailarina y creadora de contenido, que se celebró el 23 de julio, y se extendió durante el fin de semana con un encuentro íntimo junto a familiares y amigos cercanos, entre los que se encontraba la popular cantante de vallenato.

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La escena se vio a través de historias en la cuenta oficial de Instagram de la influenciadora, donde también quedó expuesta la complicidad entre ambas, pues cantaron juntas varios temas musicales en medio del festejo.

Sin embargo, pese a que se trató de un momento entre amigas, el clip del accidente se convirtió en el video más comentado de la noche, debido a que el choque del micrófono con el rostro de la barranquillera terminó por causarle una herida en el labio que le sacó sangre.

Entre tanto, muchos destacaron la reacción inmediata de la cantante, que se mostró preocupada y comprobó en el momento que la creadora de contenido estuviera bien mientras le ofrecía disculpas por su acción.

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Andrea Valdiri terminó lesionada en su cumpleaños, aunque la fiesta continuó - crédito Andrea Valdiri / Instagram

El golpe accidental se viralizó rápidamente

La cantante vallenata llegó el sábado 25 de julio a Barranquilla para sumarse a la reunión y, en uno de los pasajes más visibles del festejo, cantó junto a Valdiri frente a los asistentes, temas muy reconocidos de vallenato y otros géneros.

Durante esa serenata privada, Del Castillo golpeó sin querer a Valdiri en el rostro con el micrófono. Después del impacto, la artista reaccionó de inmediato y verificó el estado de la influenciadora.

La creadora de contenido mostró luego una lesión en el labio superior ocasionada por el golpe. El registro en video impulsó la viralización del momento en distintas plataformas, donde se encuentran comentarios como: “Ana es un personaje”, “Esta rumba se salió de control con esas dos divas” y “Una amiga que se preocupe como Ana”.

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Entre tanto, otros se refirieron a la fiesta y destacaron que las dos famosas se lleven tan bien: “Las parrandas que aguantan”, “Todas queremos algún día contratar a Ana”, “Que buena vibra la de esas mujeres” y “Que parranda más buena”.

Andrea Valdiri celebró con sus seres queridos su día especial - crédito @andreavaldirisos / Instagram

El golpe recordó al que le propinó Emiro a Claudia Bahamón, también de forma accidental

El alcance del clip creció con una comparación que se repitió en redes sociales, teniendo en cuenta que varios usuarios lo vincularon con el accidente que ocurrió en los primeros capítulos de MasterChef Celebrity Colombia 2026, cuando Emiro Navarro golpeó de manera involuntaria a Claudia Bahamón durante una celebración porque se salvó de estar en la eliminación.

En paralelo, la fiesta también generó comentarios por coincidir con rumores sobre una supuesta separación sentimental de Valdiri, pues no ha vuelto a publicar nada con su pareja reciente. En las plataformas digitales, algunos internautas interpretaron la reunión como una forma de “pasar la página” mientras circulaban los videos de la noche.

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Claudia Bahamón recibió un golpe de Emiro en MasterChef, aunque todo fue un accidente - crédito claudiabahamon/Instagram

Pese al accidente, Ana del Castillo y Andrea Valdiri disfrutaron de la celebración que se extendió hasta el amanecer, en un ambiente de música, baile y brindis que mantuvo la atención de los seguidores que replicaron el material publicado y demostraron su interés en vivir en algún punto un concierto de la artista, teniendo en cuenta que se destaca por ser muy genuina en sus acciones y dichos, tanto que la han llegado a comparar con Diomedes Díaz.