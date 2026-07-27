Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la agenda de hoy, 27 de julio

Colombia se desquitó de la derrota con México en fase de grupos para colgarse la medalla de oro en la competencia de waterpolo femenino - crédito Comité Olímpico Colombia

Colombia subió este domingo 26 de julio de 2026 al segundo lugar del medallero general de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras sumar cinco oros, cuatro platas y cuatro bronces en una jornada que, además, dejó nuevas opciones de medalla para el lunes en disciplinas como tiro con arco, ajedrez, ciclismo de pista, ecuestre, judo, rugby 7 y taekwondo.

El ascenso dejó a la delegación colombiana detrás de México, que lidera con 16 oros, 15 platas y 12 bronces. Cuba quedó tercera: también tiene seis metales dorados, pero suma solo dos platas y seis bronces, por debajo del balance colombiano de 6 oros, 8 platas y 5 bronces.

PUBLICIDAD

La jornada reunió participación nacional en tiro con arco, patinaje artístico, bádminton, ajedrez, ecuestre, golf, gimnasia rítmica, judo, rugby 7, surf, taekwondo, tenis, voleibol, esquí náutico y polo acuático.

María Paulina Pérez cerró la cosecha de oros de Colombia en las competencias del domingo 26 de julio - crédito Comité Olímpico Colombia

En el patinaje artístico, María Paulina Pérez ganó el oro en solo danza femenina y Deivi Camilo Rojas hizo lo mismo en la modalidad libre masculina. En la prueba libre femenina, Paulina Ruíz obtuvo la medalla de plata.

El esquí náutico aportó otra de las grandes cosechas del día con Daniela Verswyvel y Martina Piedrahita como protagonistas de las finales femeninas. En figuras, Colombia firmó el 1-2 con Daniela en el primer puesto y Martina en el segundo; en salto, las posiciones se invirtieron, pero el dominio se mantuvo con otro 1-2.

PUBLICIDAD

En el polo acuático femenino, Colombia cerró la competencia con el título centroamericano tras vencer 11-10 a México. El triunfo llegó después de una remontada en un partido definido por una diferencia mínima.

El taekwondo también sumó preseas: Andrea Ramírez fue plata en los -49 kilogramos femeninos y Danna Ramírez ganó el bronce en los -46 kilogramos. En judo, Ferney Ruíz, en 73 kg, y John Pérez, en 81 kg, terminaron terceros en sus categorías.

Colombia con opción de medalla en esquí náutico, ciclismo de pista, rugby y taekwondo: estas son las actividades de hoy

Las Tucanes son candidatas a ganar medalla en el rugby 7 femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombia

Cinco disciplinas estarán entregando medallas en la jornada del 27 de julio. El ciclismo de pista, en donde Colombia es potencia en Centroamérica y el Caribe, tendrá finales en la persecución por equipos femeninas y masculinas y las finales en la prueba del sprint en la rama de mujeres y hombres.

PUBLICIDAD

La delegación tricolor está representada en las pruebas de ciclismo de pista por Juliana Gaviria, Valeria Hernández, Stefany Cuadrado, Elizabeth Castaño, Lina Hernández, Camila Valbuena, Luciana Osorio, Brayan Sánchez, Bryan Gómez, Juan Arango, Rubén Murillo, Kevin Quintero, Cristian Ortega y Jordan Parra.

En Rugby 7, las Tucanes jugarán su último partido de la fase de grupos ante Guatemala para definir su paso a las semifinales. Entretanto, el equipo masculino se medirá a República Dominicana por un cupo a la final por la medalla de oro con el ganador del partido entre Trinidad y Tobago vs. Venezuela; de perder, buscará la medalla de bronce.

PUBLICIDAD

En taekwondo se entregarán medallas en las siguientes categorías femeninas: -57 kg, -62 kg y -67 kg. En la rama masculina, las categorías a premiar son: -68 kg, -74 kg y -80 kg. Por último, Luciana María Toro es candidata a ganar la medalla de oro en la prueba de Wakeboard del esquí náutico, luego de clasificar en el primer lugar a la final.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Medalla y manilla entregada a la delegación colombiana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombia

México: 16 medallas de oro; 16 medallas de plata; 12 medallas de bronce. Colombia: 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; 5 medallas de bronce. Cuba: 6 medallas de oro; 2 medallas de plata; 6 medallas de bronce. Venezuela: 4 medallas de oro; 5 medallas de plata; 8 medallas de bronce. República Dominicana: 3 medallas de oro; 2 medallas de plata; 8 medallas de bronce. Guatemala: 2 medallas de oro; 4 medallas de plata; 6 medallas de bronce. Puerto Rico: 2 medallas de oro; 2 medallas de plata; 7 medallas de bronce. El Salvador: 2 medallas de oro; 1 medalla de plata; 4 medallas de bronce. Costa Rica: 1 medalla de oro; 2 medallas de plata; 1 medalla de bronce. Panamá: 1 medalla de oro; 0 medallas de plata; 1 medalla de bronce.