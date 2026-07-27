Colombia

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

La barranquillera pasó su día de celebración con su círculo cercano y estuvo con la artista de vallenato durante todo el fin de semana, pero el clip que se robó la atención fue el que mostró el golpe que recibió la famosa

Guardar
Google icon

La cantante Ana del Castillo ofreció una serenata privada que terminó en un accidente que no pasó desapercibido en las plataformas digitales - crédito Andrea Valdiri / Instagram

El cumpleaños de Andrea Valdiri terminó convertido en contenido viral en el momento en el que Ana del Castillo le dio una serenata privada en Barranquilla. Sin embargo, en medio de la celebración la golpeó de forma accidental en el labio con un micrófono, situación que quedó registrada en video y se compartió rápidamente por las redes sociales.

La celebración ocurrió después del cumpleaños de la famosa bailarina y creadora de contenido, que se celebró el 23 de julio, y se extendió durante el fin de semana con un encuentro íntimo junto a familiares y amigos cercanos, entre los que se encontraba la popular cantante de vallenato.

PUBLICIDAD

La escena se vio a través de historias en la cuenta oficial de Instagram de la influenciadora, donde también quedó expuesta la complicidad entre ambas, pues cantaron juntas varios temas musicales en medio del festejo.

Sin embargo, pese a que se trató de un momento entre amigas, el clip del accidente se convirtió en el video más comentado de la noche, debido a que el choque del micrófono con el rostro de la barranquillera terminó por causarle una herida en el labio que le sacó sangre.

Entre tanto, muchos destacaron la reacción inmediata de la cantante, que se mostró preocupada y comprobó en el momento que la creadora de contenido estuviera bien mientras le ofrecía disculpas por su acción.

PUBLICIDAD

Andrea Valdiri terminó lesionada en su cumpleaños, aunque la fiesta continuó - crédito Andrea Valdiri / Instagram
Andrea Valdiri terminó lesionada en su cumpleaños, aunque la fiesta continuó - crédito Andrea Valdiri / Instagram

El golpe accidental se viralizó rápidamente

La cantante vallenata llegó el sábado 25 de julio a Barranquilla para sumarse a la reunión y, en uno de los pasajes más visibles del festejo, cantó junto a Valdiri frente a los asistentes, temas muy reconocidos de vallenato y otros géneros.

Durante esa serenata privada, Del Castillo golpeó sin querer a Valdiri en el rostro con el micrófono. Después del impacto, la artista reaccionó de inmediato y verificó el estado de la influenciadora.

La creadora de contenido mostró luego una lesión en el labio superior ocasionada por el golpe. El registro en video impulsó la viralización del momento en distintas plataformas, donde se encuentran comentarios como: “Ana es un personaje”, “Esta rumba se salió de control con esas dos divas” y “Una amiga que se preocupe como Ana”.

Entre tanto, otros se refirieron a la fiesta y destacaron que las dos famosas se lleven tan bien: “Las parrandas que aguantan”, “Todas queremos algún día contratar a Ana”, “Que buena vibra la de esas mujeres” y “Que parranda más buena”.

Andrea Valdiri anunció que viajará a Venezuela para llevar ayudas tras el terremoto y envió mensaje de solidaridad - crédito @andreavaldirisos
Andrea Valdiri celebró con sus seres queridos su día especial - crédito @andreavaldirisos / Instagram

El golpe recordó al que le propinó Emiro a Claudia Bahamón, también de forma accidental

El alcance del clip creció con una comparación que se repitió en redes sociales, teniendo en cuenta que varios usuarios lo vincularon con el accidente que ocurrió en los primeros capítulos de MasterChef Celebrity Colombia 2026, cuando Emiro Navarro golpeó de manera involuntaria a Claudia Bahamón durante una celebración porque se salvó de estar en la eliminación.

En paralelo, la fiesta también generó comentarios por coincidir con rumores sobre una supuesta separación sentimental de Valdiri, pues no ha vuelto a publicar nada con su pareja reciente. En las plataformas digitales, algunos internautas interpretaron la reunión como una forma de “pasar la página” mientras circulaban los videos de la noche.

Claudia Bahamón recibió un golpe de Emiro en MasterChef, aunque todo fue un accidente - crédito claudiabahamon/Instagram
Claudia Bahamón recibió un golpe de Emiro en MasterChef, aunque todo fue un accidente - crédito claudiabahamon/Instagram

Pese al accidente, Ana del Castillo y Andrea Valdiri disfrutaron de la celebración que se extendió hasta el amanecer, en un ambiente de música, baile y brindis que mantuvo la atención de los seguidores que replicaron el material publicado y demostraron su interés en vivir en algún punto un concierto de la artista, teniendo en cuenta que se destaca por ser muy genuina en sus acciones y dichos, tanto que la han llegado a comparar con Diomedes Díaz.

Temas Relacionados

Andrea ValdiriAna Del CastilloAndrea Valdiri cumpleañosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en la elección de Abelardo de la Espriella, a 12 días para la posesión: estas serían sus “pruebas”

De acuerdo con el análisis del colectivo Testigos Digitales, se llevó a cabo un examen estadístico de 122.017 mesas de votación y un peritaje sobre los formularios E-14 publicados por la Registraduría Nacional, que soportarían la demanda de nulidad electoral radicada ante el Consejo de Estado

Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en la elección de Abelardo de la Espriella, a 12 días para la posesión: estas serían sus “pruebas”

Viviendas turísticas crecen 635% en Colombia y ganan espacio dentro del negocio del turismo

El aumento de visitantes nacionales e internacionales impulsó nuevas formas de alojamiento y abrió oportunidades económicas para propietarios y prestadores vinculados a la industria turística

Viviendas turísticas crecen 635% en Colombia y ganan espacio dentro del negocio del turismo

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: el nuevo mandatario anunciará decisiones clave sobre la “Patria Milagro” a las 8:00 p. m.

Alejandro Eder ofreció la sede de la Antigua FES para despacho presidencial si la posesión se traslada a la capital del Valle del Cauca

EN VIVO| Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: el nuevo mandatario anunciará decisiones clave sobre la “Patria Milagro” a las 8:00 p. m.

San Antonio De Los Cobres, Argentina registró un sismo de 5.3 de intensidad este 24 de julio

El país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que tiene una alta actividad sísmica

San Antonio De Los Cobres, Argentina registró un sismo de 5.3 de intensidad este 24 de julio

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios

Atlético Bucaramanga le ganó 1-0 a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho el Campin, en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Al final del partido, los hinchas mostraron su inconformismo

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

En su segunda fecha en Chicago, Karol G tuvo un contratiempo en tarima: la artista improvisó cómico momento con sus fans

Nataly Umaña afirmó que no volvería con Alejandro Estrada si este le volviera a ‘cangrejiar’: “Nos intoxicamos”

Claudia Bahamón y Emiro Navarro bromearon tras accidente en el set de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Pero pegas duro”

Luisa Fernanda W afirmó lo que haría si Pipe Bueno le fuera infiel: “Yo no tengo control de eso“

Deportes

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios

Independiente Santa Fe perdió 2-1 ante Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles y el partido

Video| El “Pibe” Valderrama afirmó que a Colombia la robaron en Brasil 2014: “Siempre contra nosotros, denos una, hijue...”

América ganó 2-0 ante Inter de Bogotá, en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles y el partido

Junior de Barranquilla tiene el patrocinador con más ingresos económicos del fútbol colombiano: este es el listado completo