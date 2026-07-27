Deportes

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la agenda de hoy, 27 de julio

La delegación cafetera se quedó con el segundo puesto, tras sumar medallas de oro en esquí náutico, patinaje artístico y waterpolo

Guardar
Google icon
Colombia se desquitó de la derrota con México en fase de grupos para colgarse la medalla de oro en la competencia de waterpolo femenino - crédito Comité Olímpico Colombia
Colombia se desquitó de la derrota con México en fase de grupos para colgarse la medalla de oro en la competencia de waterpolo femenino - crédito Comité Olímpico Colombia

Colombia subió este domingo 26 de julio de 2026 al segundo lugar del medallero general de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras sumar cinco oros, cuatro platas y cuatro bronces en una jornada que, además, dejó nuevas opciones de medalla para el lunes en disciplinas como tiro con arco, ajedrez, ciclismo de pista, ecuestre, judo, rugby 7 y taekwondo.

El ascenso dejó a la delegación colombiana detrás de México, que lidera con 16 oros, 15 platas y 12 bronces. Cuba quedó tercera: también tiene seis metales dorados, pero suma solo dos platas y seis bronces, por debajo del balance colombiano de 6 oros, 8 platas y 5 bronces.

PUBLICIDAD

La jornada reunió participación nacional en tiro con arco, patinaje artístico, bádminton, ajedrez, ecuestre, golf, gimnasia rítmica, judo, rugby 7, surf, taekwondo, tenis, voleibol, esquí náutico y polo acuático.

crédito Comité Olímpico María Paulina Pérez cerró la cosecha de oros de Colombia en las competencias del domingo 26 de julio - crédito Comité Olímpico Colombia
María Paulina Pérez cerró la cosecha de oros de Colombia en las competencias del domingo 26 de julio - crédito Comité Olímpico Colombia

En el patinaje artístico, María Paulina Pérez ganó el oro en solo danza femenina y Deivi Camilo Rojas hizo lo mismo en la modalidad libre masculina. En la prueba libre femenina, Paulina Ruíz obtuvo la medalla de plata.

El esquí náutico aportó otra de las grandes cosechas del día con Daniela Verswyvel y Martina Piedrahita como protagonistas de las finales femeninas. En figuras, Colombia firmó el 1-2 con Daniela en el primer puesto y Martina en el segundo; en salto, las posiciones se invirtieron, pero el dominio se mantuvo con otro 1-2.

PUBLICIDAD

En el polo acuático femenino, Colombia cerró la competencia con el título centroamericano tras vencer 11-10 a México. El triunfo llegó después de una remontada en un partido definido por una diferencia mínima.

El taekwondo también sumó preseas: Andrea Ramírez fue plata en los -49 kilogramos femeninos y Danna Ramírez ganó el bronce en los -46 kilogramos. En judo, Ferney Ruíz, en 73 kg, y John Pérez, en 81 kg, terminaron terceros en sus categorías.

Colombia con opción de medalla en esquí náutico, ciclismo de pista, rugby y taekwondo: estas son las actividades de hoy

Las Tucanes son candidatas a ganar medalla en el rugby 7 femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombia
Las Tucanes son candidatas a ganar medalla en el rugby 7 femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombia

Cinco disciplinas estarán entregando medallas en la jornada del 27 de julio. El ciclismo de pista, en donde Colombia es potencia en Centroamérica y el Caribe, tendrá finales en la persecución por equipos femeninas y masculinas y las finales en la prueba del sprint en la rama de mujeres y hombres.

La delegación tricolor está representada en las pruebas de ciclismo de pista por Juliana Gaviria, Valeria Hernández, Stefany Cuadrado, Elizabeth Castaño, Lina Hernández, Camila Valbuena, Luciana Osorio, Brayan Sánchez, Bryan Gómez, Juan Arango, Rubén Murillo, Kevin Quintero, Cristian Ortega y Jordan Parra.

En Rugby 7, las Tucanes jugarán su último partido de la fase de grupos ante Guatemala para definir su paso a las semifinales. Entretanto, el equipo masculino se medirá a República Dominicana por un cupo a la final por la medalla de oro con el ganador del partido entre Trinidad y Tobago vs. Venezuela; de perder, buscará la medalla de bronce.

En taekwondo se entregarán medallas en las siguientes categorías femeninas: -57 kg, -62 kg y -67 kg. En la rama masculina, las categorías a premiar son: -68 kg, -74 kg y -80 kg. Por último, Luciana María Toro es candidata a ganar la medalla de oro en la prueba de Wakeboard del esquí náutico, luego de clasificar en el primer lugar a la final.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Medalla y manilla entregada a la delegación colombiana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombia
Medalla y manilla entregada a la delegación colombiana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombia
  1. México: 16 medallas de oro; 16 medallas de plata; 12 medallas de bronce.
  2. Colombia: 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; 5 medallas de bronce.
  3. Cuba: 6 medallas de oro; 2 medallas de plata; 6 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 4 medallas de oro; 5 medallas de plata; 8 medallas de bronce.
  5. República Dominicana: 3 medallas de oro; 2 medallas de plata; 8 medallas de bronce.
  6. Guatemala: 2 medallas de oro; 4 medallas de plata; 6 medallas de bronce.
  7. Puerto Rico: 2 medallas de oro; 2 medallas de plata; 7 medallas de bronce.
  8. El Salvador: 2 medallas de oro; 1 medalla de plata; 4 medallas de bronce.
  9. Costa Rica: 1 medalla de oro; 2 medallas de plata; 1 medalla de bronce.
  10. Panamá: 1 medalla de oro; 0 medallas de plata; 1 medalla de bronce.

Temas Relacionados

Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026Comité Olímpico Colombianomedallero Santo Domingo 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

El bicampeón de Colombia, el Junior FC, cayó de visitante ante Deportes Tolima en el inicio de la defensa de su título

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

El presidente electo destacó la trayectoria del delantero de la Selección Colombia, a quien calificó como un ejemplo de talento, disciplina, humildad, sacrificio y amor por la Patria

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

Orgullo colombiano: así fue la presentación de María Paulina Pérez, con la que ganó la medalla de oro en patinaje artístico

María Paulina Pérez ganó la medalla de oro para Colombia, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras recibir una puntuación de 142.07, por encima de la haitiana Valentina Lalanne, que tuvo 128.93

Orgullo colombiano: así fue la presentación de María Paulina Pérez, con la que ganó la medalla de oro en patinaje artístico

6 enseñanzas que le quedaron a un futbolista colombiano tras quedarse sin equipo durante seis meses

Felipe Acosta confesó seis cosas que aprendió cuando se quedó sin equipo para seguir siendo futbolista profesional: identificar que algunas personas no lo querían por lo que era, fue de las que más llamó la atención

6 enseñanzas que le quedaron a un futbolista colombiano tras quedarse sin equipo durante seis meses

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios

Atlético Bucaramanga le ganó 1-0 a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho el Campin, en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Al final del partido, los hinchas mostraron su inconformismo

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

Orgullo colombiano: así fue la presentación de María Paulina Pérez, con la que ganó la medalla de oro en patinaje artístico

6 enseñanzas que le quedaron a un futbolista colombiano tras quedarse sin equipo durante seis meses

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios