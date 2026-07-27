Federico Gutiérrez presentó nuevas pruebas de presunta corrupción de Daniel Quintero y su hermano en Medellín: “Ni Alí Baba se atrevió a tanto”

Gutiérrez afirmó que la red operó en entidades del Distrito como el Inder, Metroparques y casos ligados a Aguas Vivas - crédito @FicoGutierrez/X

Guardar

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó nuevas denuncias contra el exalcalde Daniel Quintero Calle y su hermano Miguel Quintero Calle, a quienes señaló de integrar un grupo de delincuencia organizada llamado Hermanitos Q.

En una rueda de prensa, el mandatario distrital afirmó que este caso ha dejado 55 personas imputadas y podría llegar a 59 con nuevas vinculaciones. Además, aseguró que la red operó en distintas entidades del Distrito y puso como ejemplo a un contratista que, según dijo, aparecía en investigaciones ligadas a Aguas Vivas, luego al Inder y después a escándalos en Metroparques.

“Esto no fue un gobierno con casos de corrupción, fue la corrupción que gobernaba desde distintos escritorios”, afirmó el dirigente antioqueño en declaraciones a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Uno de los ejes de la denuncia es un grupo de WhatsApp llamado “Los amiguitos”, que, de acuerdo con el alcalde, fue creado por los propios implicados en 2020. Allí, sostuvo, compartían relojes, carros, casas y fincas obtenidos gracias a coimas.

Según el mandatario local, en ese chat estaban Miguel Quintero, Jorge Enrique Liévano, exdirector de Metroparques, y Álvaro Villada, exsubdirector del Área Metropolitana, además de otros imputados. Gutiérrez afirmó que, mientras Daniel Quintero “saqueaba todo el Distrito”, dejó a su hermano a cargo de entidades descentralizadas.

En ese contexto, señaló que Miguel Quintero apareció dos meses después del inicio de la administración con una camioneta Toyota blindada avaluada en $260 millones. Añadió que, de acuerdo con registros públicos de seguridad social de ese momento, no tenía un empleo formal que justificara ese nivel de ingresos.

PUBLICIDAD

El alcalde vinculó esa compra con contratos direccionados y afirmó que los hechos ocurrieron durante la pandemia de Covid-19 en 2020. “Apenas dos meses de gobierno, en plena pandemia, y el hermanito ya estrenaba una camioneta blindada avaluada en $260 millones. Mientras la gente se moría durante la pandemia del Covid, ellos estaban usando la tragedia para enriquecerse”, declaró.