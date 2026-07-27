Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

América de Cali ante más de 15.000 hinchas se impuso 2-0 a Internacional de Bogotá - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Once Caldas terminó como líder de la Liga BetPlay 2026-II tras la primera jornada, una fecha que dejó tropiezos de varios aspirantes al título, el aplazamiento del partido de Atlético Nacional ante Boyacá Chicó y un arranque que ya empezó a mover la pelea por el campeonato del segundo semestre.

La fecha inaugural dejó un dato que explica el primer corte de la tabla: en los nueve partidos disputados se marcaron 23 goles y solo hubo un empate, el 1-1 entre Alianza y Fortaleza en Valledupar. Ese balance favoreció a los equipos que comenzaron con victorias amplias.

El gran beneficiado fue el conjunto de Manizales, que cerró el fin de semana en la cima por diferencia de gol. El cuadro albo superó 5-1 a Cúcuta Deportivo y quedó con tres puntos y +4, por delante de América de Cali y Deportivo Cali, ambos con +2.

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Junior, Millonarios y Santa Fe perdieron en el debut

Millonarios perdió de local en el primer partido de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Colprensa/Lina Gasca

La primera fecha también dejó caídas de equipos llamados a pelear por arriba. Millonarios, dirigido por Fabián Bustos, perdió 1-0 con Atlético Bucaramanga en Bogotá, después de un partido que parecía encaminado al empate hasta la aparición de Emerson Batalla sobre el final.

Independiente Santa Fe tampoco respondió a las expectativas creadas por su reciente victoria en la Copa Sudamericana ante Caracas. El equipo cardenal cayó 2-1 en su visita a Águilas Doradas, con Andrés Ricaurte como figura por un gol y una asistencia.

El vigente campeón, Junior de Barranquilla, también arrancó con derrota. Deportes Tolima lo venció 2-1 en Ibagué tras aprovechar mejor sus opciones en la primera parte; el descuento de Guillermo Paiva en el complemento no alcanzó para rescatar el empate.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Once Caldas: 3 puntos / +4 diferencia de gol / 1 partido jugado. América de Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Deportivo Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Independiente Medellín: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Águilas Doradas: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Deportes Tolima: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Atlético Bucaramanga: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Llaneros FC: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Fortaleza FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado. Alianza FC: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados. Atlético Nacional: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados. Boyacá Chicó: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados. Deportivo Pasto: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Junior FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Independiente Santa Fe: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Millonarios FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Deportivo Pereira: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. Internacional de Bogotá: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Jaguares FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado.