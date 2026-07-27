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Shakira rompió otro récord con la canción ‘Dai Dai’ y dejó atrás la marca que tenía Bad Bunny

La canción oficial del Mundial 2026 se ha convertido en la número uno en los listados globales

Shakira no soltó el impulso del Mundial: su canción "Dai Dai" ya suma 14 días como número uno global en Spotify - crédito cortesía Chris Cornejo
Shakira no soltó el impulso del Mundial: su canción "Dai Dai" ya un par de semanas como número uno global en Spotify - crédito cortesía Chris Cornejo
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El impacto global de la colombiana Shakira volvió a quedar en evidencia con Dai Dai, canción que ha roto registros al convertirse en la más agregada a listas de reproducción de Spotify en todo el mundo. Este tema, interpretado junto al nigeriano Burna Boy, marcó un hito para la música latina y llevó a la cantante a obtener un nuevo Récord Guinness.

La canción, lanzada como parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, superó a la popular DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny. De acuerdo con las cifras de la plataforma, Dai Dai fue la favorita de usuarios de decenas de países, consolidándose como el tema de un artista latino más exitoso en la historia de Spotify durante la era del streaming.

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La repercusión no tardó en expandirse más allá de las listas digitales. El sencillo alcanzó el primer puesto del ranking global de canciones en Spotify y lideró otros listados internacionales. Además, sumó cientos de millones de reproducciones en plataformas de música y video.

Dai Dai consolidó su éxito al encabezar simultáneamente los principales rankings musicales del mundo y convertirse en el tema oficial del Mundial 2026 - crédito Shakira / Instagram
Dai Dai consolidó su éxito al encabezar simultáneamente los principales rankings musicales del mundo y convertirse en el tema oficial del Mundial 2026 - crédito Shakira / Instagram

El ascenso de Dai Dai coincidió con la inauguración del Mundial y se acentuó tras la presentación de Shakira y Burna Boy en el espectáculo del entretiempo de la final. La actuación en vivo, vista por millones de espectadores, impulsó aún más la popularidad del tema y disparó sus números en todas las plataformas.

La colaboración entre la barranquillera y el influyente artista nigeriano Burna Boy representó un encuentro de sonidos afropop, pop y ritmos latinos. Esta fusión atrajo a audiencias de diferentes continentes y dio como resultado una de las canciones más escuchadas del año.

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Al sumar este logro a su trayectoria, Shakira reafirmó su vigencia internacional pese a tres décadas en la industria. La artista ya había dejado su huella en los mundiales con éxitos como Hips Don’t Lie, Waka Waka (This Time for Africa) y La La La (Brazil 2014), a los que ahora se añade Dai Dai.

La canción elevó a Shakira al puesto más alto de una artista latina en Spotify y rompió múltiples récords globales en plataformas digitales - crédito captura de pantalla / Spotify
La canción elevó a Shakira al puesto más alto de una artista latina en Spotify y rompió múltiples récords globales en plataformas digitales - crédito captura de pantalla / Spotify

Para el 27 de julio, la canción también se ha mantenido como la más escuchada a nivel global, un dato que refleja el alcance de la producción.

El impacto de Dai Dai se evidencia en el ámbito digital y musical global. El tema fue lanzado el 11 de junio como canción oficial del Mundial 2026, celebrado entre Estados Unidos, México y Canadá. La difusión estuvo a cargo de la FIFA, posicionando tanto la letra como el videoclip en el centro de la conversación mundialista.

El sencillo ha logrado 19 días consecutivos en el primer puesto mundial de Spotify, lo que marca un récord para una artista femenina este año. Durante ese periodo, también encabezó Apple Music Global y simultáneamente lideró los listados Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S.. La canción fue la primera en alcanzar la cima del Global Music Videos Chart de Spotify, un hito desde la creación de este ranking.

La recepción visual fue igual de intensa: el videoclip se mantuvo durante ocho semanas como el más visto en YouTube y superó las 500 millones de visualizaciones. Al mismo tiempo, Shakira se convirtió en la primera artista con canciones en inglés y español en el número uno de Spotify, y actualmente ocupa la posición más alta entre artistas latinas en la plataforma.

Shakira compartió imágenes de sus ensayos con Burna Boy y los Ghetto Kids previo al espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram
Shakira compartió imágenes de sus ensayos con Burna Boy y los Ghetto Kids previo al espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

En cuanto a su alcance geográfico, Dai Dai ingresó a los rankings de 68 países y consiguió el primer puesto en 12 mercados, incluyendo Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Bélgica, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. Además, la canción rompió el récord de mayor número de entradas diarias al chart de Spotify para un artista latino.

Spotify utiliza un sistema de filtrado para asegurar que solo las reproducciones válidas, aquellas de al menos 30 segundos, sean contabilizadas en sus rankings. Este proceso puede hacer que los datos públicos difieran de los registrados por los propios artistas, garantizando la integridad de las listas.

El estribillo de la canción, con frases en cinco idiomas, funciona como un llamado universal al movimiento y la unidad, mientras que la letra y el videoclip refuerzan la idea de pertenencia y resiliencia, conectando el fútbol con la aspiración personal y colectiva.

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