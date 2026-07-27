Esta es la selección Colombia femenina que tuvo que vender postres y café para viajar a Turquía y ahora son campeonas del mundo

Las intengrantes del equipo tuvieron que buscar su financiación para asistir a la cita orbital - crédito Cmas TV

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El triunfo de la selección Colombia sub-19 femenina de hockey subacuático en el mundial realizado en Turquía no solo marcó un hito deportivo. El equipo, compuesto por jóvenes de distintos clubes, alcanzó el título mundial después de superar obstáculos que iban mucho más allá de la competencia en la piscina.

Para muchas de las jugadoras, el mayor desafío fue reunir los fondos necesarios para costear el viaje, la estadía y la participación en el campeonato. La falta de apoyo de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas forzó a cada deportista a buscar alternativas que les permitieran representar a Colombia en Europa. La cifra que debían recolectar era significativa: 20 millones de pesos por jugadora.

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La historia de Ana Sofía Ríos Blandón y su madre, Paula Blandón, ejemplifica la capacidad de las familias para encontrar soluciones creativas. “Yo siempre he sido amante del café: el de origen, los métodos, experimentar... Mi hermana tiene un emprendimiento, una marca de café y cuando decidimos meternos en el camino del mundial y sabíamos que teníamos que recaudar fondos, dijimos: ‘empecemos a vender el café, se le ayuda al emprendimiento y recogemos la plata’”, relató Blandón a El Tiempo.

Colombia ganó medallas con el equipo masculino sub-19 y el equipo femenino sub-24 - crédito seleccion_col_uwh19fem/Instagram

No solo el café se convirtió en la vía para alcanzar el sueño mundialista. Otras familias recurrieron a la venta de postres y frutas en la ciclovía, según explicó la madre de Ana Sofía. Cada jugadora debió organizar su propio proceso de financiación, sin un respaldo institucional firme.

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El equipo nacional, dirigido por Freddy Miranda, entrenador del club Galápagos, realizó su preparación en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Las deportistas entrenaron cinco veces por semana, combinando la exigencia académica con la deportiva y mostrando una disciplina que fue resaltada por sus familias.

La final de la copa del mundo se disputó contra Nueva Zelanda y el marcador de 1-0 a favor de las colombianas selló el campeonato tras una campaña invicta. La solidez defensiva fue clave para que el equipo juvenil celebrara el oro en Gebze, Turquía.

12 deportistas y el entrenador conformaban la delegación de la selección Colombia sub-19 en el Mundial de hockey subacuático - crédito seleccion_col_uwh19fem/Instagram

Para entender el logro, basta con observar que esta categoría no partía como favorita. Pese a ello, las jugadoras superaron las expectativas y las adversidades. “Si me lo preguntas, no sé cómo quedaron campeonas. Ellas hicieron muchos esfuerzos; estudian y entrenan al mismo tiempo. Mis respetos y admiración para mi hija y sus compañeras”, reconoció Paula Blandón a El Colombiano.

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La proeza de la selección sub-19 femenina de hockey subacuático de Colombia en Turquía fue posible por la suma de esfuerzos familiares, iniciativas individuales y la determinación de un grupo de jóvenes comprometidas. Las deportistas combinaron la venta de productos, el apoyo mutuo y la disciplina deportiva para brillar en el torneo y dejar en alto el nombre del país.

Además del oro obtenido por el equipo sub-19 femenino, el campeonato mundial dejó otros resultados destacados para Colombia: el subcampeonato de la selección masculina sub-19, el cuarto puesto para la masculina sub-24 y la medalla de bronce para la femenina sub-24. Ahora, las campeonas se concentran en culminar sus estudios escolares y prepararse para el próximo desafío mundialista.

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Café, postres y fruta en la ciclovía fueron algunos de los artículos que vendieron las familias de las deportistas - crédito seleccion_col_uwh19fem/Instagram

Kimberly Hernández, una de las integrantes de la delegación colombiana que viajó a Turquía, en sus redes sociales agradeció a las familias, que son los prinicipales patrocinadores de la selección femenina de hockey subacuático: “Gracias a los principales patrocinados que tenemos los deportistas: Nuestras Familias y amigos, que sin dudarlo siempre están dispuestos a vender camisetas, café, hacer rifas, tamales, empanadas y lo que sea para que estos deportistas puedan hacer parte de estos eventos mundiales! (...) Nuevamente, a tod@s nuestr@os deportistas juveniles y entrenadores de este Mundial de Hockey Subacuático les deseo que celebren mucho estos triunfos, que cuando lleguemos a Colombia nuevas puertas se abrirán y seguir trabajando y entrenando seguirá inspirando muchas más personas a ser parte de esto, a niñ@s a soñar con un día estar en un mundial y a creer que los sueños si se hacen realidad”